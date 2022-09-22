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"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью - РИА Новости, 22.09.2022
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"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью
"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью - РИА Новости, 22.09.2022
"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью
Вступление в НАТО является приоритетной "государственной" целью косовоалбанских властей в Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:55
2022-09-22T15:55
в мире
косово
приштина
нато
йенс столтенберг
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БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Вступление в НАТО является приоритетной "государственной" целью косовоалбанских властей в Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Османи находится в Нью-Йорке, где вместе с главой МИД самопровозглашенного Косово Доникой Гервала провела встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса."Членство Косово в ЕС и НАТО будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Членство в этой организации – государственный приоритет Косово, как условие для обеспечения мира в регионе, так и продвижение общих ценностей", - цитирует в среду пресс-служба заявление Османи.Командование контингентом KFOR под эгидой НАТО в Косово сообщило накануне о проведении совместных учений с миссией по верховенству закона EULEX и полицией самопровозглашенной республики по операциям быстрого реагирования. Учения "Золотая сабля 2022" пройдут 27 сентября базе Ново-Село под городом Вучитрн близ населенной сербами северной части края. Заместитель командующего KFOR бригадный генерал Лука Пиперни заявил журналистам в среду, что контингент готов участвовать, если возникнут беспорядки на севере края из-за отмены Приштиной с 31 октября выданных сербскими властями автомобильных номеров.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 27 государств, не все из которых являются членами НАТО, c 3 735 военнослужащими. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы, несмотря на присутствие контингента НАТО, устроили погромы, которые привели к гибели людей, массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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в мире, косово, приштина, нато, йенс столтенберг
В мире, Косово, Приштина, НАТО, Йенс Столтенберг
15:55 22.09.2022
 
"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью

"Президент" Косово Османи назвала вступление в НАТО приоритетной целью Приштины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид города Приштина. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Вступление в НАТО является приоритетной "государственной" целью косовоалбанских властей в Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Османи находится в Нью-Йорке, где вместе с главой МИД самопровозглашенного Косово Доникой Гервала провела встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Блокпост Kосовской полиции на перекрестке Яринье - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 08:00
Косовский фронт. Как Сербия борется за свою целостность
"Членство Косово в ЕС и НАТО будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Членство в этой организации – государственный приоритет Косово, как условие для обеспечения мира в регионе, так и продвижение общих ценностей", - цитирует в среду пресс-служба заявление Османи.
Командование контингентом KFOR под эгидой НАТО в Косово сообщило накануне о проведении совместных учений с миссией по верховенству закона EULEX и полицией самопровозглашенной республики по операциям быстрого реагирования. Учения "Золотая сабля 2022" пройдут 27 сентября базе Ново-Село под городом Вучитрн близ населенной сербами северной части края. Заместитель командующего KFOR бригадный генерал Лука Пиперни заявил журналистам в среду, что контингент готов участвовать, если возникнут беспорядки на севере края из-за отмены Приштиной с 31 октября выданных сербскими властями автомобильных номеров.
Грузовики KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 18:09
Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 27 государств, не все из которых являются членами НАТО, c 3 735 военнослужащими. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы, несмотря на присутствие контингента НАТО, устроили погромы, которые привели к гибели людей, массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:37
Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии
 
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