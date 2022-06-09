https://ria.ru/20220609/kartina-1794296640.html

Шедевр Ренессанса, найденный в доме у 90-летней женщины, продали на торгах

Шедевр Ренессанса, найденный в доме у 90-летней женщины, продали на торгах - РИА Новости, 09.06.2022

Шедевр Ренессанса, найденный в доме у 90-летней женщины, продали на торгах

Считавшийся утерянным шедевр эпохи Ренессанса был найден в бунгало 90-летней женщины и продан на аукционе за 321 тысячу долларов, пишет ARTnews. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:26

2022-06-09T18:26

2022-06-09T18:26

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Считавшийся утерянным шедевр эпохи Ренессанса был найден в бунгало 90-летней женщины и продан на аукционе за 321 тысячу долларов, пишет ARTnews. Полотно приписывается последователю итальянского художника Филиппино Липпи. Картина датируется XV веком. На ней изображена Мария с младенцем Иисусом и два ангела. Произведение помещено в раму из позолоченного дерева. Липпи был внебрачным сыном священника и художника Фра Филиппо Липпи, который прославился своими работами с изображением Мадонны и наставником Сандро Боттичелли, который в свою очередь впоследствии обучал Филиппино.Бывшая хозяйка картины получила ее в наследство после смерти отца. Она не подозревала о ее значимости. В прошлом году женщина попала в дом престарелых, у нее деменция. Вскоре после этого аукционный дом Dawsons приступил к оценке имущества в ее бунгало, чтобы продать его с целью покрытия медицинских расходов. Тогда полотно и обнаружили. В торгах участвовало 20 потенциальных покупателей. Судя по высокой цене, вероятно, что некоторые из них считали: работа могла быть написана самим Липпи. Вырученные от продажи средства пойдут на уход за пожилой женщиной. По словам сотрудницы аукционного дома Шивон Тиррелл, эта находка действительно изменит жизнь ее бывшего владельца.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, аукцион, торги