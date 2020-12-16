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Борис Галкин рассказал, как пережил смерть новорожденной дочери
Борис Галкин рассказал, как пережил смерть новорожденной дочери
Актер и режиссер Борис Галкин в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым поделился тяжелыми воспоминаниями о смерти дочери, которая родилась в первом РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:15
2020-12-16T14:15
2020-12-16T14:15
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актер и режиссер Борис Галкин в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым поделился тяжелыми воспоминаниями о смерти дочери, которая родилась в первом браке с актрисой Татьяной Федосеевой. На вопрос ведущего о том, как они с супругой пережили ее смерть, режиссер коротко ответил: "Тяжело, конечно".При этом Борис Галкин отказался уточнить, стала ли эта трагедия причиной их разрыва с Татьяной Федосеевой. Борис Галкин впервые увидел Татьяну Федосееву в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир". Она сразу произвела на него впечатление.Эти отношения были яркими и эмоциональными. Несмотря на то, что их брак продлился всего три года, режиссер до сих пор с теплом отзывается о бывшей супруге, которой не стало в 2017 году.
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знаменитости, звезды, борис корчевников, борис галкин
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Актер и режиссер Борис Галкин в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым поделился
тяжелыми воспоминаниями о смерти дочери, которая родилась в первом браке с актрисой Татьяной Федосеевой.
"У девочки было воспаление легких. Она месяц прожила в роддоме, даже не выписалась. Она умерла от острого воспаления легких через месяц после рождения", — рассказал Галкин.
На вопрос ведущего о том, как они с супругой пережили ее смерть, режиссер коротко ответил: "Тяжело, конечно".
При этом Борис Галкин отказался уточнить, стала ли эта трагедия причиной их разрыва с Татьяной Федосеевой.
"Все теперь в прошлом. Самое главное — надо в сердце хранить чистую память", — сказал он.
Борис Галкин впервые увидел Татьяну Федосееву в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир". Она сразу произвела на него впечатление.
Эти отношения были яркими и эмоциональными. Несмотря на то, что их брак продлился всего три года, режиссер до сих пор с теплом отзывается о бывшей супруге, которой не стало в 2017 году.