https://ria.ru/20201216/galkin-1589481919.html

Борис Галкин рассказал, как пережил смерть новорожденной дочери

Борис Галкин рассказал, как пережил смерть новорожденной дочери

Актер и режиссер Борис Галкин в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым поделился тяжелыми воспоминаниями о смерти дочери, которая родилась в первом РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:15

2020-12-16T14:15

2020-12-16T14:15

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актер и режиссер Борис Галкин в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым поделился тяжелыми воспоминаниями о смерти дочери, которая родилась в первом браке с актрисой Татьяной Федосеевой. На вопрос ведущего о том, как они с супругой пережили ее смерть, режиссер коротко ответил: "Тяжело, конечно".При этом Борис Галкин отказался уточнить, стала ли эта трагедия причиной их разрыва с Татьяной Федосеевой. Борис Галкин впервые увидел Татьяну Федосееву в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир". Она сразу произвела на него впечатление.Эти отношения были яркими и эмоциональными. Несмотря на то, что их брак продлился всего три года, режиссер до сих пор с теплом отзывается о бывшей супруге, которой не стало в 2017 году.

https://ria.ru/20201125/markl-1586239322.html

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знаменитости, звезды, борис корчевников, борис галкин