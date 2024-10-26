https://ria.ru/20241026/lodzhik-1980217913.html
У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии
У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии - РИА Новости, 26.10.2024
У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии
Вид на жительство в Индонезии имеется у арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:05
2024-10-26T08:05
2024-10-26T08:05
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вид на жительство в Индонезии имеется у арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Может склонить (Галкин - ред.) свидетелей к изменению показаний, имеет вид на жительство в Индонезии, в связи с чем, доводы жалобы об отсутствии законных оснований для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, об отсутствии доказательств и предположительном характере постановления следователя и суда не могут быть признаны состоятельными", - сказано в документах. В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. В ведомстве подчеркнули, что "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ. Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.
https://ria.ru/20241017/sud--1978601833.html
https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, индонезия, москва, борис галкин, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Индонезия, Москва, Борис Галкин, Роснано, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
У экс-главы "Пластик Лоджик" есть вид на жительство в Индонезии
У экс-главы "Пластик Лоджик" Галкина есть вид на жительство в Индонезии
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вид на жительство в Индонезии имеется у арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Может склонить (Галкин - ред.) свидетелей к изменению показаний, имеет вид на жительство в Индонезии, в связи с чем, доводы жалобы об отсутствии законных оснований для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, об отсутствии доказательств и предположительном характере постановления следователя и суда не могут быть признаны состоятельными", - сказано в документах.
В пятницу в ЦОС ФСБ РФ
сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано
на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.
В ведомстве подчеркнули, что "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Несмотря на отсутствие у "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.
Мещанский суд Москвы
в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.