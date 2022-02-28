https://ria.ru/20220228/archaeology-1774978734.html
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века - РИА Новости, 28.02.2022
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:50
2022-02-28T03:50
2022-02-28T03:50
культура
археология
саудовская аравия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на комиссию по наследию при министерстве культуры королевства.Место кораблекрушения было обнаружено в 300 метрах от побережья города Хакль на северо-западе Саудовской Аравии. "Предварительные данные указывают на то, что корабль, возможно, столкнулся с коралловыми рифами, в результате чего его части оказались разбросаны, а груз упал", — пишет агентство.Отмечается, что дайверы нашли на дне обломки судна и сотни артефактов.
https://ria.ru/20220208/drevnosti-1771489858.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология, саудовская аравия
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
Дайверы нашли на дне Акабского залива обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века,
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Саудовские дайверы нашли на дне Акабского залива Красного моря обломки корабля, затонувшего в конце XVIII веке, сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на комиссию по наследию при министерстве культуры королевства.
Место кораблекрушения было обнаружено в 300 метрах от побережья города Хакль на северо-западе Саудовской Аравии.
"Предварительные данные указывают на то, что корабль, возможно, столкнулся с коралловыми рифами, в результате чего его части оказались разбросаны, а груз упал", — пишет агентство.
Отмечается, что дайверы нашли на дне обломки судна и сотни артефактов.
Опубликовано: Елена Громова