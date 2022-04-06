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ДНР и ЛНР. Путь к независимости - РИА Новости, 06.04.2022
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ДНР и ЛНР. Путь к независимости
ДНР и ЛНР. Путь к независимости - РИА Новости, 06.04.2022
ДНР и ЛНР. Путь к независимости
Объявив о суверенитете в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики начали путь к независимости от Киева. Украинская власть с этим не смирилась, за восемь лет войны стороны так и не смогли найти мирное решение конфликта. ДНР и ЛНР добились признания, но не от Украины — 21 февраля 2022 года самопровозглашенные республики признала Россия.
2022-04-06T14:34
2022-04-06T17:56
донбасс. геноцид. 2014-2022
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донбасс
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донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), луганск, донбасс, украина, александр захарченко, леонид пасечник, денис пушилин
14:34 06.04.2022 (обновлено: 17:56 06.04.2022)
 

ДНР и ЛНР. Путь к независимости

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Объявив о суверенитете в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики начали путь к независимости от Киева. Украинская власть с этим не смирилась, за восемь лет войны стороны так и не смогли найти мирное решение конфликта. ДНР и ЛНР добились признания, но не от Украины — 21 февраля 2022 года самопровозглашенные республики признала Россия.
В 2014 году и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", которая летом переросла в войну с привлечением авиации и тяжелой бронетехники.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
1 из 11
В 2014 году и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", которая летом переросла в войну с привлечением авиации и тяжелой бронетехники.
В мае 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
2 из 11
В мае 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении.
Одним из пунктов "Минских соглашений" было принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
3 из 11
Одним из пунктов "Минских соглашений" было принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса.
Камнем преткновения стал вопрос о выборах, т.к киевские власти отказывались от прямых переговоров, тогда как Минские соглашения предполагали прямой диалог всех сторон конфликта.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
4 из 11
Камнем преткновения стал вопрос о выборах, т.к киевские власти отказывались от прямых переговоров, тогда как Минские соглашения предполагали прямой диалог всех сторон конфликта.
Фактически закон об особом статусе Донбасса был блокирован.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
5 из 11
Фактически закон об особом статусе Донбасса был блокирован.
Формула Штайнмайера предполагала получение постоянного особого статуса в составе Украины после признания легитимности выборов республики.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
6 из 11
Формула Штайнмайера предполагала получение постоянного особого статуса в составе Украины после признания легитимности выборов республики.
Со временем Киев выдвинул новые условия, некоторые из которых противоречили Минским соглашениям, процесс урегулирования конфликта остановился.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
7 из 11
Со временем Киев выдвинул новые условия, некоторые из которых противоречили Минским соглашениям, процесс урегулирования конфликта остановился.
В 2018 году Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, все упоминания о Минских соглашениях из текста закона были изъяты.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
8 из 11
В 2018 году Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, все упоминания о Минских соглашениях из текста закона были изъяты.
18 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы "полномасштабного наступления" со стороны Украины.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
9 из 11
18 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы "полномасштабного наступления" со стороны Украины.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
10 из 11
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Решение России о признании ДНР и ЛНР официально поддержали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Абхазия, Южная Осетия.
Карточка к материалу ДНР и ЛНР. Путь к независимости
11 из 11
Решение России о признании ДНР и ЛНР официально поддержали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Абхазия, Южная Осетия.
1 из 11
В 2014 году и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", которая летом переросла в войну с привлечением авиации и тяжелой бронетехники.
2 из 11
В мае 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении.
3 из 11
Одним из пунктов "Минских соглашений" было принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса.
4 из 11
Камнем преткновения стал вопрос о выборах, т.к киевские власти отказывались от прямых переговоров, тогда как Минские соглашения предполагали прямой диалог всех сторон конфликта.
5 из 11
Фактически закон об особом статусе Донбасса был блокирован.
6 из 11
Формула Штайнмайера предполагала получение постоянного особого статуса в составе Украины после признания легитимности выборов республики.
7 из 11
Со временем Киев выдвинул новые условия, некоторые из которых противоречили Минским соглашениям, процесс урегулирования конфликта остановился.
8 из 11
В 2018 году Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, все упоминания о Минских соглашениях из текста закона были изъяты.
9 из 11
18 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы "полномасштабного наступления" со стороны Украины.
10 из 11
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
11 из 11
Решение России о признании ДНР и ЛНР официально поддержали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Абхазия, Южная Осетия.
“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 1
13 августа 2019, 12:00Истории.doc
“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 1Истязание детей на глазах родителей, пытка водой, ночь в яме с трупами — это не фильм ужасов, а реальные издевательства, которым подвергают людей в тайных тюрьмах на Украине. Забрать туда могут за любое подозрение в симпатиях к “сепарам”. Бывшие узники секретных тюрем рассказали, где были и что видели на самом деле, пока числились пропавшими.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ЛуганскДонбассУкраинаАлександр ЗахарченкоЛеонид ПасечникДенис Пушилин
 
 
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