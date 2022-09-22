https://ria.ru/20220922/kosovo-1818715251.html

"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью

"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью - РИА Новости, 22.09.2022

"Президент" Косово назвала вступление в НАТО приоритетной целью

Вступление в НАТО является приоритетной "государственной" целью косовоалбанских властей в Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:55

2022-09-22T15:55

2022-09-22T15:55

в мире

косово

приштина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg

БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Вступление в НАТО является приоритетной "государственной" целью косовоалбанских властей в Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Османи находится в Нью-Йорке, где вместе с главой МИД самопровозглашенного Косово Доникой Гервала провела встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса."Членство Косово в ЕС и НАТО будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Членство в этой организации – государственный приоритет Косово, как условие для обеспечения мира в регионе, так и продвижение общих ценностей", - цитирует в среду пресс-служба заявление Османи.Командование контингентом KFOR под эгидой НАТО в Косово сообщило накануне о проведении совместных учений с миссией по верховенству закона EULEX и полицией самопровозглашенной республики по операциям быстрого реагирования. Учения "Золотая сабля 2022" пройдут 27 сентября базе Ново-Село под городом Вучитрн близ населенной сербами северной части края. Заместитель командующего KFOR бригадный генерал Лука Пиперни заявил журналистам в среду, что контингент готов участвовать, если возникнут беспорядки на севере края из-за отмены Приштиной с 31 октября выданных сербскими властями автомобильных номеров.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 27 государств, не все из которых являются членами НАТО, c 3 735 военнослужащими. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы, несмотря на присутствие контингента НАТО, устроили погромы, которые привели к гибели людей, массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810288597.html

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

косово

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, приштина, нато, йенс столтенберг