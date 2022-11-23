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Теракты в Израиле в 2019-2022 годах

Теракты в Израиле в 2019-2022 годах - РИА Новости, 23.11.2022

Теракты в Израиле в 2019-2022 годах

в Иерусалиме произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:56

2022-11-23T10:56

2022-11-23T10:56

справки

израиль

терроризм

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202223 ноября в Иерусалиме произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города сообщила о 18 пострадавших. По информации СМИ, в результате взрывов погиб как минимум один человек. Представитель израильской полиции, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты. В ночь на 14 августа около Стены Плача в Старом городе Иерусалима был обстрелян автобус. Ранения получили восемь человек. Позднее нападавший сдался полиции и был задержан. 5 мая в городе Эльад в центральной части Израиля двое мужчин, вооруженных топором и огнестрельным оружием, напали на прохожих. Жертвами теракта стали три человека, еще двое получили ранения. 7 апреля в центре Тель-Авива был совершен теракт со стрельбой на улице Дизенгоф, известной многочисленными ресторанами и барами. В результате стрельбы два человека погибли, 12 получили ранения, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.Нападение было совершено одним террористом, он скрылся с места происшествия. 8 апреля его выследили в тель-авивском пригороде Яффа, в перестрелке его ликвидировали. В поисках участвовали около тысячи полицейских, которым помогали солдаты ЦАХАЛ. По информации Общей службы безопасности, террористом был палестинец, проживавший на Западном берегу реки Иордан.27 марта в городе Хадере в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нее взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ). 202121 ноября в Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу в Старом городе, он был нейтрализован. Один израильтянин был убит, несколько получили ранения. 16 мая в иерусалимском квартале Шейх Джаррах шестеро полицейских пострадали при попытке наезда на людей. Террорист был застрелен на месте. 201926 сентября в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору женщина-полицейский была легко ранена ножом, нападавший был арестован на месте. Полиция назвала это нападение террористической атакой. 31 мая в историческом центре Иерусалима произошло нападение с применением холодного оружия. Пострадали два человека. Нападавший был нейтрализован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль, терроризм