https://ria.ru/20241026/lodzhik-1980217913.html

У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии

У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии - РИА Новости, 26.10.2024

У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии

Вид на жительство в Индонезии имеется у арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:05

2024-10-26T08:05

2024-10-26T08:05

происшествия

россия

индонезия

москва

борис галкин

роснано

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вид на жительство в Индонезии имеется у арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Может склонить (Галкин - ред.) свидетелей к изменению показаний, имеет вид на жительство в Индонезии, в связи с чем, доводы жалобы об отсутствии законных оснований для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, об отсутствии доказательств и предположительном характере постановления следователя и суда не могут быть признаны состоятельными", - сказано в документах. В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. В ведомстве подчеркнули, что "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ. Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.

https://ria.ru/20241017/sud--1978601833.html

https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html

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индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, индонезия, москва, борис галкин, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)