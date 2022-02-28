https://ria.ru/20220228/archaeology-1774978734.html

Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века

Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века - РИА Новости, 28.02.2022

Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века

Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:50

2022-02-28T03:50

2022-02-28T03:50

культура

археология

саудовская аравия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на комиссию по наследию при министерстве культуры королевства.Место кораблекрушения было обнаружено в 300 метрах от побережья города Хакль на северо-западе Саудовской Аравии. "Предварительные данные указывают на то, что корабль, возможно, столкнулся с коралловыми рифами, в результате чего его части оказались разбросаны, а груз упал", — пишет агентство.Отмечается, что дайверы нашли на дне обломки судна и сотни артефактов.

https://ria.ru/20220208/drevnosti-1771489858.html

саудовская аравия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

археология, саудовская аравия