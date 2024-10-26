https://ria.ru/20241026/rassledovanie-1980213271.html

СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик"

СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 26.10.2024

СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик"

Следствие устанавливает соучастников в уголовном деле о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:03

2024-10-26T07:03

2024-10-26T07:03

происшествия

россия

москва

борис галкин

роснано

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роснанотех

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастников в уголовном деле о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом обоснованно учтено, что Галкин Б.Ю. обвиняется в совершении тяжкого группового преступления… сопряженного с растратой вверенных денежных средств, принадлежащих ГК "Роснанотех", с использованием должности генерального директора "Пластик Лоджик", при этом не все участники организованной группы установлены", - сказано в документах. В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено "Роснано" в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ. Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.

https://ria.ru/20241020/kredit-1979008807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, борис галкин, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роснанотех, следственный комитет россии (ск рф)