ДНР и ЛНР. Путь к независимости

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Объявив о суверенитете в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики начали путь к независимости от Киева. Украинская власть с этим не смирилась, за восемь лет войны стороны так и не смогли найти мирное решение конфликта. ДНР и ЛНР добились признания, но не от Украины — 21 февраля 2022 года самопровозглашенные республики признала Россия.