Запорожская область объявит независимость в своих административных границах
Рогов: Запорожская область объявит независимость в своих административных границах
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в каких границах будет определена независимость по результатам референдума.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.