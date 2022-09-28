https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html
Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур
Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:35
2022-09-28T11:35
2022-09-28T11:53
специальная военная операция на украине
москва
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
референдум в донбассе
политика
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: "Практически сейчас"."Будут юридические процедуры и в Госдуме, и в Совете Федерации - и потом финальное уже подписание документа Российской Федерацией. После этого уже все, официально мы часть РФ. А дальше - созидание, развитие, и, конечно же, все это пересекается с нашей победой. Она нам очень нужна - общая победа", - пояснил глава ДНР журналистам.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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РИА Новости
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11:35 28.09.2022 (обновлено: 11:53 28.09.2022)
Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур
Глава ДНР Пушилин сообщил об отъезде в Москву для дальнейших юридических процедур