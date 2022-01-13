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В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи
В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи - РИА Новости, 13.01.2022
В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи
В пещере на севере Испании был найден клад с монетами времен Римской империи. По мнению ученых, в поисках еды его раскопал барсук. Об этом сообщает The... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T05:44
2022-01-13T05:44
2022-01-13T05:44
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В пещере на севере Испании был найден клад с монетами времен Римской империи. По мнению ученых, в поисках еды его раскопал барсук. Об этом сообщает The Guardian.209 монет были обнаружены рядом с норой животного. Исследователи считают, что из-за непогоды и снега зверь был вынужден усерднее искать себе еду и поэтому ковырялся в небольшой трещине возле своего логова. Возможно, он надеялся найти там ягоды или червей. Но вместо лакомства наткнулся на груду старинных монет, отчеканенных в Константинополе и Салониках. Большинство из них сделаны из меди и бронзы. Самая большая весит более восьми граммов и содержит четыре процента серебра. Ученые считают, что ее изготовили в Лондоне. Монеты были сделаны в III-V веках нашей эры. Археологи предположили, что это часть более крупного клада. Вероятно, он был поспешно спрятан во времена политического и социальной нестабильности. Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218-м году до нашей эры и правили им, пока не были вытеснены вестготами в начале V века.
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испания, археология, новости культуры
В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи
В Испании в поисках еды барсук раскопал клад с времен Римской империи
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
В пещере на севере Испании был найден клад с монетами времен Римской империи. По мнению ученых, в поисках еды его раскопал барсук. Об этом сообщает
The Guardian.
209 монет были обнаружены рядом с норой животного. Исследователи считают, что из-за непогоды и снега зверь был вынужден усерднее искать себе еду и поэтому ковырялся в небольшой трещине возле своего логова. Возможно, он надеялся найти там ягоды или червей. Но вместо лакомства наткнулся на груду старинных монет, отчеканенных в Константинополе и Салониках.
Большинство из них сделаны из меди и бронзы. Самая большая весит более восьми граммов и содержит четыре процента серебра. Ученые считают, что ее изготовили в Лондоне. Монеты были сделаны в III-V веках нашей эры.
Археологи предположили, что это часть более крупного клада. Вероятно, он был поспешно спрятан во времена политического и социальной нестабильности.
Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218-м году до нашей эры и правили им, пока не были вытеснены вестготами в начале V века.