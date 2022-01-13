https://ria.ru/20220113/klad-1767523493.html

В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи

В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи - РИА Новости, 13.01.2022

В Испании барсук раскопал клад с монетами времен Римской империи

В пещере на севере Испании был найден клад с монетами времен Римской империи. По мнению ученых, в поисках еды его раскопал барсук. Об этом сообщает The... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T05:44

2022-01-13T05:44

2022-01-13T05:44

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испания

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В пещере на севере Испании был найден клад с монетами времен Римской империи. По мнению ученых, в поисках еды его раскопал барсук. Об этом сообщает The Guardian.209 монет были обнаружены рядом с норой животного. Исследователи считают, что из-за непогоды и снега зверь был вынужден усерднее искать себе еду и поэтому ковырялся в небольшой трещине возле своего логова. Возможно, он надеялся найти там ягоды или червей. Но вместо лакомства наткнулся на груду старинных монет, отчеканенных в Константинополе и Салониках. Большинство из них сделаны из меди и бронзы. Самая большая весит более восьми граммов и содержит четыре процента серебра. Ученые считают, что ее изготовили в Лондоне. Монеты были сделаны в III-V веках нашей эры. Археологи предположили, что это часть более крупного клада. Вероятно, он был поспешно спрятан во времена политического и социальной нестабильности. Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218-м году до нашей эры и правили им, пока не были вытеснены вестготами в начале V века.

https://ria.ru/20211205/nefertiti-1761962809.html

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испания, археология, новости культуры