"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью
"Президент" Косово Османи назвала вступление в НАТО приоритетной целью Приштины
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Вступление в НАТО является приоритетной "государственной" целью косовоалбанских властей в Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Османи находится в Нью-Йорке, где вместе с главой МИД самопровозглашенного Косово Доникой Гервала провела встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса.
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"Членство Косово в ЕС и НАТО будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Членство в этой организации – государственный приоритет Косово, как условие для обеспечения мира в регионе, так и продвижение общих ценностей", - цитирует в среду пресс-служба заявление Османи.
Командование контингентом KFOR под эгидой НАТО в Косово сообщило накануне о проведении совместных учений с миссией по верховенству закона EULEX и полицией самопровозглашенной республики по операциям быстрого реагирования. Учения "Золотая сабля 2022" пройдут 27 сентября базе Ново-Село под городом Вучитрн близ населенной сербами северной части края. Заместитель командующего KFOR бригадный генерал Лука Пиперни заявил журналистам в среду, что контингент готов участвовать, если возникнут беспорядки на севере края из-за отмены Приштиной с 31 октября выданных сербскими властями автомобильных номеров.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 27 государств, не все из которых являются членами НАТО, c 3 735 военнослужащими. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы, несмотря на присутствие контингента НАТО, устроили погромы, которые привели к гибели людей, массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.