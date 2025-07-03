https://ria.ru/20250703/delo-2026997447.html

Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд

Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд - РИА Новости, 03.07.2025

Дело о растрате шести миллиардов рублей "Роснано" направили в суд

Уголовное дело о растрате более 6 миллиардов рублей "Роснано" под видом организации производства пластиковой электроники нового поколения направлено в суд,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:15:00+03:00

2025-07-03T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о растрате более 6 миллиардов рублей "Роснано" под видом организации производства пластиковой электроники нового поколения направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании "ПЛАСТИК ЛОДЖИК" Бориса Галкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному)... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021 года заместитель председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона данной организации Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "ПЛАСТИК ЛОДЖИК"), а также Галкин и неустановленные лица под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения", растратили средства "Роснано"."Всего было похищено более 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячи рублей путем перечисления группе иностранных компаний "Plastic Logic". При этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

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россия, роснано, происшествия, москва, генеральная прокуратура рф