Остров Югославия. Как социализм не смог отменить этническую вражду

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать лет назад, 22 января 1990 года, в Югославии коммунисты утратили монополию на власть. И на Балканах, которые называют пороховой бочкой Европы, обострились межнациональные и этнические противоречия. Единая страна, спаянная идеологией, распалась на шесть воюющих друг с другом независимых государств. Хотя память о попытке слить балканские народы в единую общность еще жива.

Отголоски прошлого

Югославская компартия была основана за четверть века до появления на карте мира Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). За образец коммунисты Балкан, жившие в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, взяли российскую большевистскую организацию и создали Социалистическую рабочую партию, долгое время действовавшую в подполье.

Открыто они заявили о себе в 1941 году после нападения Германии на Югославию. Возглавивший партию Иосип Броз Тито развернул масштабное сопротивление оккупантам. Внушительные ряды сторонников его движения помогли быстро найти общий язык с США и Великобританией и одновременно добиться поддержки Москвы.

После освобождения в 1945 году Югославии от фашистов Тито стал непререкаемым национальным лидером. Вся власть сосредоточилась в руках компартии, в послевоенных условиях сумевшей объединить многонациональную страну. Этнические противоречия, которые не раз провоцировали конфликты, отступили перед идеей всеобщего равенства. Казалось, что это навсегда, и социализм был признан единственно приемлемой формой общественного устройства.

© РИА Новости / ТАНЮГ Верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией Югославии маршал Иосип Броз Тито с членами штаба на острове Вис. Лето 1944 года © РИА Новости / ТАНЮГ Верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией Югославии маршал Иосип Броз Тито с членами штаба на острове Вис. Лето 1944 года

Строительством коммунизма Югославия занялась сначала с оглядкой на Советский Союз. Иосиф Сталин, полагая, что его балканский тезка будет во всем беспрекословно следовать воле Москвы, пообещал СФРЮ (тогда — Федеративной Народной Республике Югославия) всемерную помощь. Впрочем, Тито первое время так и поступал.

Придя к власти, лидер югославских коммунистов по советскому образцу национализировал промышленность, добычу полезных ископаемых, транспорт, торговлю и банки. Государство стало главным монополистом и во внешней торговле. Началась коллективизация крестьянских хозяйств, частная собственность была объявлена вне закона.

Несмотря на кажущуюся идиллию, между советской и югославской моделями социалистического строительства все же были различия. Если СССР создавал советские квазигосударства по рецептам марксизма-ленинизма, то в Белграде действительно руководствовались спецификой регионов. Входившие в состав СФРЮ республики не только на словах, но и на деле обладали широкими полномочиями.

Федеративная форма государственного устройства позволяла сдерживать застарелые межнациональные противоречия. Сохранились и некоторые рыночные механизмы хозяйствования. Плюс Белград претендовал на то, чтобы вести самостоятельную внешнюю политику. Однако такой "волюнтаризм" Тито не нравился Сталину.

© РИА Новости / РИА Новости Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Автомобильный завод ТАМ в словенском городе Мариборе © РИА Новости / РИА Новости Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Автомобильный завод ТАМ в словенском городе Мариборе

Великая Балкания

Чашу терпения "отца народов" переполнила идея югославского лидера создать Балканскую Федерацию. Тито хотел объединить под эгидой СФРЮ все балканские страны с социалистической ориентацией, включая Болгарию, Албанию и Грецию. Сталин расценил это как попытку югославских коммунистов забрать у Москвы пальму первенства и выстраивать "соцлагерь" под своим началом.

В 1949 году советское руководство разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. Режим Тито объявили "антикоммунистическим и фашистским", а самого лидера югославских коммунистов обвинили в троцкизме. Страна осталась без внешней помощи, которая до этого в основном поступала из Москвы.

Ситуацией попытались воспользоваться США. В обмен на отказ от социализма американцы предложили Югославии значимую экономическую поддержку. Тито американскими кредитами воспользовался, но пустил их не в экономику. Он опасался, что Сталин пойдет против СФРЮ войной, поэтому все силы и средства были вложены в укрепление вооруженных сил. В результате югославская армия стала второй по величине в Европе после западногерманского бундесвера.

Но ни разрыв отношений с Москвой, ни заигрывания с Вашингтоном не заставили Тито отказаться от идеи коммунизма в Югославии. Более того, в конце каждого своего доклада он заявлял, что восстановление отношений с Советским Союзом — это главный приоритет страны. Чтобы звучать убедительнее, лидер СФРЮ желал Сталину здоровья и благополучия.

Социализм почти без колхозов

Играя на советско-американских противоречиях, Тито запустил в стране экономические реформы. Начались они с отмены непопулярной и неэффективной принудительной коллективизации. Число колхозов стремительно сокращалось, а индивидуальные крестьянские хозяйства, наоборот, получили всестороннюю поддержку государства.

Регионы получили еще большую автономию и самостоятельность в планировании экономики. Каждая республика взялась строить собственные, зачастую не ориентированные на потребности рынка проекты. Создавались замкнутые на себя комплексные хозяйства, а директора отказывались даже от сырья из соседних регионов.

Преобразования проходили под девизом "Свои предприятия на своей территории". При этом сохранялся курс на централизованное экономическое развитие, нацеленность на высокие темпы индустриализации, цены устанавливались "сверху" — все признаки, характерные для плановой экономики.

К середине шестидесятых годов "самоуправленческий социализм" дал положительный результат. Уровень потребления в Югославии стремительно рос, промышленность развивалась, прямой государственный контроль ослабевал.

Концентрация экономических ресурсов в республиках СФРЮ вела к пробуждению политических и национальных амбиций. Каждый регион требовал еще большей автономии и прав. Власти оказались в тупике. Проводимая ими много лет политика децентрализации для сдерживания этнических противоречий дала обратный эффект. Югославия стремительно катилась к развалу. Отмена монополии компартии на власть приблизила его.

© РИА Новости / Александр Макаров Президент Социалистической Федеративной Республики Югославии Иосип Броз Тито и сопровождающие его лица на митинге советско-югославской дружбы во время посещения подшипникового завода в Москве © РИА Новости / Александр Макаров Президент Социалистической Федеративной Республики Югославии Иосип Броз Тито и сопровождающие его лица на митинге советско-югославской дружбы во время посещения подшипникового завода в Москве

После Иосипа

Этнические противоречия дали о себе знать почти сразу после смерти Тито в 1980 году. На его похороны, кстати, прилетели генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и глава советского МИД Андрей Громыко.

По одной из версий, именно смерть Тито запустила процессы дезинтеграции. Конфликты 80-х привели к тому, что в 1990-м местные выборы практически повсеместно выиграли националисты. В следующем году из федерации вышли четыре республики. Вспыхнули войны в Словении, Хорватии и Боснии.

Война за независимость Словении началась летом 1991 года. Хотя о выходе из состава Югославии словенцы заговорили двумя годами ранее. Тогда парламент республики внес в конституцию положение о праве народа на самоопределение.

Власти СФРЮ игнорировали проблему. Но после приказа словенского руководства взять под контроль воздушное пространство республики югославская армия применила силу. Конфликт продолжался десять дней и завершился подписанием Брионского соглашения. Формально оно было в пользу югославских властей, но в конце лета того же года Любляна провозгласила независимость.

© РИА Новости / Сергей Грызунов Танк на улице городка Теньи, разрушенного в ходе столкновений © РИА Новости / Сергей Грызунов Танк на улице городка Теньи, разрушенного в ходе столкновений

Вслед за Словенией в 1991 году о независимости объявила и Хорватия. Но сербское население отказалось отделяться и попыталось создать собственное государство внутри хорватских границ. Загреб расценил это как попытку захвата Сербией чужой территории. Вооруженное противостояние возникло сначала между армией Югославии и хорватскими полицейскими. Но постепенно в боевые действия вовлекалось сербское и хорватское население республики. Конфликт завершился в 1995 году. Хорватия отстояла независимости и сохранила территориальную целостность.

В 1992 году межэтнический конфликт вспыхнул на территории самой многонациональной части СФРЮ — Боснии и Герцеговины. Большинство населения здесь составляли босняки, сербы и хорваты. Но на референдуме о независимости мнение боснийских сербов не учли. В ответ они провозгласили свою автономию — Республику Сербскую. Это спровоцировало войну.

Помощь боснийским сербам оказывал Слободан Милошевич. Но босняки и хорваты под конец противостояния объединились против югославских военных, и преимущество оказалось на их стороне. Конфликт сопровождался этническими чистками, беспорядочными обстрелами городов и сел, большими жертвами среди мирного населения.

В ситуацию вмешалась НАТО, тем не менее бои шли до 1995 года. Завершилась война подписанием Дейтонских соглашений, которые определили современное устройство Боснии и Герцеговины.

© AP Photo / Stringer Беженцы из города Печа двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999 © AP Photo / Stringer Беженцы из города Печа двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999

Остров Югославия

Лихорадило и "Малую Югославию" — Сербию с Черногорией и Косово. Противостояние сербов и албанцев за статус Косово привело к тому, что в конфликт в 1999 году вмешалась НАТО. Обвинив сербские власти в этнических чистках, члены Североатлантического альянса во главе с США начали бомбардировки Сербии.

Закончилась эта история тем, что в 2008 году на экстренном заседании Совбеза ООН западные страны признали независимость Косово. Сербские власти назвали это нарушением международного права. Россия поддержала Белград.

Отголоски распада СФРЮ слышны и сегодня. До сих пор не завершена деятельность Международного трибунала по бывший Югославии, который занимается расследованием совершенных в ходе конфликтов преступлений. Время от времени в прессе появляется информация о задержании причастных к убийствам мирных граждан военных. Раскрываются неизвестные ранее подробности.

Главный вывод, с которым более или менее согласны и многие жители бывшей Югославии, и историки, и военные: обнадеживающий вначале социалистический проект оказался бессильным перед копившимися годами этническими противоречиями.

© AP Photo / Joe Marquette, File Президент Сербии Слободан Милошевич, лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович и президент Хорватии Франьо Туджман во время подписания соглашения о мире в Боснии и Герцеговине на военной базе США в Дейтоне. 1995 год © AP Photo / Joe Marquette, File Президент Сербии Слободан Милошевич, лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович и президент Хорватии Франьо Туджман во время подписания соглашения о мире в Боснии и Герцеговине на военной базе США в Дейтоне. 1995 год

Эхо социализма

Югославии нет на политической карте мира тридцать лет. Но наследие этого некогда мощного государства, занимавшего половину Балканского полуострова, ощутимо и сегодня. Туристам известен Остров цветов в Тиватском заливе в Черногории. Остров до сих пор считается общественной собственностью, там действует самоуправление, и ни государство, ни частный бизнес не вправе этот кусок земли отчуждать. Такой пережиток социализма.