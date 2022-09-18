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Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе - РИА Новости, 18.09.2022
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Культура
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Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе
Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе - РИА Новости, 18.09.2022
Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе
Многие мечтают случайно наткнуться на старинную драгоценность или редкий музейный экспонат. А кому-то уже удалось сделать открытие — гуляя во дворе, ныряя с... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:00
2022-09-18T08:09
культура
клад
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культура
археология
археологи
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие мечтают случайно наткнуться на старинную драгоценность или редкий музейный экспонат. А кому-то уже удалось сделать открытие — гуляя во дворе, ныряя с аквалангом или даже разбирая вещи на чердаке. О самых удивительных и неожиданных находках — в материале РИА Новости.Домашние реликвииВ старинных английских домах можно обнаружить немало ценностей, но чердак пожилого профессора из Кента удивил весь мир. После смерти хозяина там нашли голову египетской мумии.Ученые установили, что отлично сохранившийся череп принадлежал женщине, жившей примерно две тысячи лет назад. Как он попал к англичанину — загадка. Есть версия, что привезенную из Египта в качестве сувенира голову с XIX века передавали из поколения в поколение как семейную реликвию.Потерянную картину "Изображение Мадонны с младенцем", предположительно, написанную последователем итальянского художника эпохи Возрождения Филиппино Липпи, нашли в начале июня в бунгало 90-летней жительницы Лондона. В 2021-м женщина попала в дом престарелых с диагнозом "деменция".При оценке имущества аукционный дом Dawsons обнаружил это полотно. Англичанка получила холст в наследство и не подозревала, что перед ней шедевр XV столетия. В итоге его продали за 321 тысячу долларов США, а сумму потратили на лечение и уход за бывшей владелицей картины.Драгоценная посуда, сотни древних монет и старинная мебель из слоновой кости хранились у жителя Иерусалима до весны 2022 года. Полиция, подозревая израильтянина в краже, провела в его доме обыск. Самый интересный из найденных артефактов — чаши, созданные 1,5 тысячи лет назад в районе Месопотамии, на территории современного Ирака. Их использовали в магических целях и закапывали под полом. В XXI веке подобные вещи стали попадать к мародерам и торговцам, которые занимаются нелегальными продажами.Реставрационные открытияНередко на примечательные вещи натыкаются ремонтные бригады. В 2015-м реставраторы проводили плановые работы в Княжеском доме Монако и обнаружили фрески эпохи Возрождения. Генуэзские мастера XVI века изобразили на них двенадцать подвигов Геракла. Почему фрески, общая площадь которых 600 квадратных метров, кто-то закрасил, неизвестно. Ясно только, что это произошло в XIX веке.Подобные открытия случались и в России. Во время реставрации Главного дома усадьбы Бахрушиных в Москве нашли 109 раритетных грампластинок начала ХХ века. Они пропали в шестидесятые годы прошлого столетия.Трубинова не ошиблась: в музее Бахрушина также обнаружили орнамент конца XIX века и угол кирпичной кладки, который оказался частью камина.Эти элементы очень важны для историков и реставраторов, они помогают понять, как изначально выглядело здание и каким был его интерьер.Ценности в стенахАрхаичные вывески нашли в Холодильном переулке и на Хитровке в Москве в 2021-м и 2022 году. Их восстановлением занимаются активисты из проекта "Вспомнить все".По словам Тарнавской, надпись "Керамико-плиточный завод" в Холодильном переулке не пришлось долго искать. Чтобы понять, что под закрашенной много десятилетий назад плиткой есть изображения, нужно было посмотреть на нее внимательно под определенным углом и освещением. Вывеска на высоте третьего этажа случайно попалась на глаза известному историку промышленной архитектуры Инне Крыловой — она и разглядела рисунок.Обе росписи представляют художественную ценность. По словам Тарнавской, таких во всей стране единицы. Предполагаемый создатель вывески в Холодильном — Алексей Филиппов, отец советской архитектурной керамики.Подводные артефактыМногие сокровища остаются под толщей воды, и порой на них наталкиваются ныряльщики — как профессиональные, так и любители. Дайверы из Саудовской Аравии нашли обломки судна, затонувшего в конце XVIII века, на дне Акабского залива.В Турции американец заплыл в руины древнегреческой гавани. Любитель морских глубин даже заснял их на фото, которые потом передал археологам. Они установили, что это развалины города Атарней, построенного еще до византийского и османского периодов. Месту присвоили статус археологического памятника.Археологи на четырех лапахКлад времен Римской империи нашел барсук, который копал землю в поисках еды. Двести девять монет из меди и бронзы отчеканили в Константинополе и Салониках в III-V веках нашей эры. По предположению археологов, они были частью крупного хранилища.Самые внушительные залежи ценностей за последние сто лет в Польше раскопал пес по кличке Кайтус. Собака случайно наткнулась на глиняный горшок, внутри которого лежали средневековые монеты первой половины XIII века. Они хорошо сохранились: на них можно рассмотреть изображения грифонов, русалок и ангелов.Полевые реликвииКалининградский фермер работал в поле и нашел древний браслет.Но у украшения есть и историческая значимость: в Юго-Восточной Прибалтике таких никогда раньше не находили. Похожие драгоценности были распространены в I-V веках на современной территории от Пакистана до Франции. В пределах России они встречались только в сарматских памятниках I-II веков. Браслет передали в Музейный фонд России.А вот англичанин Марк Паллетт нашел шиллинг, исследуя поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Вещь оказалась редкой и дорогой — стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей). Такие монеты называются "Криспус" и датируются VII веком. Деньги, полученные с аукциона, Марк поделил поровну с владельцем участка.
https://ria.ru/20220909/krasota-1815146520.html
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клад, живопись, культура, археология, археологи
Культура, Клад, Живопись, Культура, Археология, археологи
08:00 18.09.2022 (обновлено: 08:09 18.09.2022)
 

Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе

© Фото : Unsplash / Roman KraftСундук с сокровищами
Сундук с сокровищами - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : Unsplash / Roman Kraft
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие мечтают случайно наткнуться на старинную драгоценность или редкий музейный экспонат. А кому-то уже удалось сделать открытие — гуляя во дворе, ныряя с аквалангом или даже разбирая вещи на чердаке. О самых удивительных и неожиданных находках — в материале РИА Новости.

Домашние реликвии

В старинных английских домах можно обнаружить немало ценностей, но чердак пожилого профессора из Кента удивил весь мир. После смерти хозяина там нашли голову египетской мумии.
Ученые установили, что отлично сохранившийся череп принадлежал женщине, жившей примерно две тысячи лет назад. Как он попал к англичанину — загадка. Есть версия, что привезенную из Египта в качестве сувенира голову с XIX века передавали из поколения в поколение как семейную реликвию.
© Кадр из видео Maidstone and Tunbridge Wells NHS TrustСканирование головы мумии в больнице Тунбридж Уэллс
Сканирование головы мумии в больница Тунбридж Уэллс
© Кадр из видео Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust
Сканирование головы мумии в больнице Тунбридж Уэллс
Потерянную картину "Изображение Мадонны с младенцем", предположительно, написанную последователем итальянского художника эпохи Возрождения Филиппино Липпи, нашли в начале июня в бунгало 90-летней жительницы Лондона. В 2021-м женщина попала в дом престарелых с диагнозом "деменция".
При оценке имущества аукционный дом Dawsons обнаружил это полотно. Англичанка получила холст в наследство и не подозревала, что перед ней шедевр XV столетия. В итоге его продали за 321 тысячу долларов США, а сумму потратили на лечение и уход за бывшей владелицей картины.
© Dawsons AuctioneersКартина Филиппино Липпи "Мадонна с младенцем"
Картина Филиппино Липпи Мадонна с младенцем
© Dawsons Auctioneers
Картина Филиппино Липпи "Мадонна с младенцем"
Драгоценная посуда, сотни древних монет и старинная мебель из слоновой кости хранились у жителя Иерусалима до весны 2022 года. Полиция, подозревая израильтянина в краже, провела в его доме обыск. Самый интересный из найденных артефактов — чаши, созданные 1,5 тысячи лет назад в районе Месопотамии, на территории современного Ирака. Их использовали в магических целях и закапывали под полом. В XXI веке подобные вещи стали попадать к мародерам и торговцам, которые занимаются нелегальными продажами.

Реставрационные открытия

Нередко на примечательные вещи натыкаются ремонтные бригады. В 2015-м реставраторы проводили плановые работы в Княжеском доме Монако и обнаружили фрески эпохи Возрождения. Генуэзские мастера XVI века изобразили на них двенадцать подвигов Геракла. Почему фрески, общая площадь которых 600 квадратных метров, кто-то закрасил, неизвестно. Ясно только, что это произошло в XIX веке.
Подобные открытия случались и в России. Во время реставрации Главного дома усадьбы Бахрушиных в Москве нашли 109 раритетных грампластинок начала ХХ века. Они пропали в шестидесятые годы прошлого столетия.
© Фото : пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

Грампластинки начала ХХ века из Бахрушинского музея

Грампластинки из Бахрушинского музея
1 из 2

Грампластинки начала ХХ века из Бахрушинского музея

© Фото : пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина
© Фото : пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

Грампластинки из Бахрушинского музея (всего 109)

Грампластинки из Бахрушинского музея
2 из 2

Грампластинки из Бахрушинского музея (всего 109)

© Фото : пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина
1 из 2

Грампластинки начала ХХ века из Бахрушинского музея

© Фото : пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина
2 из 2

Грампластинки из Бахрушинского музея (всего 109)

© Фото : пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

"Открылась ниша в стене, в ней оказался встроенный шкаф, на его полках ­— аккуратные ряды предметов, — рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. — Пластинки прекрасно сохранились: они были бережно завернуты в газеты и афиши 1960-х, не представляющие музейной ценности. Возможно, это не последняя ценная находка!"

Трубинова не ошиблась: в музее Бахрушина также обнаружили орнамент конца XIX века и угол кирпичной кладки, который оказался частью камина.
Эти элементы очень важны для историков и реставраторов, они помогают понять, как изначально выглядело здание и каким был его интерьер.

Ценности в стенах

Архаичные вывески нашли в Холодильном переулке и на Хитровке в Москве в 2021-м и 2022 году. Их восстановлением занимаются активисты из проекта "Вспомнить все".

"Старинные надписи и вывески практически невозможно отыскать целенаправленно, — говорит глава организации Наталья Тарнавская. — Большинство из них 50-100 лет назад закрасили. И если мы видим старое фото с настенной росписью, вероятность того, что она сохранилась после множества лет ремонтов и перестроек, примерно ноль. Почти все наши находки случайные".

© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"Отреставрированная вывеска в Холодильном переулке
Отреставрированная вывеска в Холодильном переулке
1 из 7
Отреставрированная вывеска в Холодильном переулке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"Вывеска на Хитровке
Вывеска на Хитровке
2 из 7
Вывеска на Хитровке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"Элемент вывески в Холодильном
Элемент вывески в Холодильном
3 из 7
Элемент вывески в Холодильном
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все" Элемент вывески на Хитровке
 Элемент вывески на Хитровке
4 из 7
Элемент вывески на Хитровке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"Работы по реставрации вывески на Хитровке
Работы по реставрации вывески на Хитровке
5 из 7
Работы по реставрации вывески на Хитровке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"Реставрационные работы в Холодильном
Реставрационные работы в Холодильном
6 из 7
Реставрационные работы в Холодильном
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"

Фрагмент вывески в Холодильном

Элемент вывески в Холодильном
7 из 7

Фрагмент вывески в Холодильном

© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
1 из 7
Отреставрированная вывеска в Холодильном переулке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
2 из 7
Вывеска на Хитровке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
3 из 7
Элемент вывески в Холодильном
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
4 из 7
Элемент вывески на Хитровке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
5 из 7
Работы по реставрации вывески на Хитровке
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
6 из 7
Реставрационные работы в Холодильном
© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
7 из 7

Фрагмент вывески в Холодильном

© Фото предоставлено проектом "Вспомнить все"
По словам Тарнавской, надпись "Керамико-плиточный завод" в Холодильном переулке не пришлось долго искать. Чтобы понять, что под закрашенной много десятилетий назад плиткой есть изображения, нужно было посмотреть на нее внимательно под определенным углом и освещением. Вывеска на высоте третьего этажа случайно попалась на глаза известному историку промышленной архитектуры Инне Крыловой — она и разглядела рисунок.

"С Хитровкой все чуть скучнее, — продолжает Наталья Тарнавская. — Здание, где обнаружили вывески, — старейший жилой дом в Москве. Его возвели в XVII веке, перестраивали в XVIII-XIX веках, сейчас это один из ценнейших памятников архитектуры в районе Китай-города. Дом сохранил свою подлинность благодаря местному жителю, скульптору Николаю Аввакумову, который много лет подряд делает профессиональную реставрацию за свой счет и с помощью благотворителей. Он заметил на стене следы краски — так выяснилось, что на здании есть вывески начала XX века".

Обе росписи представляют художественную ценность. По словам Тарнавской, таких во всей стране единицы. Предполагаемый создатель вывески в Холодильном — Алексей Филиппов, отец советской архитектурной керамики.

Подводные артефакты

Многие сокровища остаются под толщей воды, и порой на них наталкиваются ныряльщики — как профессиональные, так и любители. Дайверы из Саудовской Аравии нашли обломки судна, затонувшего в конце XVIII века, на дне Акабского залива.
© Depositphotos / agiampiccoloДайвер
Дайвер - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Depositphotos / agiampiccolo
Дайвер
В Турции американец заплыл в руины древнегреческой гавани. Любитель морских глубин даже заснял их на фото, которые потом передал археологам. Они установили, что это развалины города Атарней, построенного еще до византийского и османского периодов. Месту присвоили статус археологического памятника.

Археологи на четырех лапах

Клад времен Римской империи нашел барсук, который копал землю в поисках еды. Двести девять монет из меди и бронзы отчеканили в Константинополе и Салониках в III-V веках нашей эры. По предположению археологов, они были частью крупного хранилища.
© Фото : Freepik / vladimircechБарсук
Барсук - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Freepik / vladimircech
Барсук
Самые внушительные залежи ценностей за последние сто лет в Польше раскопал пес по кличке Кайтус. Собака случайно наткнулась на глиняный горшок, внутри которого лежали средневековые монеты первой половины XIII века. Они хорошо сохранились: на них можно рассмотреть изображения грифонов, русалок и ангелов.

Полевые реликвии

Калининградский фермер работал в поле и нашел древний браслет.
© Фото : Евгений Маслов/ВКонтактеНайденный браслет из Светловского городского округа Калининградской области
Найденный браслет из Светловского городского округа Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Евгений Маслов/ВКонтакте
Найденный браслет из Светловского городского округа Калининградской области

"Украшение весом более 150 граммов на 86 процентов изготовлено из золота плюс незначительные примеси серебра и меди, — сообщил Евгений Маслов, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. — То есть условно 860-й пробы золота в метрической системе. Для понимания: наиболее популярные в России пробы золота — 583-я и 585-я (58,3 и 58,5 процента этого металла в сплаве соответственно)".

Но у украшения есть и историческая значимость: в Юго-Восточной Прибалтике таких никогда раньше не находили. Похожие драгоценности были распространены в I-V веках на современной территории от Пакистана до Франции. В пределах России они встречались только в сарматских памятниках I-II веков. Браслет передали в Музейный фонд России.
А вот англичанин Марк Паллетт нашел шиллинг, исследуя поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Вещь оказалась редкой и дорогой — стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей). Такие монеты называются "Криспус" и датируются VII веком. Деньги, полученные с аукциона, Марк поделил поровну с владельцем участка.
Участница Венецианского карнавала - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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