https://ria.ru/20220515/latviya-1788654582.html

Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 15.05.2022

Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Вдова русского философа Александра Зиновьева, публицист и общественный деятель Ольга Зиновьева прокомментировала попадание в черный список Латвии, который... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:56

2022-05-15T13:56

2022-05-15T13:56

эдгар ринкевич

василий ливанов

николай бурляев

латвия

общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вдова русского философа Александра Зиновьева, публицист и общественный деятель Ольга Зиновьева прокомментировала попадание в черный список Латвии, который запрещает въезд в страну россиянам, и заявила, что решение латвийских властей никак не повлияет на ее деятельность.Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список нежелательных для Латвии лиц еще 102 гражданина России. Помимо Зиновьевой, в список попали Василий Ливанов, Николай Бурляев, Борис Галкин, Борис Щербаков и другие. Сообщалось, что этим российским гражданам въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок."Что касается МИД Латвии — не великой, не европейской и не державы, то они делают все возможное, чтобы произвести какое-то впечатление на их руководство за океаном", - сообщила Зиновьева РИА Новости.По ее словам, "отрабатывается список людей, которые в той или иной мере являются и носителями, и сторонниками, и креативщиками по отношению к русской культуре и русской цивилизации". "Это вычеркивание русских из истории, из русской культуры, из истории, отовсюду. Это возможность оттянуться", - отметила общественный деятель.По ее словам, ее "смущает" тот факт, что с момента лишения ее советского гражданства у нее немецкий паспорт, и актуален вопрос, как отнесутся к этому при въезде в Латвию.Кроме того, Зиновьева подчеркивает, что такое решение властей Латвии говорит только об их "слабости"."Это является подтверждением того, что я иду в правильном направлении", - добавила она.

https://ria.ru/20220426/oskorblenie-1785551927.html

https://ria.ru/20220512/babkina-1788138767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эдгар ринкевич, василий ливанов, николай бурляев, латвия, общество