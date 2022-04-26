https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово

Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово - РИА Новости, 26.04.2022

Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:01

2022-04-26T20:01

2022-04-26T20:30

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что Луганская и Донецкая Народные Республики стали независимыми по аналогии с этим решением.Он добавил, что ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что "прецедент создан"."Если этот прецедент создан, то то же самое могли сделать и республики Донбасса... Мы со своей стороны получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе, в отношении Косово. Косово признано очень многими государствами в качестве независимого государства. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса", - заявил Путин.Он добавил, что ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что "прецедент создан".Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

косово

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, косово, оон, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия