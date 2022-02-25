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Мужчина нашел монету и разбогател
Британец нашел монету и разбогател - РИА Новости, 25.02.2022
Мужчина нашел монету и разбогател
Мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:31
2022-02-25T06:31
2022-02-25T06:31
великобритания
археология
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail.Житель Великобритании Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг, когда отправился в поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Монету также называют Криспус, который датируется VII веком. Такие монеты делали по образцу древнеримских монет IV века.Монета будет продана с аукциона 8 марта, а доход поделен поровну между Марком Паллеттом и землевладельцем, в чьих владениях была найдена редкость.Ранее стало известно, что в Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Археологи обнаружили их, когда обследовали поле под Нортгемптонширом. Они были под полуметровым слоем грунта. Находки превзошли ожидания экспертов.Ученые нашли дорогу шириной десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев.
https://ria.ru/20220222/matiss-1774169177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, археология
Британец нашел монету и разбогател
Британец Паллетт нашел в поле древний шиллинг стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Мужчина нашел
в поле редкую монету стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail.
Житель Великобритании Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг, когда отправился в поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Монету также называют Криспус, который датируется
VII веком. Такие монеты делали по образцу древнеримских монет IV века.
Монета будет продана с аукциона 8 марта, а доход поделен поровну между Марком Паллеттом и землевладельцем, в чьих владениях была найдена редкость.
Ранее стало известно, что в Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Археологи обнаружили их, когда обследовали поле под Нортгемптонширом. Они были под полуметровым слоем грунта. Находки превзошли ожидания экспертов.
Ученые нашли дорогу шириной десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев.
Опубликовано: Павел Стуков