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Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд - РИА Новости, 03.07.2025
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17:15 03.07.2025 (обновлено: 17:30 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/delo-2026997447.html
Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд
Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд - РИА Новости, 03.07.2025
Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд
Уголовное дело о растрате более 6 миллиардов рублей "Роснано" под видом организации производства пластиковой электроники нового поколения направлено в суд,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о растрате более 6 миллиардов рублей "Роснано" под видом организации производства пластиковой электроники нового поколения направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании "ПЛАСТИК ЛОДЖИК" Бориса Галкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному)... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021 года заместитель председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона данной организации Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "ПЛАСТИК ЛОДЖИК"), а также Галкин и неустановленные лица под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения", растратили средства "Роснано"."Всего было похищено более 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячи рублей путем перечисления группе иностранных компаний "Plastic Logic". При этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.
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россия, роснано, происшествия, москва, генеральная прокуратура рф
Россия, Роснано, Происшествия, Москва, Генеральная прокуратура РФ
Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд

Уголовное дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направлено в суд

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о растрате более 6 миллиардов рублей "Роснано" под видом организации производства пластиковой электроники нового поколения направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании "ПЛАСТИК ЛОДЖИК" Бориса Галкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному)... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021 года заместитель председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона данной организации Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "ПЛАСТИК ЛОДЖИК"), а также Галкин и неустановленные лица под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения", растратили средства "Роснано".
"Всего было похищено более 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячи рублей путем перечисления группе иностранных компаний "Plastic Logic". При этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.
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