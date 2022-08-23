13:16 23.08.2022 (обновлено: 15:14 23.08.2022)
В МИД Сирии назвали причины признания независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД Сирии Микдад: республика признала ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сирия признала независимость ДНР и ЛНР, исходя из морального фактора, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
"Мы признали независимость ДНР и ЛНР, поскольку моральный, исторический фактор нас подталкивал к этому. Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, для того, чтобы сохранить международное право, сохранить устав ООН. Но, к сожалению, запад в целом использовал и устав ООН, и международное право… чтобы выполнить свои узкие интересы", - заявил Микдад на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Глава МИД Сирии также заверил, что "мы сегодня стоим бок о бок с РФ в ее справедливой, необходимой войне, борьбе против сил неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству".
В конце июня сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.