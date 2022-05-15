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Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 15.05.2022
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Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию
Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 15.05.2022
Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию
Вдова русского философа Александра Зиновьева, публицист и общественный деятель Ольга Зиновьева прокомментировала попадание в черный список Латвии, который... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:56
2022-05-15T13:56
эдгар ринкевич
василий ливанов
николай бурляев
латвия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вдова русского философа Александра Зиновьева, публицист и общественный деятель Ольга Зиновьева прокомментировала попадание в черный список Латвии, который запрещает въезд в страну россиянам, и заявила, что решение латвийских властей никак не повлияет на ее деятельность.Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список нежелательных для Латвии лиц еще 102 гражданина России. Помимо Зиновьевой, в список попали Василий Ливанов, Николай Бурляев, Борис Галкин, Борис Щербаков и другие. Сообщалось, что этим российским гражданам въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок."Что касается МИД Латвии — не великой, не европейской и не державы, то они делают все возможное, чтобы произвести какое-то впечатление на их руководство за океаном", - сообщила Зиновьева РИА Новости.По ее словам, "отрабатывается список людей, которые в той или иной мере являются и носителями, и сторонниками, и креативщиками по отношению к русской культуре и русской цивилизации". "Это вычеркивание русских из истории, из русской культуры, из истории, отовсюду. Это возможность оттянуться", - отметила общественный деятель.По ее словам, ее "смущает" тот факт, что с момента лишения ее советского гражданства у нее немецкий паспорт, и актуален вопрос, как отнесутся к этому при въезде в Латвию.Кроме того, Зиновьева подчеркивает, что такое решение властей Латвии говорит только об их "слабости"."Это является подтверждением того, что я иду в правильном направлении", - добавила она.
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эдгар ринкевич, василий ливанов, николай бурляев, латвия, общество
13:56 15.05.2022
 
Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Вдова Зиновьева о запрете на въезд в Латвию: это подтверждает, что я на правильном пути

© РИА Новости / Александр НатрускинСопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева
Сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вдова русского философа Александра Зиновьева, публицист и общественный деятель Ольга Зиновьева прокомментировала попадание в черный список Латвии, который запрещает въезд в страну россиянам, и заявила, что решение латвийских властей никак не повлияет на ее деятельность.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список нежелательных для Латвии лиц еще 102 гражданина России. Помимо Зиновьевой, в список попали Василий Ливанов, Николай Бурляев, Борис Галкин, Борис Щербаков и другие. Сообщалось, что этим российским гражданам въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок.
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"Что касается МИД Латвии — не великой, не европейской и не державы, то они делают все возможное, чтобы произвести какое-то впечатление на их руководство за океаном", - сообщила Зиновьева РИА Новости.
По ее словам, "отрабатывается список людей, которые в той или иной мере являются и носителями, и сторонниками, и креативщиками по отношению к русской культуре и русской цивилизации". "Это вычеркивание русских из истории, из русской культуры, из истории, отовсюду. Это возможность оттянуться", - отметила общественный деятель.
По ее словам, ее "смущает" тот факт, что с момента лишения ее советского гражданства у нее немецкий паспорт, и актуален вопрос, как отнесутся к этому при въезде в Латвию.
Кроме того, Зиновьева подчеркивает, что такое решение властей Латвии говорит только об их "слабости".
"Я воспринимаю, это как — с одной стороны, они действительно боятся всего того, что связано с Россией, русской культурой, цивилизацией. И таким образом пытаются приостановить то, что остановить нельзя. Есть то, что называется русским миром, хотя вот предлагают какие-то товарищи из зарубежья вообще отменить русский мир как таковой, но все это носит такой, знаете, скандальный характер, постановочно это все, и говорить о том, что они могут с настоящей страстью отнестись к этой идее (нельзя). Кстати, они слабы, они признаются в своей слабости… С другой стороны, моя дочь которая живёт в Европе, она написала, что это величайшая честь", - сообщила Зиновьева.
"Это является подтверждением того, что я иду в правильном направлении", - добавила она.
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