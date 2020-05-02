"Юнармия" проведет онлайн-марафон с ветеранами 9 мая

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Многочасовой онлайн-марафон "Память жива" проведет российское движение "Юнармия" 9 мая, в нем примут участие актеры, музыканты и космонавты, сообщили в субботу в пресс-службе "Юнармии".
"Шесть часов непрерывной трансляции, рассказы ветеранов, интервью с известными музыкантами и актерами, интернет-акция "Бессмертный полк" - это и многое другое ждет пользователей социальной сети "ВКонтакте" 9 мая на официальной странице движения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе решили пока не называть всех участников акции, но рассказали, что урок мужества проведет актер Борис Галкин. О своих традициях, связанных с 9 мая, расскажет и лидер движения "Юнармия" космонавт Роман Романенко.
Кроме того, в ходе акции "Память жива" "Юнармия" планирует провести торжественные приемы в свои ряды уже отобранных новых участников.