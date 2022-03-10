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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима
Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима - РИА Новости, 10.03.2022
Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима
Израильская полиция обнаружила в доме жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды и другие древности. Об этом сообщает The Jerusalem Post. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:48
2022-03-10T18:48
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израильская полиция обнаружила в доме жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды и другие древности. Об этом сообщает The Jerusalem Post. "Чаши для клятв" использовались как амулеты — магические надписи на иврите должны были защищать их владельцеы от проклятий, демонов, болезней и вредителей. Такие сосуды закапывали под полом дома."Текст писался художниками для конкретного клиента, с учетом его личных потребностей", — поясняет глава отдела по предотвращению грабежей Управления древностей Амир Ганор. Чаши для заклинаний происходят из древних поселений в районе Месопотамии, на территории современного Ирака. После войны в 2003 году эти артефакты стали поступать на международные рынки. Возможно, подозреваемый в краже житель Иерусалима отремонтировал и восстановил сосуды, чтобы впоследствии продать их. В его доме были найдены различные вещества для реставрации керамики и очистки древних металлов и монет. Также полиция изъяла сотни древних монет и мебельный декор из слоновой кости в финикийском стиле с египетскими мотивами. Последние могли быть незаконно выкопаны в одном из библейских курганов в Самарии или на севере Израиля.По словам директора Управления древностей Израиля Эли Эскосидо, нелегальные торговцы поощряют мародеров искать и разрушать археологические памятники ради артефактов для продажи."Из-за жадности они грабят памятники древности, вырывая находки из их исторического контекста, тем самым скрывая часть истории человечества", — заявил Эскосидо.
https://ria.ru/20220309/archeology-1777285737.html
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новости культуры, археология, израиль
18:48 10.03.2022
 
Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима

Полиция изъяла у жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды

© Фото : Israel Antiquities Authority Древние чаши, найденые в Израиле
Древние чаши, найденые в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Israel Antiquities Authority
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израильская полиция обнаружила в доме жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды и другие древности. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
"Чаши для клятв" использовались как амулеты — магические надписи на иврите должны были защищать их владельцеы от проклятий, демонов, болезней и вредителей. Такие сосуды закапывали под полом дома.
"Текст писался художниками для конкретного клиента, с учетом его личных потребностей", — поясняет глава отдела по предотвращению грабежей Управления древностей Амир Ганор.
Чаши для заклинаний происходят из древних поселений в районе Месопотамии, на территории современного Ирака. После войны в 2003 году эти артефакты стали поступать на международные рынки.
Возможно, подозреваемый в краже житель Иерусалима отремонтировал и восстановил сосуды, чтобы впоследствии продать их. В его доме были найдены различные вещества для реставрации керамики и очистки древних металлов и монет.
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По словам директора Управления древностей Израиля Эли Эскосидо, нелегальные торговцы поощряют мародеров искать и разрушать археологические памятники ради артефактов для продажи.
"Из-за жадности они грабят памятники древности, вырывая находки из их исторического контекста, тем самым скрывая часть истории человечества", — заявил Эскосидо.
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