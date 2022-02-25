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Мужчина нашел монету и разбогател
Британец нашел монету и разбогател - РИА Новости, 25.02.2022
Мужчина нашел монету и разбогател
Мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:31
2022-02-25T06:31
великобритания
археология
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail.Житель Великобритании Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг, когда отправился в поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Монету также называют Криспус, который датируется VII веком. Такие монеты делали по образцу древнеримских монет IV века.Монета будет продана с аукциона 8 марта, а доход поделен поровну между Марком Паллеттом и землевладельцем, в чьих владениях была найдена редкость.Ранее стало известно, что в Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Археологи обнаружили их, когда обследовали поле под Нортгемптонширом. Они были под полуметровым слоем грунта. Находки превзошли ожидания экспертов.Ученые нашли дорогу шириной десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев.
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Павел Стуков
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великобритания, археология
06:31 25.02.2022
 
Британец нашел монету и разбогател

Британец Паллетт нашел в поле древний шиллинг стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов

© Fotolia / trek6500Металлоискатель и лопата
Металлоискатель и лопата - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Fotolia / trek6500
Металлоискатель и лопата
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью десять тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mail.
Житель Великобритании Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг, когда отправился в поле около деревни Хаслингфилд с металлоискателем. Монету также называют Криспус, который датируется VII веком. Такие монеты делали по образцу древнеримских монет IV века.
Монета будет продана с аукциона 8 марта, а доход поделен поровну между Марком Паллеттом и землевладельцем, в чьих владениях была найдена редкость.
Ранее стало известно, что в Британии раскопали руины богатого римского торгового города. Археологи обнаружили их, когда обследовали поле под Нортгемптонширом. Они были под полуметровым слоем грунта. Находки превзошли ожидания экспертов.
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22 февраля, 04:56Культура
На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса
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Опубликовано: Павел Стуков
 
ВеликобританияАрхеология
 
 
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