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В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения
В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения - РИА Новости, 05.07.2022
В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения
Реставраторы случайно обнаружили фрески эпохи Возрождения во время планового ремонта в Княжеском дворце в Монако, сообщает Artnet. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:08
2022-07-05T14:08
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Реставраторы случайно обнаружили фрески эпохи Возрождения во время планового ремонта в Княжеском дворце в Монако, сообщает Artnet.Почему росписи были скрыты, неизвестно. Вероятно, их создали генуэзские мастера в XVI веке. Исследователи пришли к такому мнению из-за стиля, в котором выполнены изображения, а также данных по анализу используемой в качестве основы штукатурки. Плановые работы в дворце начались в 2013 году. Первые фрески нашли в 2015-м в ходе осмотра люнетов и потолка лоджии. Он был перекрашен в XIX веке, но изображения 12 подвигов Геракла все же сохранились. Картины были найдены в процессе очистки. Общая площадь изображений с этими сценами, аллегорическими фигурами и декоративными элементами составляет приблизительно 600 метров квадратных. В других помещениях тоже обнаружили фрески. Например, в одной из палат электрик наткнулся на рисунок, изображающий похищение Европы Юпитером. Дворец был основан в 1191 году как крепость. С 1297 года он принадлежит роду Гримальди.
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новости культуры, искусство, монако
14:08 05.07.2022
 
В Монако реставраторы случайно нашли фрески эпохи Возрождения

Реставраторы случайно нашли фреску эпохи Возрождения в Княжеском дворце в Монако

© Palais princier/Maël Voyer GadinФрески эпохи Возрождения нашли в Монако
Фрески эпохи Возрождения нашли в Монако
© Palais princier/Maël Voyer Gadin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Реставраторы случайно обнаружили фрески эпохи Возрождения во время планового ремонта в Княжеском дворце в Монако, сообщает Artnet.
Почему росписи были скрыты, неизвестно. Вероятно, их создали генуэзские мастера в XVI веке. Исследователи пришли к такому мнению из-за стиля, в котором выполнены изображения, а также данных по анализу используемой в качестве основы штукатурки.
Плановые работы в дворце начались в 2013 году. Первые фрески нашли в 2015-м в ходе осмотра люнетов и потолка лоджии. Он был перекрашен в XIX веке, но изображения 12 подвигов Геракла все же сохранились. Картины были найдены в процессе очистки. Общая площадь изображений с этими сценами, аллегорическими фигурами и декоративными элементами составляет приблизительно 600 метров квадратных.
В других помещениях тоже обнаружили фрески. Например, в одной из палат электрик наткнулся на рисунок, изображающий похищение Европы Юпитером.
Дворец был основан в 1191 году как крепость. С 1297 года он принадлежит роду Гримальди.
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