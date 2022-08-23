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В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022
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В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР
В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022
В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР
Сирия признала независимость ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:16
2022-08-23T15:14
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сирия
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россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сирия признала независимость ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад."Мы признали независимость ДНР и ЛНР, поскольку моральный, исторический фактор нас подталкивал к этому. Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, для того, чтобы сохранить международное право, сохранить устав ООН. Но, к сожалению, запад в целом использовал и устав ООН, и международное право… чтобы выполнить свои узкие интересы", - заявил Микдад на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Глава МИД Сирии также заверил, что "мы сегодня стоим бок о бок с РФ в ее справедливой, необходимой войне, борьбе против сил неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству".В конце июня сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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в мире, сирия, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, ООН, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Лавров
13:16 23.08.2022 (обновлено: 15:14 23.08.2022)
 
В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД Сирии Микдад: республика признала ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сирия признала независимость ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
"Мы признали независимость ДНР и ЛНР, поскольку моральный, исторический фактор нас подталкивал к этому. Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, для того, чтобы сохранить международное право, сохранить устав ООН. Но, к сожалению, запад в целом использовал и устав ООН, и международное право… чтобы выполнить свои узкие интересы", - заявил Микдад на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Глава МИД Сирии также заверил, что "мы сегодня стоим бок о бок с РФ в ее справедливой, необходимой войне, борьбе против сил неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству".
В конце июня сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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В миреСирияООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей Лавров
 
 
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