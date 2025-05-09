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Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР

Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР - РИА Новости, 09.05.2025

Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР

Александр Кайдановский снимался у самых известных режиссеров советского кино, был невероятно популярен, но всегда стоял несколько особняком в шеренге звезд... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:26:00+03:00

2025-05-09T08:26:00+03:00

2025-05-09T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Александр Кайдановский снимался у самых известных режиссеров советского кино, был невероятно популярен, но всегда стоял несколько особняком в шеренге звезд отечественного кинематографа. Он запомнился зрителям своими ролями в таких фильмах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Десять негритят" и "Сталкер".Играя в кино сильных и независимых людей, он и в реальной жизни был таким же: часто ссорился с коллегами и режиссерами, отказывался от роли, если его что-то не устраивало, рвал связи с друзьями, выпивал, бросал любимых женщин.Правда, все, с кем ему доводилось сталкиваться, в один голос говорили о том, что Кайдановский был яркой и незабываемой личностью.Со скуки бросил школу-студию МХАТБудущий актер родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье.В школе Кайдановский большими успехами не блистал и, окончив 8 классов, поступил в Днепропетровский сварочный техникум имени Б. Патона, уже через год он ушел из него и вернулся в родной Ростов, где поступил в училище искусств.Откуда чуть не вылетел на первом же курсе, так как постоянно спорил с педагогами и не признавал никаких авторитетов. После получения диплома он попал по распределению в Ростовский театр, но на первой же встрече, поругавшись с худруком, Кайдановский покинул театр и уехал в Москву.В Москве актер поступил в Школу-студию МХАТ. И через месяц его бросил, объяснив это скукой и слишком укоряющими взглядами с портретов Станиславского и Немировича-Данченко.Кровь хлестала по лезвию ножаПоступил в Щукинское училище. Жил в общежитии, где его соседями по комнате оказались будущие звезды советского кинематографа Леонид Филатов, Борис Галкин и Владимир Качан, среди которых выделялся дерзким и бесстрашным поведением.Он действительно никого не боялся: ни преподавателей, ни уличных хулиганов и при возможности вполне мог за себя постоять."В его бесстрашии было что-то необъяснимое: однажды, на четвёртом курсе Щукинского, мы впятером — он, Галкин, Качан, Матвеев и я — возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалёку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи… В принципе, впятером мы могли бы отмахаться, но против ножей — не знаю, как бы всё вышло. Кайдановский подошёл к тому, кто первым вынул нож, и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали…" — вспоминал Леонид Филатов.Два года условноИ все-таки в училище Кайдановский считался одним из самых талантливых студентов и гораздо раньше многих своих однокурсников стал приглашаться в кино. После окончания училища актера взяли в труппу прославленного Вахтанговского театра. Став актером престижного театра, Кайдановский вел богемный образ жизни, приглашая в свой дом коллег-актеров, да и сам сутками пропадал в разных компаниях.Однажды взрывной и импульсивный характер Кайдановского едва не отправил его за решетку. Во время попойки в ресторане актер подрался с пожилым дружинником, который подал на него в суд.Процесс над Кайдановским состоялся спустя месяц, и ему дали условный срок, вскоре после этого Кайдановский вынужден был покинуть Театр Вахтангова.Роль Сталкера, после которой уже не хотел сниматьсяНесмотря на бурную жизнь вне кино и театра, карьера у актера складывалась удачно. Кайдановский стал известен всей стране, сыграв одну из лучших своих ролей в кино – ротмистра Лемке в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих".А в конце 70-х на его творческом пути повстречался режиссер Андрей Тарковский. Считающийся в советском кино одним из самых сложных и серьезных режиссеров. Итогом их содружества становится фильм "Сталкер", где Кайдановский сыграл главную роль.Которая, с другой стороны, пагубно сказалась на развитие актера, после нее Кайдановскому становятся уже не интересны "простые" роли.Режиссер и актер "не для всех"В начале 80-х Кайдановский поступил на Высшие режиссерские курсы к Андрею Тарковскому, но их союз продолжался совсем недолго: в 84-м знаменитый режиссер навсегда покинул родину.Когда он прислал Кайдановскому в Москву приглашение сняться в "Ностальгии", актера к нему не выпустили. В качестве режиссера Кайдановский снял несколько фильмов: "Простая смерть" по Льву Толстому, "Гость" (1987) и "Жена керосинщика" (1988), широким зрителем были встречены прохладно.Когда в декабре 1995 г. после третьего инфаркта 49-летний Александр Кайдановский скончался, говорили, что с ним умерла целая эпоха советского кино – интеллектуального, элитарного, кино "не для всех".

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