https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html

В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР

В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022

В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР

В Кремле позитивно расценивают признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:42

2022-07-14T14:42

2022-07-14T14:42

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Кремле позитивно расценивают признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы."Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно", - ответил Песков на вопрос журналистов, как оценили в Кремле признание КНДР независимости ДНР и ЛНР.По его словам, сигналов от других стран о признании ДНР и ЛНР "пока нет".МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802285402.html

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луганская народная республика

пхеньян

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