https://ria.ru/20220927/referendumy-1819903800.html

ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися

ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися - РИА Новости, 27.09.2022

ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися

Общественная палата РФ констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:05

2022-09-27T19:05

2022-09-27T19:26

владимир путин

россия

луганская народная республика

херсонская область

нато

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Общественная палата РФ констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись. "Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - сказала заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова на открытии единого центра сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России.Она сообщила, что Координационный совет мониторил процесс голосования на территории Московской области."Важно подчеркнуть, что каждый участник мог выразить своё волеизъявление", - сообщила Булгакова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершилось 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/referendum-1819883728.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область , нато, референдум в донбассе