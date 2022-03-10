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Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима

Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима - РИА Новости, 10.03.2022

Древние магические чаши обнаружили в доме жителя Иерусалима

Израильская полиция обнаружила в доме жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды и другие древности. Об этом сообщает The Jerusalem Post. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:48

2022-03-10T18:48

2022-03-10T18:48

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израильская полиция обнаружила в доме жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды и другие древности. Об этом сообщает The Jerusalem Post. "Чаши для клятв" использовались как амулеты — магические надписи на иврите должны были защищать их владельцеы от проклятий, демонов, болезней и вредителей. Такие сосуды закапывали под полом дома."Текст писался художниками для конкретного клиента, с учетом его личных потребностей", — поясняет глава отдела по предотвращению грабежей Управления древностей Амир Ганор. Чаши для заклинаний происходят из древних поселений в районе Месопотамии, на территории современного Ирака. После войны в 2003 году эти артефакты стали поступать на международные рынки. Возможно, подозреваемый в краже житель Иерусалима отремонтировал и восстановил сосуды, чтобы впоследствии продать их. В его доме были найдены различные вещества для реставрации керамики и очистки древних металлов и монет. Также полиция изъяла сотни древних монет и мебельный декор из слоновой кости в финикийском стиле с египетскими мотивами. Последние могли быть незаконно выкопаны в одном из библейских курганов в Самарии или на севере Израиля.По словам директора Управления древностей Израиля Эли Эскосидо, нелегальные торговцы поощряют мародеров искать и разрушать археологические памятники ради артефактов для продажи."Из-за жадности они грабят памятники древности, вырывая находки из их исторического контекста, тем самым скрывая часть истории человечества", — заявил Эскосидо.

https://ria.ru/20220309/archeology-1777285737.html

https://ria.ru/20220305/mummy-1776782153.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, израиль