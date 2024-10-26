https://ria.ru/20241026/sud-1980206381.html
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 26.10.2024
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"
Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:54
2024-10-26T04:54
2024-10-26T05:01
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Наложен арест на все денежные средства Галкина Б.Ю., в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну", - сказано в документах.В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.
https://ria.ru/20241025/fsb-1980014228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роснано, борис галкин, россия, москва, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Роснано, Борис Галкин, Россия, Москва, Происшествия
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"
Суд арестовал денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Галкина
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Наложен арест на все денежные средства Галкина Б.Ю., в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну", - сказано в документах.
В пятницу в ЦОС ФСБ РФ
сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано
на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.
В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.
Мещанский суд Москвы
в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.