https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово - РИА Новости, 26.04.2022
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово
Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:01
2022-04-26T20:01
2022-04-26T20:30
в мире
косово
оон
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_155:0:2530:1336_1920x0_80_0_0_dfa9c50c4f5b298b3fde3c54466b140f.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что Луганская и Донецкая Народные Республики стали независимыми по аналогии с этим решением.Он добавил, что ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что "прецедент создан"."Если этот прецедент создан, то то же самое могли сделать и республики Донбасса... Мы со своей стороны получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе, в отношении Косово. Косово признано очень многими государствами в качестве независимого государства. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса", - заявил Путин.Он добавил, что ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что "прецедент создан".Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
косово
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_0:0:2676:2007_1920x0_80_0_0_0b29f66fcd90970ea085624f8eb786eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, оон, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
20:01 26.04.2022 (обновлено: 20:30 26.04.2022)
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово
Путин напомнил генсеку ООН Гутеррешу решение Международного суда по Косово
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что Луганская и Донецкая Народные Республики стали независимыми по аналогии с этим решением.
"Я лично читал все документы международного суда ООН
по ситуации в Косово
. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми", - сказал Путин.
Он добавил, что ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что "прецедент создан".
"Если этот прецедент создан, то то же самое могли сделать и республики Донбасса... Мы со своей стороны получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе, в отношении Косово. Косово признано очень многими государствами в качестве независимого государства. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса", - заявил Путин.
Он добавил, что ДНР
и ЛНР
имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что "прецедент создан".
Президент России Владимир Путин
в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе
, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.