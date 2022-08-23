https://ria.ru/20220823/siriya-1811538065.html

В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР

В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022

В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР

Сирия признала независимость ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:16

2022-08-23T13:16

2022-08-23T15:14

в мире

сирия

оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811542634_0:52:3042:1763_1920x0_80_0_0_2ac37191a2fbce4c74383196d9bbb30f.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сирия признала независимость ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад."Мы признали независимость ДНР и ЛНР, поскольку моральный, исторический фактор нас подталкивал к этому. Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, для того, чтобы сохранить международное право, сохранить устав ООН. Но, к сожалению, запад в целом использовал и устав ООН, и международное право… чтобы выполнить свои узкие интересы", - заявил Микдад на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Глава МИД Сирии также заверил, что "мы сегодня стоим бок о бок с РФ в ее справедливой, необходимой войне, борьбе против сил неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству".В конце июня сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873320.html

сирия

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей лавров