https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html
Пес нашел самый большой клад на территории Польши за последние 100 лет
Пес нашел самый большой клад на территории Польши за последние 100 лет - РИА Новости, 25.04.2022
Пес нашел самый большой клад на территории Польши за последние 100 лет
Пес по кличке Кайтус во время прогулки отрыл самый большой клад, который был обнаружен на территории Польши за последние 100 лет, сообщает Arkeonews. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:18
2022-04-25T13:18
2022-04-25T13:18
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пес по кличке Кайтус во время прогулки отрыл самый большой клад, который был обнаружен на территории Польши за последние 100 лет, сообщает Arkeonews.Кайтус раскопал средневековые брактеаты первой половины XIII века, хранившиеся в глиняном горшке. Изображение на таких монетах выгравировано только с одной стороны. А название происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.Находка уникальная, и дело не в том, кто ее нашел. Такие монеты очень редкие, ведь служили они недолго. "Известно, что обмен платежными инструментами в то время происходил 2-3 раза в год", пишет Arkeonews. Монеты переплавлялись и чеканилась новая серия. Брактеаты, найденные Кайтусом, хорошо сохранились. На них изображены грифоны, русалки, ангелы и различные архитектурные элементы. Судя по расположению, изначально монеты были кем-то спрятаны. По предварительной оценке, они были изготовлены в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.Вокруг находки развернулись споры, отмечает Arkeonews. По данным издания, некоторые интернет-пользователи считают, что история о собаке-кладоискателе преувеличена. По их мнению, сокровища XIII века были найдены после того, как местность просканировали металлоискателем.
https://ria.ru/20220113/klad-1767523493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, польша
Пес нашел самый большой клад на территории Польши за последние 100 лет
Пес по кличке Кайтус нашел самый большой клад на территории Польши за последние 100 лет
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Пес по кличке Кайтус во время прогулки отрыл самый большой клад, который был обнаружен на территории Польши за последние 100 лет, сообщает
Arkeonews.
Кайтус раскопал средневековые брактеаты первой половины XIII века, хранившиеся в глиняном горшке. Изображение на таких монетах выгравировано только с одной стороны. А название происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.
Находка уникальная, и дело не в том, кто ее нашел. Такие монеты очень редкие, ведь служили они недолго. "Известно, что обмен платежными инструментами в то время происходил 2-3 раза в год", пишет Arkeonews. Монеты переплавлялись и чеканилась новая серия.
Брактеаты, найденные Кайтусом, хорошо сохранились. На них изображены грифоны, русалки, ангелы и различные архитектурные элементы. Судя по расположению, изначально монеты были кем-то спрятаны. По предварительной оценке, они были изготовлены в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.
Вокруг находки развернулись споры, отмечает Arkeonews. По данным издания, некоторые интернет-пользователи считают, что история о собаке-кладоискателе преувеличена. По их мнению, сокровища XIII века были найдены после того, как местность просканировали металлоискателем.