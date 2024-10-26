https://ria.ru/20241026/rassledovanie-1980213271.html
СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик"
СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 26.10.2024
СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик"
Следствие устанавливает соучастников в уголовном деле о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:03
2024-10-26T07:03
2024-10-26T07:03
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борис галкин
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роснанотех
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастников в уголовном деле о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом обоснованно учтено, что Галкин Б.Ю. обвиняется в совершении тяжкого группового преступления… сопряженного с растратой вверенных денежных средств, принадлежащих ГК "Роснанотех", с использованием должности генерального директора "Пластик Лоджик", при этом не все участники организованной группы установлены", - сказано в документах. В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено "Роснано" в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ. Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.
https://ria.ru/20241020/kredit-1979008807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, борис галкин, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роснанотех, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Борис Галкин, Роснано, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Роснанотех, Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает иных соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик"
СК установит соучастников в деле экс-главы "Пластик Лоджик" Галкина