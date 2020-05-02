"Юнармия" проведет онлайн-марафон с ветеранами 9 мая

"Шесть часов непрерывной трансляции, рассказы ветеранов, интервью с известными музыкантами и актерами, интернет-акция "Бессмертный полк" - это и многое другое ждет пользователей социальной сети "ВКонтакте" 9 мая на официальной странице движения", - говорится в сообщении.