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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/archaeology-1774978734.html
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века - РИА Новости, 28.02.2022
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:50
2022-02-28T03:50
культура
археология
саудовская аравия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на комиссию по наследию при министерстве культуры королевства.Место кораблекрушения было обнаружено в 300 метрах от побережья города Хакль на северо-западе Саудовской Аравии. "Предварительные данные указывают на то, что корабль, возможно, столкнулся с коралловыми рифами, в результате чего его части оказались разбросаны, а груз упал", — пишет агентство.Отмечается, что дайверы нашли на дне обломки судна и сотни артефактов.
https://ria.ru/20220208/drevnosti-1771489858.html
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Елена Громова
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археология, саудовская аравия
03:50 28.02.2022
 
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века

Дайверы нашли на дне Акабского залива обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века,

© Фото : @spagov/FacebookСаудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : @spagov/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на комиссию по наследию при министерстве культуры королевства.
Место кораблекрушения было обнаружено в 300 метрах от побережья города Хакль на северо-западе Саудовской Аравии.
"Предварительные данные указывают на то, что корабль, возможно, столкнулся с коралловыми рифами, в результате чего его части оказались разбросаны, а груз упал", — пишет агентство.
Отмечается, что дайверы нашли на дне обломки судна и сотни артефактов.
Аквалангист у обломков затонувшего судна - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 04:58Культура
В Турции дайвер случайно обнаружил руины древнегреческого порта
Опубликовано: Елена Громова
 
КультураАрхеологияСаудовская Аравия
 
 
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