В Севастополе открылся XXXV Международный кинофорум «Золотой Витязь».

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Международный кинофорум "Золотой Витязь" торжественно открылся в Севастополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Ранее открытие форума анонсировал губернатор города Михаил Развожаев. Он сообщил, что в Севастополе "Золотой Витязь" пройдет в десятый, юбилейный раз.
Торжественная церемония открытия Международного кинофорума состоялась в Севастопольском театре имени Луначарского. В числе почетных гостей и участников фестиваля в Севастополе Владимир Гостюхин, Борис Галкин, Тимофей Окроев, Галина Беляева, Инга Шатова, Иван Жигон, Нонна Гришаева, Сергей Маховиков, Марек Пробош и многие другие выдающиеся деятели российского и зарубежного искусства.
С 22 по 30 мая зрителей ждет насыщенная программа: ретроспективы, игровые и документальные фильмы, короткий метр, анимация, кино для детей и подростков, а также работы дебютантов. Помимо показов запланированы творческие встречи и концерты. Создателем и президентом фестиваля является народный артист России Николай Бурляев.
Из 500 фильмов предложенных отборочной комиссии, в программу кинофорума отобрано 120 из 16 стран мира: Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, США, Сербия, Босния и Герцеговина, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия.
Торжественная церемония Закрытия XXXV МКФ "Золотой Витязь" и награждение лауреатов состоится 30 мая в театре имени Луначарского.