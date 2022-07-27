https://ria.ru/20220727/mumiya-1805309907.html

Раскрыта тайна головы древнеегипетской мумии, найденной на чердаке

Раскрыта тайна головы древнеегипетской мумии, найденной на чердаке - РИА Новости, 27.07.2022

Раскрыта тайна головы древнеегипетской мумии, найденной на чердаке

Ученые исследовали голову древнеегипетской мумии, найденной на чердаке дома британского доктора в Кенте. Об этом пишет Daily Mail. Ее обнаружили во время уборки РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:59

2022-07-27T17:59

2022-07-27T17:59

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые исследовали голову древнеегипетской мумии, найденной на чердаке дома британского доктора в Кенте. Об этом пишет Daily Mail. Ее обнаружили во время уборки после смерти хозяина особняка. Компьютерная томография показала, что череп принадлежал женщине, жившей приблизительно две тысячи лет назад. У нее были стерты зубы, вероятно, из-за того, что она придерживалась грубой зерновой диеты: злаки были основным продуктом для древних египтян. Мозг был удален — это одна из процедур в ходе мумификации в Древнем Египте. Остался язык, и он хорошо сохранился. Посредством томографии также было установлено, что в спинномозговом канале и левой ноздре есть какая-то трубка. Но пока непонятно, является ли она древнеегипетской. Исследователи не знают, как голова мумии оказалась в доме доктора. Они предполагают, что ее могли привезти из Египта в качестве сувенира в XIX веке и передавали по наследству в качестве семейной реликвии. Такая теория связана с популярным в викторианскую эпоху явлением — вечеринками по распаковке. На таком светском мероприятии гости наблюдали за разворачиванием мумифицированного тела.

https://ria.ru/20220725/perfume-1804744990.html

великобритания

древний египет

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, великобритания, древний египет