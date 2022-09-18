https://ria.ru/20220918/nakhodki-1816768640.html

Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе

Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе - РИА Новости, 18.09.2022

Клад, шедевр и древняя мумия: что можно найти на чердаке и во дворе

Многие мечтают случайно наткнуться на старинную драгоценность или редкий музейный экспонат. А кому-то уже удалось сделать открытие — гуляя во дворе, ныряя с... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:09

культура

клад

живопись

культура

археология

археологи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817131953_0:109:3068:1835_1920x0_80_0_0_0ba460d18298c1a7ebd9abcc8aa86c25.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие мечтают случайно наткнуться на старинную драгоценность или редкий музейный экспонат. А кому-то уже удалось сделать открытие — гуляя во дворе, ныряя с аквалангом или даже разбирая вещи на чердаке. О самых удивительных и неожиданных находках — в материале РИА Новости.Домашние реликвииВ старинных английских домах можно обнаружить немало ценностей, но чердак пожилого профессора из Кента удивил весь мир. После смерти хозяина там нашли голову египетской мумии.Ученые установили, что отлично сохранившийся череп принадлежал женщине, жившей примерно две тысячи лет назад. Как он попал к англичанину — загадка. Есть версия, что привезенную из Египта в качестве сувенира голову с XIX века передавали из поколения в поколение как семейную реликвию.Потерянную картину "Изображение Мадонны с младенцем", предположительно, написанную последователем итальянского художника эпохи Возрождения Филиппино Липпи, нашли в начале июня в бунгало 90-летней жительницы Лондона. В 2021-м женщина попала в дом престарелых с диагнозом "деменция".При оценке имущества аукционный дом Dawsons обнаружил это полотно. Англичанка получила холст в наследство и не подозревала, что перед ней шедевр XV столетия. В итоге его продали за 321 тысячу долларов США, а сумму потратили на лечение и уход за бывшей владелицей картины.Драгоценная посуда, сотни древних монет и старинная мебель из слоновой кости хранились у жителя Иерусалима до весны 2022 года. Полиция, подозревая израильтянина в краже, провела в его доме обыск. Самый интересный из найденных артефактов — чаши, созданные 1,5 тысячи лет назад в районе Месопотамии, на территории современного Ирака. Их использовали в магических целях и закапывали под полом. В XXI веке подобные вещи стали попадать к мародерам и торговцам, которые занимаются нелегальными продажами.Реставрационные открытияНередко на примечательные вещи натыкаются ремонтные бригады. В 2015-м реставраторы проводили плановые работы в Княжеском доме Монако и обнаружили фрески эпохи Возрождения. Генуэзские мастера XVI века изобразили на них двенадцать подвигов Геракла. Почему фрески, общая площадь которых 600 квадратных метров, кто-то закрасил, неизвестно. Ясно только, что это произошло в XIX веке.Подобные открытия случались и в России. Во время реставрации Главного дома усадьбы Бахрушиных в Москве нашли 109 раритетных грампластинок начала ХХ века. Они пропали в шестидесятые годы прошлого столетия.Трубинова не ошиблась: в музее Бахрушина также обнаружили орнамент конца XIX века и угол кирпичной кладки, который оказался частью камина.Эти элементы очень важны для историков и реставраторов, они помогают понять, как изначально выглядело здание и каким был его интерьер.Ценности в стенахАрхаичные вывески нашли в Холодильном переулке и на Хитровке в Москве в 2021-м и 2022 году. Их восстановлением занимаются активисты из проекта "Вспомнить все".По словам Тарнавской, надпись "Керамико-плиточный завод" в Холодильном переулке не пришлось долго искать. Чтобы понять, что под закрашенной много десятилетий назад плиткой есть изображения, нужно было посмотреть на нее внимательно под определенным углом и освещением. Вывеска на высоте третьего этажа случайно попалась на глаза известному историку промышленной архитектуры Инне Крыловой — она и разглядела рисунок.Обе росписи представляют художественную ценность. По словам Тарнавской, таких во всей стране единицы. Предполагаемый создатель вывески в Холодильном — Алексей Филиппов, отец советской архитектурной керамики.Подводные артефактыМногие сокровища остаются под толщей воды, и порой на них наталкиваются ныряльщики — как профессиональные, так и любители. Дайверы из Саудовской Аравии нашли обломки судна, затонувшего в конце XVIII века, на дне Акабского залива.В Турции американец заплыл в руины древнегреческой гавани. Любитель морских глубин даже заснял их на фото, которые потом передал археологам. Они установили, что это развалины города Атарней, построенного еще до византийского и османского периодов. Месту присвоили статус археологического памятника.Археологи на четырех лапахКлад времен Римской империи нашел барсук, который копал землю в поисках еды. Двести девять монет из меди и бронзы отчеканили в Константинополе и Салониках в III-V веках нашей эры. По предположению археологов, они были частью крупного хранилища.Самые внушительные залежи ценностей за последние сто лет в Польше раскопал пес по кличке Кайтус. Собака случайно наткнулась на глиняный горшок, внутри которого лежали средневековые монеты первой половины XIII века. Они хорошо сохранились: на них можно рассмотреть изображения грифонов, русалок и ангелов.Полевые реликвииКалининградский фермер работал в поле и нашел древний браслет.Но у украшения есть и историческая значимость: в Юго-Восточной Прибалтике таких никогда раньше не находили. Похожие драгоценности были распространены в I-V веках на современной территории от Пакистана до Франции. В пределах России они встречались только в сарматских памятниках I-II веков. Браслет передали в Музейный фонд России.А вот англичанин Марк Паллетт нашел шиллинг, исследуя поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Вещь оказалась редкой и дорогой — стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей). Такие монеты называются "Криспус" и датируются VII веком. Деньги, полученные с аукциона, Марк поделил поровну с владельцем участка.

https://ria.ru/20220909/krasota-1815146520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

клад, живопись, культура, археология, археологи