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ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися - РИА Новости, 27.09.2022
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ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися
ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися - РИА Новости, 27.09.2022
ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися
Общественная палата РФ констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:05
2022-09-27T19:26
владимир путин
россия
луганская народная республика
херсонская область
нато
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Общественная палата РФ констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись. "Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - сказала заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова на открытии единого центра сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России.Она сообщила, что Координационный совет мониторил процесс голосования на территории Московской области."Важно подчеркнуть, что каждый участник мог выразить своё волеизъявление", - сообщила Булгакова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершилось 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
луганская народная республика
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"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России
"Мы ждем этого с 2014 года" – беженцы из ДНР и ЛНР голосуют в России
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владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область , нато, референдум в донбассе
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , НАТО, Референдум в Донбассе
19:05 27.09.2022 (обновлено: 19:26 27.09.2022)
 
ОП России признала прошедшие референдумы состоявшимися

ОП России: референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Общественная палата РФ констатировала, что референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись.
"Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - сказала заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова на открытии единого центра сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав России.
Она сообщила, что Координационный совет мониторил процесс голосования на территории Московской области.
"Важно подчеркнуть, что каждый участник мог выразить своё волеизъявление", - сообщила Булгакова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершилось 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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