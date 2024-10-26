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Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 26.10.2024
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04:54 26.10.2024 (обновлено: 05:01 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/sud-1980206381.html
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 26.10.2024
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"
Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:54
2024-10-26T05:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
роснано
борис галкин
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Наложен арест на все денежные средства Галкина Б.Ю., в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну", - сказано в документах.В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роснано, борис галкин, россия, москва, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Роснано, Борис Галкин, Россия, Москва, Происшествия
Суд арестовал денежные средства экс-главы "Пластик Лоджик"

Суд арестовал денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Галкина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Наложен арест на все денежные средства Галкина Б.Ю., в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну", - сказано в документах.
В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.
В ведомстве подчеркнули, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.
Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ФСБ сообщила о причастности экс-гендиректора "Пластик Лоджик" к хищению
Вчера, 12:10
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоснаноБорис ГалкинРоссияМоскваПроисшествия
 
 
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