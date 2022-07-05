https://ria.ru/20220705/frescoes-1800333395.html

В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения

В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения - РИА Новости, 05.07.2022

В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения

Реставраторы случайно обнаружили фрески эпохи Возрождения во время планового ремонта в Княжеском дворце в Монако, сообщает Artnet. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:08

2022-07-05T14:08

2022-07-05T14:08

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Реставраторы случайно обнаружили фрески эпохи Возрождения во время планового ремонта в Княжеском дворце в Монако, сообщает Artnet.Почему росписи были скрыты, неизвестно. Вероятно, их создали генуэзские мастера в XVI веке. Исследователи пришли к такому мнению из-за стиля, в котором выполнены изображения, а также данных по анализу используемой в качестве основы штукатурки. Плановые работы в дворце начались в 2013 году. Первые фрески нашли в 2015-м в ходе осмотра люнетов и потолка лоджии. Он был перекрашен в XIX веке, но изображения 12 подвигов Геракла все же сохранились. Картины были найдены в процессе очистки. Общая площадь изображений с этими сценами, аллегорическими фигурами и декоративными элементами составляет приблизительно 600 метров квадратных. В других помещениях тоже обнаружили фрески. Например, в одной из палат электрик наткнулся на рисунок, изображающий похищение Европы Юпитером. Дворец был основан в 1191 году как крепость. С 1297 года он принадлежит роду Гримальди.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, монако