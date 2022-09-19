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Биография Бориса Галкина

Биография Бориса Галкина - РИА Новости, 19.09.2022

Биография Бориса Галкина

Советский и российский актер, режиссер, телеведущий Борис Сергеевич Галкин родился 19 сентября 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T06:30

2022-09-19T06:30

2022-09-19T06:30

справки

борис галкин

санкт-петербург

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Советский и российский актер, режиссер, телеведущий Борис Сергеевич Галкин родился 19 сентября 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1953 году его семья переехала в Ригу, где он пошел в школу. В старших классах он начал работать и перешел в школу рабочей молодежи. В это же время он посещал студию чтеца в Доме культуры строителей. Галкин также активно занимался спортом – увлекался акробатикой, гимнастикой, боксом, а затем борьбой, получил первый спортивный разряд по самбо. По окончании школы Борис Галкин поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, которое окончил в 1969 году. В мастерской Веры Львовой и Леонида Шихматова учился с Александром Кайдановским, Леонидом Филатовым, Ниной Руслановой, Яном Арлазоровым.В 1979 году Галкин окончил Высшие режиссерские театральные курсы Министерства культуры РСФСР при ГИТИСе (мастерская Андрея Гончарова).После окончания театрального училища в 1969-1971 годах Борис Галкин работал в Театре Сатиры, еще на последнем курсе сыграв там роль Керубино в спектакле "Женитьба Фигаро". Среди его ролей в этом театре – Всеволод Вишневский в спектакле "У времени в плену", Джеймс в "Мой дом – моя крепость", Дюла в постановке "Проснись и пой!" и др.В 1971-1977 годах он играл в Театре на Таганке. Дебютом Галкина в театре стала роль Хлопуши, которую он играл в параллели с Владимиром Высоцким. Среди его ролей на сцене Таганки – Пушкин в постановке "Товарищ, верь!", Глумов в спектакле "Бенефис", Студент в "Под кожей статуи Свободы" и др.С 1979 по 1980 год Галкин был режиссером Театра имени В. Маяковского. По пьесе Владимира Космачевского он поставил спектакль "И поплывет камень!".В 1980-1982 годах Борис Галкин в качестве режиссера работал в Театре имени А.С. Пушкина, где осуществил постановку пьесы Николая Мирошниченко "Третье поколение".В 1982-1984 годах он был режиссером Театра драмы города Новгорода. Здесь им был поставлен спектакль по пьесе Олега Сосина "В четырех километрах от войны", затем вышли постановки "Восемь любящих женщин", "Морозко" и др.В январе 2016 года Борис Галкин вернулся на театральную сцену. В Московском Губернском театре он играет писателя-фронтовика Виктора Астафьева в постановке "Веселый солдат". Первую роль в кино Борис Галкин сыграл в 1962 году в пятнадцатилетнем возрасте в лирической киноповести "Увольнение на берег". В 1967 году – в картине "Солдатами не рождаются", в 1969 году – в картине "Эхо далеких снегов".Известность Борису Галкину принес один из первых советских боевиков "В зоне особого внимания" (1977). За роль в картине он был удостоен серебряной медали имени Довженко и премии Ленинского комсомола. В 1981 году вышел фильм-продолжение под названием "Ответный ход".Среди наиболее известных фильмов с участием Галкина – "Капитан Соври-голова" (1980), "Ожидание полковника Шалыгина"(1981), "Подросток" (1983), "Обвиняется свадьба" (1986), "Зеркало для героя" (1987), "Смиренное кладбище" (1989).В 2000-х годах Борис Галкин снимался в сериалах "Маросейка, 12" (2000), "Право на защиту" (2001), "Тайга. Курс выживания" (2002), "На мосту" (2007), "Охота на Вервольфа" (2009), "ППС" (2010), военных фильмах "Мы из будущего" (2008) и "Возмездие" (2011), триллерах "Отставник" (2009, 2010, 2011) и др.В 2011 году он сыграл роли в фильмах и сериалах "Сделано в СССР", "Мур. Третий фронт", "Возмездие", "Удиви меня".Среди работ последних лет "Охота на гауляйтера" (2012), "Королева бандитов" (2013), "Ботаны" (2014), "Дорога домой" (2014), "Старые кадры" (2020), "С неба и в бой" (2021), "Топор. 1943" (2021), "У самого Белого моря" (2022) и др.В 1984 году как режиссер Галкин снял производственную драму "Поручить генералу Нестерову…". В 1992 году вышли его картины "22 июня, ровно в 4 часа…", "Игра", "Помнишь запах сирени…", в 1995 году – боевик "Мужской талисман".Одним из лучших фильмов Галкина стал политический детектив "Черный клоун" (1994), где он одновременно выступил в качестве режиссера, исполнителя главной роли, продюсера, автора и исполнителя песен. В 1997-1998 годах он снял телецикл "Монастырские вечера Московской Патриархии". В 2001 году на кинофестивале "Правопорядок и общество" Борис Галкин представил свой хроникально-документальный фильм "Смерти нет!".В 2011 году на кинофестивале "Зеркало" был показан его документальный фильм "Талдом", снятый в 2009 году. Галкин продюсировал собственные фильмы "Игра", "Черный клоун", "Мужской талисман", был исполнительным продюсером фильмов "Упырь" (1997) и "Танго на два голоса" (2000).С 1990-х годов Борис Галкин выступает на сцене и как автор-исполнитель собственных песен. Он выпустил несколько сольных альбомов: "За честь и славу Отчизны!" (2003), "Вне расписания рейс" (2005), "Возвращайтесь, родные" (2016). С 2003 года на телевидении в течение нескольких лет вел программу "Служу Отчизне!". С 1996 года Борис Галкин занимает пост заместителя директора по производству Киностудии имени М. Горького.В 2005-2008 годах был президентом Гильдии актеров кино России. Заслуженный артист России (1999). Лауреат премии Ленинского комсомола (1981), награжден серебряной медалью имени А.П. Довженко (1978), премией Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2017). Борис Галкин женат на певице Ирине Разумихиной, с которой выступает сольно и дуэтом в совместных концертных программах. В 2017 году у пары родилась дочь.Ранее его супругой была сценарист, режиссер и художник-постановщик Елена Демидова (1947-2017), с которой Галкин прожил вместе 30 лет. Приемным сыном актера и режиссера был известный актер Владислав Галкин (1971-2010). Приемная дочь – Мария Галкина.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, борис галкин, санкт-петербург