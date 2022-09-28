https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html

Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур

Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур - РИА Новости, 28.09.2022

Пушилин едет в Москву для дальнейших юридических процедур

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:35

2022-09-28T11:35

2022-09-28T11:53

специальная военная операция на украине

москва

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

референдум в донбассе

политика

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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: "Практически сейчас"."Будут юридические процедуры и в Госдуме, и в Совете Федерации - и потом финальное уже подписание документа Российской Федерацией. После этого уже все, официально мы часть РФ. А дальше - созидание, развитие, и, конечно же, все это пересекается с нашей победой. Она нам очень нужна - общая победа", - пояснил глава ДНР журналистам.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Кирилл Волков

москва, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, референдум в донбассе, политика