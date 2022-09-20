https://ria.ru/20220920/nezavisimost-1818269353.html

Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

Запорожская область объявит независимость в своих административных границах - РИА Новости, 20.09.2022

Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость в существующих административных границах, заявил член... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:07

2022-09-20T20:07

2022-09-20T20:07

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир РоговОн добавил, что сегодня освобождены 73% Запорожской области. Однако главный город, областной центр – Запорожье – на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818191134.html

запорожская область

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владимир рогов, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях