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Запорожская область объявит независимость в своих административных границах - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Запорожская область объявит независимость в своих административных границах
Запорожская область объявит независимость в своих административных границах - РИА Новости, 20.09.2022
Запорожская область объявит независимость в своих административных границах
Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость в существующих административных границах, заявил член... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:07
2022-09-20T20:07
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир РоговОн добавил, что сегодня освобождены 73% Запорожской области. Однако главный город, областной центр – Запорожье – на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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владимир рогов, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
20:07 20.09.2022
 
Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

Рогов: Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в каких границах будет определена независимость по результатам референдума.
Он добавил, что сегодня освобождены 73% Запорожской области. Однако главный город, областной центр – Запорожье – на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. 20 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 16:10Специальная военная операция на Украине
Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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