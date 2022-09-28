https://ria.ru/20220928/samoopredelenie-1820129754.html

Случаи самоопределения территорий в мире

Случаи самоопределения территорий в мире - РИА Новости, 28.09.2022

Случаи самоопределения территорий в мире

Самоопределение народов – один из основных принципов современного международного права. Он закреплен в качестве императивной нормы в статье 1 Устава ООН и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:14

2022-09-28T18:14

2022-09-28T18:15

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Самоопределение народов – один из основных принципов современного международного права. Он закреплен в качестве императивной нормы в статье 1 Устава ООН и раскрыт в ряде международно-правовых документов. В силу принципа равноправия и самоопределения народов все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус (создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству, объединение с ним или установление любого другого политического статуса) и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. 23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Донецкая (ДНР) и Луганская народные республики (ЛНР) провозгласили свою независимость в 2014 году. Тогда вследствие недовольства новым руководством Украины, пришедшим к власти в результате государственного переворота, в юго-восточных регионах Украины начались протестные акции. 13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александра Турчинов в связи с событиями на востоке страны объявил о "широкомасштабной антитеррористической операции" с привлечением ВСУ. 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялись референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость. Независимость ДНР и ЛНР признали Россия, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, КНДР, Сирия. Официальный Киев независимость республик не признал. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее были освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Также в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. С инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым, входившей в состав Украины, был проведен общекрымский референдум, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Территория современной Республики Крым вошла в состав Российской империи в 1783 году. В 1921 году была образована Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика (Крымская АССР) в составе СССР. В 1945 году ее преобразовали в Крымскую область. В 1948 году Севастополь получил статус города республиканского подчинения РСФСР (территориально до 1978 года оставался в составе Крымской области). В 1954 году Крымская область была передана в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). По результатам Всекрымского референдума, прошедшего 20 января 1991 года, Крымская область УССР 12 февраля 1991 года была преобразована в Крымскую АССР. 4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете. С 1 декабря 1991 года территория современной Республики Крым входила в состав Украины, где она в 1998 году была переименована в Автономную Республику Крым. В 2014 году в результате государственного переворота к власти на Украине пришло новое антироссийски настроенное руководство. Реакцией на переворот стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение, результатом чего стал референдум, более 90% его участников высказались за присоединение к России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.9 июля 2011 года была провозглашена независимость Южного Судана, входившего в Судан. В 1899-1955 годах Судан был английской колонией (до 1951 года – юридически англо-египетский кондоминиум). На политической карте второй половины XIX – начала XX веков он был представлен развитым промышленным севером с арабо-мусульманскими племенами и аграрно-сырьевым югом с негро-христианским и языческим населением. Население северного Судана находилось в положение титульного народа, обладавшего правом эксплуатировать южных суданцев, доходы и уровень жизни которых были значительно ниже, чем у северян. 1 января 1956 года Судан стал независимым государством, однако началось военное и гражданское противостояние северян и южан. Все правившие в Хартуме политические группировки проводили дискриминационную политику в отношении населения юга. В 1972 году юг Судана получил автономный статус. Важнейшим фактором, определившим дальнейшую специфику межэтнических отношений, стало обнаружение в 1978-1983 годах на границе Северного и Южного Судана крупных месторождений нефти. С целью недопущения правительства Южного Судана до процесса распределения найденных углеводородов был объявлен курс на построение в Судане исламского государства, обнародован декрет о введении шариатского права и отмене автономии Южного Судана, что вызвало волну протеста на юге республики, началась новая гражданская война, длившаяся с 1983 по 2005 год. Переговоры между правительством и южносуданскими повстанцами об урегулировании конфликта завершились подписанием в Найроби (Кения) 9 января 2005 года Соглашения об урегулировании, установившего шестилетний переходный период. 9 января 2011 года в Южном Судане состоялся референдум о самоопределении, в ходе которого более 98% участников высказались в пользу отделения. 9 июля 2011 года была официально провозглашена независимость Южного Судана. 14 июля 2011 года Республика Южный Судан была принята в ООН, а 28 июля 2011 года – в Африканский союз. В мае 2002 года была провозглашена Демократическая Республика Восточный Тимор – государство в Юго-Восточной Азии, в восточной части острова Тимор. Около 1520 года на Тиморе обосновались португальцы. В 1613 года в западной части Тимора высадились нидерландцы, вступившие в соперничество с португальцами за контроль над всем островом. Конфликт был урегулирован лишь после подписания в 1859 года договора о разделе Тимора, восточная часть острова осталась за Португалией. Восточный Тимор до 1896 года административно подчинялся колонии Макао, в 1896-1975 годах являлся самостоятельной португальской заморской территорией. В 1974 году Португалия признала право Восточного Тимора на самоопределение. Однако мнения самих жителей Восточного Тимора о его дальнейшей судьбе разошлись. Часть населения острова требовала провозгласить Восточный Тимор суверенным государством, а другая часть выступала за его присоединение к Индонезии. 28 ноября 1975 года сторонники независимости провозгласили суверенитет, в ответ их противники обратились за помощью к Индонезии. 7 декабря 1975 года Индонезия ввела в Восточный Тимор войска. В июле 1976 года Восточный Тимор был объявлен 27-й провинцией Индонезии, что не было признано мировым сообществом. В начале 1980-х годов под эгидой ООН начались индонезийско-португальские переговоры о судьбе Восточного Тимора, которые закончились подписанием в мае 1999 года соглашения о проведения референдума по этому вопросу под наблюдением ООН. Референдум состоялся 30 августа 1999 года, 80% жителей высказались за независимость Восточного Тимора. Страна с 1999 по 2000 год была под временным управлением переходной администрации ООН. 20 мая 2002 года Восточный Тимор стал независимым государством, 27 сентября 2002 года принят в ООН.24 мая 1993 года была провозглашена независимость Эритреи – государства в Восточной Африке. Эритрея в 1890-1941 годах была колонией Италии. В ходе Второй мировой войны Эритрея была в 1941 году оккупирована британско-эфиопскими войсками и до 1952 года управлялась британской администрацией (с 1945 года – под эгидой ООН). 2 декабря 1950 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение об объединении Эритреи с Эфиопией, причем Эритрея получала статус автономного региона с собственной исполнительной, законодательной и судебной властью. С 15 сентября 1952 года Эритрея вошла в состав Эфиопии как самоуправляемая территория. Ущемление экономических и социально-политических прав Эритреи в составе Эфиопии вызвало массовый протест эритрейского населения, что привело к началу политической, а затем и вооруженной борьбы за независимость. Во главе этой борьбы встали созданный в 1961 году происламский Фронт освобождения Эритреи и Народный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ). В 1962 году эфиопский император Хайле Селассие I полностью лишил Эритрею федеративного статуса, сделав ее одной из провинций Эфиопии. После прихода к власти в Эфиопии режима Менгисту Хайле Мариама НФОЭ стал единым лидером борьбы Эритреи за государственную независимость. К началу 1980-х годов НФОЭ удалось добиться поддержки у большинства населения, принадлежащего к двум наиболее многочисленным этносам Эритреи и севера Эфиопии – тиграи и тигре, были сглажены противоречия между христианами и мусульманами. В 1980-е годы НФОЭ превратил повстанческие отряды в регулярную армию – Эритрейскую народно-освободительную армию (ЭНОА). К началу 1990-х годов НФОЭ подчинил своему контролю северные и западные районы Эритреи и восточное побережье, захватив в 1990 году порт Массауа. В мае 1991 года отряды ЭНОА вошли в Асмэру (столица Эритеи). В апреле 1993 года в Эритрее прошел референдум, в котором приняли участие 1,1 миллиона человек, за независимость проголосовали 99,8%. С 1 января 1993 года прекратила существование Чешская и Словацкая Федеративная Республика (ЧСФР), до 1990 года называвшаяся Чехословацкой Социалистической Республикой (ЧССР). Ее преемниками стали Чешская Республика и Словацкая Республика. Чехословакия была образована в 1918 году. В 1948 году к власти в стране пришла коммунистическая партия, и взят был курс на построение социалистического общества. В 1989 году в Чехословакии произошла "бархатная революция" – коммунисты перестали быть единственной политической силой. Был избран президент, им стал Вацлав Гавел. Но смена политической системы обострила и национальный вопрос. В результате чешско-словацких переговоров в 1990 году был принят конституционный акт о передаче основных полномочий республикам. В 1991-1992 годах продолжались переговоры между представителями Чехии и Словакии о разделе компетенций между центром и республиками. Компромисса достичь не удалось, и политические элиты сделали развод двух народов. Хотя опросы общественного мнения, проводившиеся в течение 1992 года в обеих частях страны, показывали отсутствие желания у большинства рядовых чехов и, особенно, словаков к разделению. Словацкий парламент принял 17 июля 1992 года декларацию о независимости. После этого президент ЧСФР Вацлав Гавел, который выступал против разделения государства, ушел в отставку. В августе 1992 года правительствами обеих республик было принято решение о разделе государства на Чешскую Республику и Словацкую Республику. Федеральное собрание (парламент ЧСФР) 25 ноября того же года приняло закон о разделении страны с 1 января 1993 года.1990-е годы ознаменовались распадом Югославии – государства, существовавшего в 1929-2003 годах на Балканах (с 1963 года Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ). В 1980-1990-х годах страну охватил масштабный кризис. Этнические противоречия в стране, объединявшей множество югославских народов, дали о себе знать после смерти лидера страны Иосипа Броза Тито (1892-1980). Конфликты 1980-х годов привели к тому, что в 1990 году местные выборы практически повсеместно выиграли националисты. В следующем году из федерации вышли четыре республики. 2 июля 1990 года Скупщина (парламент) Словении приняла Декларацию о полном суверенитете. На референдуме по вопросу о государственной независимости, состоявшемся 23 декабря 1990 года, 88,5% населения Словении высказалось за отделение от Югославии. 25 июня 1991 года Словения провозгласила суверенитет и объявила о выходе из состава страны. 19 мая 1991 года референдум по вопросу от отделения от Югославии провела Хорватия, на нем 90% его участников дали утвердительный ответ. 15 июня 1991 года хорватский парламент принял решение о полном суверенитете Хорватии и о ее выходе из состава Югославии. В январе 1992 года независимость Хорватии признали страны ЕС. 8 сентября 1991 года референдум по вопросу о выходе из Югославии состоялся в Македонии (с 2019 года – Республика Северная Македония), 74% участников которого также проголосовали за выход из СФРЮ. 17 сентября 1991 года парламент провозгласил Македонию самостоятельным государством. В октябре 1991 года парламент Боснии и Герцеговины принял Меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины простым большинством голосов. 29 февраля – 1 марта 1992 года состоялся общенародный референдум по вопросам о независимости. Несмотря на бойкот со стороны сербского населения, в референдуме приняло участие 63,4% избирателей, из которых 62,68% проголосовало за независимость и суверенитет Боснии и Герцеговины. Вспыхнули войны в Словении, Хорватии и Боснии. 27 апреля 1992 года Сербия и Черногория образовали новое государство под названием Союзная Республика Югославия (СРЮ), с 2003 года – государственный союз Сербии и Черногории. По результатам референдума 21 мая 2006 года была провозглашена независимость Черногории и объявлено о ее выходе из состава союза Сербии и Черногории. 5 июня 2006 года парламент Республики Сербия заявил о независимости Сербии. Сложным вопросом в регионе остается ситуация с Косово, 17 февраля 2008 года парламент Косово проголосовал за принятие декларации о независимости края от Сербии. В сентябре 1991 года в условиях распада СФРЮ косовские албанцы провозгласили независимую Республику Косово. Предпринимавшиеся сербскими властями попытки достичь компромисса с албанцами не принесли успеха. В крае была незаконно создана "Освободительная армия Косово" (ОАК), которая развязала террор против властей и местного сербского населения. В условиях осложнения обстановки в крае в феврале 1999 года в замке Рамбуйе под Парижем была предпринята безуспешная попытка налаживания переговоров между делегацией Союзной республики Югославия (СРЮ, существовала в 1992-2003 годах, состояла из Сербии и Черногории) и лидерами косовских албанцев при участии международных посредников. Ответственность за их срыв была возложена Западом на Белград, хотя он был готов продолжать диалог. 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, альянс НАТО начал незаконные, с точки зрения международного права, военные действия на территории СРЮ. Официальным поводом для начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косово и Метохия, власти также были обвинены в этнических чистках. 10 июня 1999 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности (Kosovo Force, KFOR), которые продолжают обеспечивать безопасность в Косово. В октябре 2004 года в Косово под эгидой Миссии ООН в Косово были проведены выборы в парламент, победу на которых одержала Демократическая лига Косово. Сербское население края бойкотировало выборы. В феврале 2006 года – марте 2007 года в Вене (Австрия) под эгидой спецпосланника генерального секретаря ООН по руководству процессом определения будущего статуса Косово экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари прошли переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе Косово. Ахтисаари, идя на встречу албанским требованиям, предложил план урегулирования, предполагающий независимость края. Сербская делегация отвергла его, руководствуясь положением резолюции № 1244, предусматривающей сохранение территориальной целостности СРЮ и предоставление автономии Косово. Дальнейшие усилия по поиску переговорного решения, предпринятые "тройкой" Россия – США – ЕС, также не дали результатов из-за произвольного прекращения переговоров косовскими албанцами при поддержке США и ряда стран ЕС. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. В 2010 году Международный суд ООН заявил, что провозглашение независимости Косово правомерно. На этот факт обратил внимание президент России Владимир Путин в апреле 2022 года на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. "Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми", – сказал Путин. Президент РФ добавил, что "прецедент создан". Сегодня независимость Косова признают более 90 из 193 стран-членов ООН. При этом их число регулярно меняется, так как некоторые государства отзывают свое признание. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 1991 году распался Союз Советских Социалистических Республик (СССР) – федеративное союзное государство в восточной части Европы и северной части Азии, образованное в 1922 году, прекратившее свое существование согласно Беловежским соглашениям (1991). В СССР в 1989 году входили 15 республик: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФРСР), Белорусская ССР, Украинская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Таджикская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР.Период с 1988 по 1991 год вошел в историю государства как "парад суверенитетов". Тогда союзные республики, входившие в состав СССР, заявили о своих правах на независимость и провозгласили верховенство республиканского законодательства над союзным. Это привело к тому, что с весны 1990 года республики начали отделяться, провозглашая свою независимость, подкрепляя ее конституционными законами и референдумами. Первым таким актом была принятая Верховным Советом Латвийской ССР 28 июля 1989 года Декларация "О государственном суверенитете", провозгласившая в республике "реальный суверенитет в его государственно-правовом и международно-правовом понимании". 25 сентября 1989 года Верховный Совет Азербайджана принял конституционный закон "О суверенитете Азербайджанской ССР". Государственный суверенитет Грузии (9 марта 1990 года), Литвы (11 марта 1990 года), Эстонии (30 марта 1990 года) и Армении (23 июля 1990 года) провозглашался одновременно с принятием этими республиками актов о государственной независимости. РСФСР 12 июня 1990 года объявила о своем государственном суверенитете. До конца 1990 года этому последовали все оставшиеся республики. В 1991 году референдумы о независимости провели Эстония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и Туркмения. 3 марта 1991 года в Эстонской ССР прошло голосование по вопросу о восстановлении независимости Эстонии, в котором могли принять участие лишь "правопреемные граждане Эстонской Республики" (то есть те, кто имел гражданство Эстонии до 1940 года, и их потомки). До голосования допускались также лица, получившие "зеленые карточки" Конгресса Эстонии, условием получения которых было заявление о поддержке независимости Эстонской Республики. По итогам голосования 77,8% жителей поддержали идею национальной независимости.В Литве голосование прошло в форме опроса 9 февраля 1991 года, на нем 90,4% респондентов высказались в поддержку утверждения, что "Литовская Республика является независимым демократическим государством". После этого ВС Литвы в нарушение международно-правовой практики утвердил результаты опроса (другими словами, социологического исследования) в качестве итогов референдума. Схожая ситуация наблюдалась и в Латвийской ССР, где в марте 1991 года заменителем законного референдума явилась некая "избирательная консультация по вопросу о независимости". Предполагалось, что его результаты значения не имеют. Тем не менее была развернута массовая пропагандистская кампания, призывавшая всех положительно ответить на вопрос "Вы за демократическую и независимую Латвию?". Как во всех голосованиях того времени, активность избирателей была очень высокой – 87,56%. "За" проголосовали 73,68%, "против" – 24,69%, еще 1,63% испортили бюллетени.В Грузии референдум о восстановлении независимости состоялся 31 марта 1991 года. По итогам голосования 99,08% жителей Грузии высказались за восстановление независимости. В Армении референдум о независимости прошел 21 сентября 1991 года, 99% проголосовавших высказались за выход Армении из состава СССР. В Туркмении референдум по вопросу о независимости прошел 26 октября 1991 года. За независимость проголосовало 94% населения. Референдум о независимости Украины состоялся 1 декабря 1991 года. По итогам голосования 93% населения Украины высказались за независимость. В Азербайджане 18 октября 1991 года был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". 29 декабря 1991 в Азербайджане было проведено всенародное голосование. В бюллетенях референдума значился только один вопрос: "Вы за Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Азербайджанский народ единогласно проголосовал за государственную независимость. Эксперты отмечают, что "парад суверенитетов" в тот период стал возможен только в результате грубого нарушения Конституции СССР, а также игнорирования итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года (более 76% его участников выступили за сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик). Историк и глава военно-исторического общества России Владимир Мединский отмечает, что голосования на референдумах в частях единого СССР были поддержаны Западом. В частности, после референдумов в прибалтийских республиках одними из первых с заявлением о готовности установить дипломатические отношения выступили Европейское Сообщество (ныне Европейский Союз) и США. Независимость Украины первой признала Польша. Кроме того, согласно Закону СССР от 3 апреля 1990 года "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" за народами автономных республик и автономных образований сохранялось право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. Отделяющиеся союзные республики можно было считать новыми государствами только при учете интересов всех входящих в них народов и после процедур, обеспечивающих каждому народу на территории союзной республики возможность выбора государственной принадлежности. Однако, Грузией эти положения соблюдены не были. Согласно официальным данным в Абхазской АССР референдум состоялся на всей территории, кроме Гудаутского района. За независимость Грузии проголосовали 59,9% зарегистрированных избирателей. Из-за напряженной ситуации в Юго-Осетинской автономной области опрос не удалось провести в Цхинвали, Знаури и Джавском районе. В сельской местности положительно на поставленный вопрос ответили около 10 тысяч человек. Вместе с тем в открытых источниках можно встретить утверждения, что большинство населения Абхазии и Южной Осетии бойкотировали референдум. Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии 97,5% проголосовавших высказались в поддержку конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды – в январе 1992 года и в ноябре 2006 года – абсолютное большинство (около 99%) участвовавших в референдумах высказалось за независимость республики. 29 мая 1992 года Верховный Совет Южной Осетии принял Акт о провозглашении независимости Республики. Абхазия провозгласила свою независимость после войны с Грузией (1992-1993). 26 ноября 1994 года парламент Абхазии принял новую Конституцию, в соответствии с которой Абхазия объявлялась суверенным, демократическим государством, созданным на основе реализации народом Абхазии права на свободное самоопределение. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Признанию Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии предшествовало вторжение грузинских войск 8 августа 2008 года на осетинскую территорию и последовавшая операция России по принуждению Грузии к миру. 31 августа 1990 года правительствами Германской Демократической Республики (ГДР), возникшей в 1949 году на территории Советской зоны оккупации Германии, созданной после капитуляции Германии во Второй мировой войне (1939-1945) в соответствии с решением Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, и Федеративной Республики Германии (ФРГ), учрежденной в 1949 году на базе американской, британской и французской зон оккупации, был подписан договор об объединении двух германских государств. Мнением граждан ГДР по присоединению к ФРГ никто не интересовался. Переговоры о возможности объединения двух германских государств и создания единого германского государства безуспешно велись в течение сорока лет после окончания Второй мировой войны и возникновения на месте разгромленного Рейха двух государств – ФРГ и ГДР. Этому мешало много обстоятельств, в том числе такое существенное как противоположность социально-экономических и политических систем, на которых базировались эти два государства. Пока Советский Союз оставался на пике своего могущества, надежды ФРГ на возникновение подходящих условий для объединения Германии по своему сценарию не выходили за рамки чисто теоретических размышлений. Однако ситуация стала стремительно меняться, когда в СССР к концу 1980-х годов назрел острейший политический и экономический кризис. В результате переговоров в феврале и июле 1990 года правительство ФРГ получило согласие советского руководства на объединение Германии путем включения ГДР в состав ФРГ. Переговоры, проведенные по формуле "2+4" (ГДР, ФРГ, Великобритания, США, СССР, Франция), завершились подписанием 12 сентября 1990 года Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Державы-победительницы во Второй мировой войне заявили о прекращении "своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом" и предоставили объединенной Германии "полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами". 3 октября 1990 года процесс формального объединения ФРГ и ГДР завершился. Вступил в силу договор об объединении ГДР и ФРГ, подписанный правительствами двух германских государств, западноберлинская полиция взяла под охрану правительственные учреждения ГДР в Восточном Берлине. 3 октября 1990 года с 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. Началась административно-территориальная, политическая и экономическая реорганизация восточно-германских земель и их интеграция в структуру ФРГ.В 1975 году в состав Индии был включен штат Сикким (Sikkim), который ранее был княжеством в Южной Азии. В 1949 году над Сиккимом был установлен индийский протекторат. По договору 1950 года правительство Индии взяло на себя ответственность за оборону и территориальную целостность Сиккима. В апреле 1974 года в Сиккиме были проведены первые всеобщие выборы в Законодательное собрание. Конституция, принятая 3 июля 1974 года, ограничила власть князя (чогьяла). В сентябре 1974 года Сиккиму был предоставлен статут ассоциированного штата Индии. В апреле 1975 года на референдуме большинство населения Сиккима высказалось за превращение Сиккима в индийский штат. С мая 1975 года Сикким – штат Индии.1 января 1957 года в состав Западной Германии (в составе современной Германии) вошла федеральная земля Саар. В средние века на территории земли Саар существовало графство, входившее в состав Священной Римской империи. С 1790-х годов до 1814 года Сааром владела Франция. В 1815 году большая часть Саара отошла к Пруссии, меньшая ‒ к Баварии. В 1871 году Саар вошел в состав Германской империи. По Версальскому мирному договору 1919 года был передан в управление комиссии Лиги Наций на 15 лет. Угольные копи, расположенные на территории Саара, передавались в собственность Франции. В 1935 году результате плебисцита Саар (под названием Саарланд) отошел к Германии, которая выкупила у Франции (в соответствии с условиями мирного договора) Саарские угольные копи. После Второй мировой войны (1939-1945) Саар вошел во французскую зону оккупации Германии, затем был включен в экономическую, валютную и таможенную систему Франции. В соответствии с соглашением "О статуте Саара" между Францией и ФРГ, ставшим частью Парижских соглашений 1954 года, Саар был временно поставлен под контроль Западноевропейского союза (военно-политическая организация европейских стран, образованная в 1955 году). Однако этот статут был отклонен большинством голосов во время референдума в Сааре в октябре 1955 года. По договору о Сааре 1956 года между Францией и ФРГ Саар 1 января 1957 года вошел в состав ФРГ. Экономическое присоединение Саара к ФРГ по соглашению между Францией и ФРГ было осуществлено к 1 января 1960 года.29 декабря 1845 года был подписан документ о присоединении к США штата Техас. Первоначально Техас был заселен различными индейскими племенами. В XVII века там возникли поселения испанцев. В XVIII веке Техас входил в состав испанской колонии Новая Испания. После приобретения Луизианы Соединенными Штатами в 1803 году в Техасе появились в сравнительно большом числе англо-американцы. Во время войны Мексики за независимость Техас стал активно заселяться. После провозглашения в 1821 году независимости Мексики Техас вошел в ее состав и стал частью мексиканского штата Коауила и Техас. Осенью 1835 года американские переселенцы, недовольные политикой мексиканских властей и пользовавшиеся поддержкой правительства США, подняли мятеж и взяли под контроль всю территорию штата. 2 марта 1836 года конвент "представителей народа Техаса" провозгласил отделение Техаса от Мексики. 14 мая 1836 года в городе Веласко официальные представители Техаса и мексиканский генерал Антонио Лопес де Санта-Ана подписали договор о независимости (договор не ратифицирован правительством Мексики). В сентябре 1836 года был проведен плебисцит за немедленное включение провозглашенной независимой республики Техас в состав США, в ходе которого подавляющее большинство опрошенных одобрили эту идею. Однако администрация президента США сначала отклонила предложение Техаса о присоединении: Техас оставался преданным идеям рабовладения и его включение в состав США могло нарушить баланс между 13 рабовладельческими и 13 свободными от рабства штатами страны, также американские власти опасались, что присоединение Техаса приведет к войне с Мексикой. Вскоре Техас установил дипломатические отношения с рядом государств, включая Англию и Францию, и США увидели в растущих связях Техаса угрозу собственному расширению и начали переговоры о присоединении. Присоединение территории Техаса стало основной причиной начала американо-мексиканской войны 1846-1848 годов, завершившейся поражением Мексики и признанием ею вхождения территории Техаса в состав США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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