https://ria.ru/20241026/sud-1980206381.html

Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"

Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 26.10.2024

Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"

Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:54

2024-10-26T04:54

2024-10-26T05:01

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роснано

борис галкин

россия

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происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Наложен арест на все денежные средства Галкина Б.Ю., в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну", - сказано в документах.В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.

https://ria.ru/20241025/fsb-1980014228.html

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Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роснано, борис галкин, россия, москва, происшествия