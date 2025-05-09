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Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР - РИА Новости, 09.05.2025
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08:26 09.05.2025
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Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР
Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР - РИА Новости, 09.05.2025
Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР
Александр Кайдановский снимался у самых известных режиссеров советского кино, был невероятно популярен, но всегда стоял несколько особняком в шеренге звезд... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:26:00+03:00
2025-05-09T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Александр Кайдановский снимался у самых известных режиссеров советского кино, был невероятно популярен, но всегда стоял несколько особняком в шеренге звезд отечественного кинематографа. Он запомнился зрителям своими ролями в таких фильмах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Десять негритят" и "Сталкер".Играя в кино сильных и независимых людей, он и в реальной жизни был таким же: часто ссорился с коллегами и режиссерами, отказывался от роли, если его что-то не устраивало, рвал связи с друзьями, выпивал, бросал любимых женщин.Правда, все, с кем ему доводилось сталкиваться, в один голос говорили о том, что Кайдановский был яркой и незабываемой личностью.Со скуки бросил школу-студию МХАТБудущий актер родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье.В школе Кайдановский большими успехами не блистал и, окончив 8 классов, поступил в Днепропетровский сварочный техникум имени Б. Патона, уже через год он ушел из него и вернулся в родной Ростов, где поступил в училище искусств.Откуда чуть не вылетел на первом же курсе, так как постоянно спорил с педагогами и не признавал никаких авторитетов. После получения диплома он попал по распределению в Ростовский театр, но на первой же встрече, поругавшись с худруком, Кайдановский покинул театр и уехал в Москву.В Москве актер поступил в Школу-студию МХАТ. И через месяц его бросил, объяснив это скукой и слишком укоряющими взглядами с портретов Станиславского и Немировича-Данченко.Кровь хлестала по лезвию ножаПоступил в Щукинское училище. Жил в общежитии, где его соседями по комнате оказались будущие звезды советского кинематографа Леонид Филатов, Борис Галкин и Владимир Качан, среди которых выделялся дерзким и бесстрашным поведением.Он действительно никого не боялся: ни преподавателей, ни уличных хулиганов и при возможности вполне мог за себя постоять."В его бесстрашии было что-то необъяснимое: однажды, на четвёртом курсе Щукинского, мы впятером — он, Галкин, Качан, Матвеев и я — возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалёку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи… В принципе, впятером мы могли бы отмахаться, но против ножей — не знаю, как бы всё вышло. Кайдановский подошёл к тому, кто первым вынул нож, и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали…" — вспоминал Леонид Филатов.Два года условноИ все-таки в училище Кайдановский считался одним из самых талантливых студентов и гораздо раньше многих своих однокурсников стал приглашаться в кино. После окончания училища актера взяли в труппу прославленного Вахтанговского театра. Став актером престижного театра, Кайдановский вел богемный образ жизни, приглашая в свой дом коллег-актеров, да и сам сутками пропадал в разных компаниях.Однажды взрывной и импульсивный характер Кайдановского едва не отправил его за решетку. Во время попойки в ресторане актер подрался с пожилым дружинником, который подал на него в суд.Процесс над Кайдановским состоялся спустя месяц, и ему дали условный срок, вскоре после этого Кайдановский вынужден был покинуть Театр Вахтангова.Роль Сталкера, после которой уже не хотел сниматьсяНесмотря на бурную жизнь вне кино и театра, карьера у актера складывалась удачно. Кайдановский стал известен всей стране, сыграв одну из лучших своих ролей в кино – ротмистра Лемке в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих".А в конце 70-х на его творческом пути повстречался режиссер Андрей Тарковский. Считающийся в советском кино одним из самых сложных и серьезных режиссеров. Итогом их содружества становится фильм "Сталкер", где Кайдановский сыграл главную роль.Которая, с другой стороны, пагубно сказалась на развитие актера, после нее Кайдановскому становятся уже не интересны "простые" роли.Режиссер и актер "не для всех"В начале 80-х Кайдановский поступил на Высшие режиссерские курсы к Андрею Тарковскому, но их союз продолжался совсем недолго: в 84-м знаменитый режиссер навсегда покинул родину.Когда он прислал Кайдановскому в Москву приглашение сняться в "Ностальгии", актера к нему не выпустили. В качестве режиссера Кайдановский снял несколько фильмов: "Простая смерть" по Льву Толстому, "Гость" (1987) и "Жена керосинщика" (1988), широким зрителем были встречены прохладно.Когда в декабре 1995 г. после третьего инфаркта 49-летний Александр Кайдановский скончался, говорили, что с ним умерла целая эпоха советского кино – интеллектуального, элитарного, кино "не для всех".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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москва, ростов-на-дону, ростов, борис галкин, леонид филатов
Москва, Ростов-на-Дону, Ростов, Борис Галкин, Леонид Филатов

Актер, после смерти которого закончилась эра "элитарного" кино в СССР

© Одесская киностудия, 1987Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
Александр Кайдановский в фильме Десять негритят(1987) - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Одесская киностудия, 1987
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Александр Кайдановский снимался у самых известных режиссеров советского кино, был невероятно популярен, но всегда стоял несколько особняком в шеренге звезд отечественного кинематографа. Он запомнился зрителям своими ролями в таких фильмах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Десять негритят" и "Сталкер".
Играя в кино сильных и независимых людей, он и в реальной жизни был таким же: часто ссорился с коллегами и режиссерами, отказывался от роли, если его что-то не устраивало, рвал связи с друзьями, выпивал, бросал любимых женщин.
Правда, все, с кем ему доводилось сталкиваться, в один голос говорили о том, что Кайдановский был яркой и незабываемой личностью.
© Киностудия "Мосфильм", 1979Кадр из фильма Андрея Тарковского "Сталкер" (1979)
Кадр из фильма Андрея Тарковского Сталкер (1979) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Киностудия "Мосфильм", 1979
Кадр из фильма Андрея Тарковского "Сталкер" (1979)

Со скуки бросил школу-студию МХАТ

Будущий актер родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье.
В школе Кайдановский большими успехами не блистал и, окончив 8 классов, поступил в Днепропетровский сварочный техникум имени Б. Патона, уже через год он ушел из него и вернулся в родной Ростов, где поступил в училище искусств.
Откуда чуть не вылетел на первом же курсе, так как постоянно спорил с педагогами и не признавал никаких авторитетов. После получения диплома он попал по распределению в Ростовский театр, но на первой же встрече, поругавшись с худруком, Кайдановский покинул театр и уехал в Москву.
© Фото : Вадим АнохинРостовский академический театр драмы им. М. Горького
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Вадим Анохин
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького
В Москве актер поступил в Школу-студию МХАТ. И через месяц его бросил, объяснив это скукой и слишком укоряющими взглядами с портретов Станиславского и Немировича-Данченко.

Кровь хлестала по лезвию ножа

Поступил в Щукинское училище. Жил в общежитии, где его соседями по комнате оказались будущие звезды советского кинематографа Леонид Филатов, Борис Галкин и Владимир Качан, среди которых выделялся дерзким и бесстрашным поведением.
© Фото : аккаунт Учебный театр Театрального Института им.Б.Щукина в сети facebookУчебный театр Театрального Института им.Б.Щукина. Архивное фото
Учебный театр Театрального Института им.Б.Щукина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : аккаунт Учебный театр Театрального Института им.Б.Щукина в сети facebook
Учебный театр Театрального Института им.Б.Щукина. Архивное фото
Он действительно никого не боялся: ни преподавателей, ни уличных хулиганов и при возможности вполне мог за себя постоять.
"В его бесстрашии было что-то необъяснимое: однажды, на четвёртом курсе Щукинского, мы впятером — он, Галкин, Качан, Матвеев и я — возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалёку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи… В принципе, впятером мы могли бы отмахаться, но против ножей — не знаю, как бы всё вышло. Кайдановский подошёл к тому, кто первым вынул нож, и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали…" — вспоминал Леонид Филатов.
© РИА Новости / С. Иванов | Перейти в медиабанкАктер Леонид Филатов
Актер Леонид Филатов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / С. Иванов
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Актер Леонид Филатов

Два года условно

И все-таки в училище Кайдановский считался одним из самых талантливых студентов и гораздо раньше многих своих однокурсников стал приглашаться в кино. После окончания училища актера взяли в труппу прославленного Вахтанговского театра. Став актером престижного театра, Кайдановский вел богемный образ жизни, приглашая в свой дом коллег-актеров, да и сам сутками пропадал в разных компаниях.
Однажды взрывной и импульсивный характер Кайдановского едва не отправил его за решетку. Во время попойки в ресторане актер подрался с пожилым дружинником, который подал на него в суд.
© РИА Новости / Ратушенко | Перейти в медиабанкАлександр Кайдановский и Маргарита Терехова
Александр Кайдановский и Маргарита Терехова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Ратушенко
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Александр Кайдановский и Маргарита Терехова
Процесс над Кайдановским состоялся спустя месяц, и ему дали условный срок, вскоре после этого Кайдановский вынужден был покинуть Театр Вахтангова.

Роль Сталкера, после которой уже не хотел сниматься

Несмотря на бурную жизнь вне кино и театра, карьера у актера складывалась удачно. Кайдановский стал известен всей стране, сыграв одну из лучших своих ролей в кино – ротмистра Лемке в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих".
А в конце 70-х на его творческом пути повстречался режиссер Андрей Тарковский. Считающийся в советском кино одним из самых сложных и серьезных режиссеров. Итогом их содружества становится фильм "Сталкер", где Кайдановский сыграл главную роль.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭпизод из фильма "Сталкер"
Эпизод из фильма Сталкер - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Эпизод из фильма "Сталкер"
Которая, с другой стороны, пагубно сказалась на развитие актера, после нее Кайдановскому становятся уже не интересны "простые" роли.

Режиссер и актер "не для всех"

В начале 80-х Кайдановский поступил на Высшие режиссерские курсы к Андрею Тарковскому, но их союз продолжался совсем недолго: в 84-м знаменитый режиссер навсегда покинул родину.
Когда он прислал Кайдановскому в Москву приглашение сняться в "Ностальгии", актера к нему не выпустили. В качестве режиссера Кайдановский снял несколько фильмов: "Простая смерть" по Льву Толстому, "Гость" (1987) и "Жена керосинщика" (1988), широким зрителем были встречены прохладно.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Тарковский (в центре) репетирует с Донатасом Банионисом (слева) и Натальей Бондарчук (справа) сцену из кинофильма "Солярис"
Режиссер Андрей Тарковский (в центре) репетирует с Донатасом Банионисом (слева) и Натальей Бондарчук (справа) сцену из кинофильма Солярис - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Режиссер Андрей Тарковский (в центре) репетирует с Донатасом Банионисом (слева) и Натальей Бондарчук (справа) сцену из кинофильма "Солярис"
Когда в декабре 1995 г. после третьего инфаркта 49-летний Александр Кайдановский скончался, говорили, что с ним умерла целая эпоха советского кино – интеллектуального, элитарного, кино "не для всех".
 
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