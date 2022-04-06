ДНР и ЛНР. Путь к независимости

В 2014 году и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", которая летом переросла в войну с привлечением авиации и тяжелой бронетехники.
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В 2014 году и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", которая летом переросла в войну с привлечением авиации и тяжелой бронетехники.
В мае 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении.
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В мае 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении.
Одним из пунктов "Минских соглашений" было принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса.
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Одним из пунктов "Минских соглашений" было принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса.
Камнем преткновения стал вопрос о выборах, т.к киевские власти отказывались от прямых переговоров, тогда как Минские соглашения предполагали прямой диалог всех сторон конфликта.
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Камнем преткновения стал вопрос о выборах, т.к киевские власти отказывались от прямых переговоров, тогда как Минские соглашения предполагали прямой диалог всех сторон конфликта.
Фактически закон об особом статусе Донбасса был блокирован.
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Фактически закон об особом статусе Донбасса был блокирован.
Формула Штайнмайера предполагала получение постоянного особого статуса в составе Украины после признания легитимности выборов республики.
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Формула Штайнмайера предполагала получение постоянного особого статуса в составе Украины после признания легитимности выборов республики.
Со временем Киев выдвинул новые условия, некоторые из которых противоречили Минским соглашениям, процесс урегулирования конфликта остановился.
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Со временем Киев выдвинул новые условия, некоторые из которых противоречили Минским соглашениям, процесс урегулирования конфликта остановился.
В 2018 году Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, все упоминания о Минских соглашениях из текста закона были изъяты.
8 из 11
В 2018 году Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, все упоминания о Минских соглашениях из текста закона были изъяты.
18 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы "полномасштабного наступления" со стороны Украины.
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18 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы "полномасштабного наступления" со стороны Украины.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
10 из 11
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Решение России о признании ДНР и ЛНР официально поддержали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Абхазия, Южная Осетия.
11 из 11
Решение России о признании ДНР и ЛНР официально поддержали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Абхазия, Южная Осетия.
1 из 11
В 2014 году и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", которая летом переросла в войну с привлечением авиации и тяжелой бронетехники.
2 из 11
В мае 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении.
3 из 11
Одним из пунктов "Минских соглашений" было принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса.
4 из 11
Камнем преткновения стал вопрос о выборах, т.к киевские власти отказывались от прямых переговоров, тогда как Минские соглашения предполагали прямой диалог всех сторон конфликта.
5 из 11
Фактически закон об особом статусе Донбасса был блокирован.
6 из 11
Формула Штайнмайера предполагала получение постоянного особого статуса в составе Украины после признания легитимности выборов республики.
7 из 11
Со временем Киев выдвинул новые условия, некоторые из которых противоречили Минским соглашениям, процесс урегулирования конфликта остановился.
8 из 11
В 2018 году Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, все упоминания о Минских соглашениях из текста закона были изъяты.
9 из 11
18 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы "полномасштабного наступления" со стороны Украины.
10 из 11
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
11 из 11
Решение России о признании ДНР и ЛНР официально поддержали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Абхазия, Южная Осетия.
13 августа 2019, 12:00Истории.doc“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 1Истязание детей на глазах родителей, пытка водой, ночь в яме с трупами — это не фильм ужасов, а реальные издевательства, которым подвергают людей в тайных тюрьмах на Украине. Забрать туда могут за любое подозрение в симпатиях к “сепарам”. Бывшие узники секретных тюрем рассказали, где были и что видели на самом деле, пока числились пропавшими.