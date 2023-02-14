https://ria.ru/20230214/sinkhronizatsiya-1851937616.html
Алексей Оверчук: Москве и Минску удается двигаться к синхронизации экономик
Алексей Оверчук: Москве и Минску удается двигаться к синхронизации экономик - РИА Новости, 14.02.2023
Алексей Оверчук: Москве и Минску удается двигаться к синхронизации экономик
Результаты экономического развития и взаимной торговли в 2022 году демонстрируют, что России и Белоруссии удается двигаться к синхронизации национальных... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:14
2023-02-14T14:14
2023-02-14T14:14
союзное государство
алексей оверчук
россия
минск
белоруссия
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Результаты экономического развития и взаимной торговли в 2022 году демонстрируют, что России и Белоруссии удается двигаться к синхронизации национальных экономик, заявил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Нам удается приближаться к синхронизации наших экономик", - сказал Оверчук на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По его словам, это создает хорошую основу для дальнейшего интеграционного развития, создания совместных рынков, формирования общей экономики, где будет осуществляться свободное движение товаров, услуг, рабочей силы. Вице-премьер РФ отметил, что по итогам 2022 года товарооборот между странами, по оценке российской стороны, вырос на 12% по сравнению с 2021 годом и составил 43,4 миллиарда долларов, российский экспорт составил 21,4 миллиарда долларов, импорт – 22 миллиарда долларов. "Видно, что белорусская экономика активно включилась в процесс импортозамещения в России", - подчеркнул Оверчук. Он отметил, что в прошлом году не оправдались негативные прогнозы относительно снижения ВВП двух стран благодаря принятым правительствами антисанкционным мерам, в итоге падение оказалось ниже пессимистичных прогнозов. Оверчук добавил, что инфляция в странах достаточно низкая. Российский вице-премьер также напомнил, что в прошлом году достигнута договоренность о реализации инвестиционных проектов в области импортозамещения, подписано соответствующее соглашение о финансировании. "Мы расширяем перечень продукции в торговле, создаем лучшие условия для транспортировки белорусских товаров по территории России", - сказал он. Оверчук отметил, что одним из ключевых направлений развития двусторонних отношений Белоруссии и России является расширение торгово-экономического сотрудничества. При этом, по его словам, особую роль в решении неизбежно возникающих в процессе торгово-экономических отношений вопросов внутри Союзного государства играет Группа высокого уровня. "Работая вместе, мы устраняем барьеры между нашими экономиками, формируем лучшие условия для развития кооперационных связей, создания рабочих мест, стимулирования экономического роста, повышения уровня жизни граждан", - подчеркнул Оверчук.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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алексей оверчук, россия, минск, белоруссия
Союзное государство, Алексей Оверчук, Россия, Минск, Белоруссия
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Результаты экономического развития и взаимной торговли в 2022 году демонстрируют, что России и Белоруссии удается двигаться к синхронизации национальных экономик, заявил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Нам удается приближаться к синхронизации наших экономик", - сказал Оверчук на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
.
По его словам, это создает хорошую основу для дальнейшего интеграционного развития, создания совместных рынков, формирования общей экономики, где будет осуществляться свободное движение товаров, услуг, рабочей силы.
Вице-премьер РФ отметил, что по итогам 2022 года товарооборот между странами, по оценке российской стороны, вырос на 12% по сравнению с 2021 годом и составил 43,4 миллиарда долларов, российский экспорт составил 21,4 миллиарда долларов, импорт – 22 миллиарда долларов. "Видно, что белорусская экономика активно включилась в процесс импортозамещения в России", - подчеркнул Оверчук.
Он отметил, что в прошлом году не оправдались негативные прогнозы относительно снижения ВВП двух стран благодаря принятым правительствами антисанкционным мерам, в итоге падение оказалось ниже пессимистичных прогнозов. Оверчук добавил, что инфляция в странах достаточно низкая.
Российский вице-премьер также напомнил, что в прошлом году достигнута договоренность о реализации инвестиционных проектов в области импортозамещения, подписано соответствующее соглашение о финансировании. "Мы расширяем перечень продукции в торговле, создаем лучшие условия для транспортировки белорусских товаров по территории России", - сказал он.
Оверчук отметил, что одним из ключевых направлений развития двусторонних отношений Белоруссии и России является расширение торгово-экономического сотрудничества. При этом, по его словам, особую роль в решении неизбежно возникающих в процессе торгово-экономических отношений вопросов внутри Союзного государства играет Группа высокого уровня. "Работая вместе, мы устраняем барьеры между нашими экономиками, формируем лучшие условия для развития кооперационных связей, создания рабочих мест, стимулирования экономического роста, повышения уровня жизни граждан", - подчеркнул Оверчук.