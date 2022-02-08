https://ria.ru/20220208/drevnosti-1771489858.html

В Турции дайвер случайно обнаружил руины древнегреческого порта

В Турции дайвер случайно обнаружил руины древнегреческого порта - РИА Новости, 08.02.2022

В Турции дайвер случайно обнаружил руины древнегреческого порта

Компьютерный инженер Денем Орхун, работающий в США, обнаружил гавань древнего города, когда нырял у побережья Эгейского моря в районе Измира, сообщает Hurriyet... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:58

2022-02-08T04:58

2022-02-08T04:58

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компьютерный инженер Денем Орхун, работающий в США, обнаружил гавань древнего города, когда нырял у побережья Эгейского моря в районе Измира, сообщает Hurriyet Daily News.Орхун наткнулся на круглые колонны еще полтора года назад. Тогда он сделал на дрон несколько снимков руин и передал их археологам, находящимся на раскопках в античном городе Пергам. По данным NTV, у специалистов ушел год на то, чтобы установить, что обнаружил Денем Орхун. Оказалось, что инженер наткнулся на руины порта древнегреческого города Атарней. Его использовали еще до византийского и османского периодов.После открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени, а руинам порта присвоили статус "археологического памятника". Расцвет Атарнея пришелся на IV век до нашей эры, когда он был резиденцией Гермия. Этот властный правитель, которого историки называют "тираном", был другом Аристотеля и учеником Платона.Город опустел в I веке до нашей эры. Ученые полагают, что жители оставили свои дома из-за вспышки неизвестной эпидемии.

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