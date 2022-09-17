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Биография Сергея Боткина

Биография Сергея Боткина - РИА Новости, 17.09.2022

Биография Сергея Боткина

Русский врач-терапевт, ученый, основоположник физиологического направления в клинической медицине, общественный деятель Сергей Петрович Боткин родился 17... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T06:15

2022-09-17T06:15

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Русский врач-терапевт, ученый, основоположник физиологического направления в клинической медицине, общественный деятель Сергей Петрович Боткин родился 17 сентября (5 сентября по старому стилю) 1832 года в Москве в купеческой семье. Был 11-м ребенком в семье, родился от второго брака отца, который был крупным чаеторговцем.До 15-летнего возраста Боткин воспитывался дома, с 1847 года обучался в частном пансионе Эннеса в Москве, где считался одним из лучших учеников. В 1850 году поступил на медицинский факультет Московского университета (ныне Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), который окончил в 1855 году. Единственный из своего курса сдал экзамен не на звание лекаря, а на степень доктора.В 1855 году Боткин отправился с санитарным отрядом в Крым, где шла Крымская война (1853-1856). В течение трех месяцев работал ординатором в Симферопольском военном госпитале под руководством известного русского хирурга Николая Пирогова.В 1856-1860 годах стажировался в Германии, Австрии, Франции.В 1860 году он переехал в Петербург, где при Императорской медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) защитил докторскую диссертацию "О всасывании жира в кишках".В 1861 году получил звание профессора.С того же года – профессор академической (факультетской) терапевтической клиники медико-хирургической академии. Почти 30 лет руководил клиникой академии.В 1860-1861 годах при клинике для изучения проблем научной медицины и физиологии Боткин создал первую в России экспериментальную лабораторию, где проводились анализы, изучалось воздействие лекарств на организм.В 1861 году при клинике доктор открыл первую бесплатную амбулаторию, благодаря ему в Петербурге и других городах впервые появились бесплатные больницы для бедных.В 1872 году Боткин получил звание академика.В том же году при его участии были открыты Женские высшие врачебные курсы.В 1873 году первым среди русских врачей стал лейб-медиком императорского двора.В 1877 году в ходе русско-турецкой войны (1877-1878) Боткин около семи месяцев провел на балканском фронте, сопровождая императора Александра II. Будучи его лейб-медиком, он добился профилактической хинизации войск, боролся за улучшение питания солдат, делал обходы госпиталей, давал консультации.Сергей Боткин стал основоположником научной клинической медицины. Свои клинико-теоретические взгляды по вопросам медицины он изложил в трех выпусках "Курса клиники внутренних болезней" (1867, 1868, 1875) и в 35 лекциях, записанных и изданных его учениками ("Клинические лекции профессора С.П. Боткина").В своей практике Боткин исходил из понимания организма как целого, находящегося в неразрывной связи с окружающей средой. Боткину принадлежит большое число выдающихся открытий в медицине. Он первым высказал мысль о специфичности строения белка в различных органах; первым (1883) указал, что катаральная желтуха относится к инфекционным заболеваниям (в настоящее время она именуется "болезнью Боткина"), разработал диагностику и клинику опущенной и "блуждающей" почки. Создал новое направление в медицине, названное ученым Иваном Павловым "нервизмом".В 1878 году Сергей Боткин был избран председателем Общества русских врачей, оставаясь на этом посту до конца жизни.В 1880 году в Санкт-Петербурге усилиями Боткина впервые в России была открыта бесплатная клиника – Александровская барачная больница (ныне Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина).Среди его учеников были 85 докторов наук, в том числе Александр Нечаев, Михаил Яновский, Николай Чистович, Тимофей Павлов, Николай Симановский и др. В числе пациентов доктора были супруга императора Мария Александровна, знаменитые поэты Николай Некрасов и Федор Тютчев, писатель Михаил Салтыков-Щедрин.Боткин издавал сборник "Архив клиники внутренних болезней профессора С.П. Боткина" (1869-1889) и "Еженедельную клиническую газету" (1881-1889), переименованную с 1890 года в "Больничную газету Боткина". В этих изданиях печатались научные труды его учеников, среди которых были Иван Павлов, Алексей Полотебнов, Вячеслав Манассеин и многие другие русские врачи и ученые.С 1881 года Боткин, будучи гласным Петербургской городской думы и заместителем председателя думской комиссии общественного здравия, положил начало организации санитарного дела в Петербурге, ввел институт санитарных врачей, положил начало бесплатной помощи на дому, организовал институт "думских" врачей, создал институт школьно-санитарных врачей, Совет главных врачей петербургских больниц.Боткин был председателем правительственной комиссии по разработке мероприятий по улучшению санитарного состояния страны и снижению смертности в России (1886).Ученый был почетным членом 35 русских медицинских ученых обществ и девяти иностранных. 24 декабря (12 декабря по старому стилю) 1889 года Сергей Боткин скончался в городе Ментона (Франция). Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.Сергей Боткин был дважды женат. В обоих браках у него родилось 12 детей. Два его сына вошли в историю отечественной медицины. Сергей Боткин (1859-1910) руководил кафедрой бактериологии и заразных болезней, а затем – кафедрой факультетской терапии Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Евгений Боткин (1865-1918) был лейб-медиком семьи императора Николая II, погиб в 1918 году в Екатеринбурге. В 2016 году был причислен Русской православной церковью к лику святых. В 1889 году Александровской барачной больнице в Санкт-Петербурге присвоили имя Боткина.В 1908 году в Санкт-Петербурге перед клиникой Военно-медицинской академии был установлен памятник Боткину. В декабре 1920 года постановлением Московского совета народных депутатов имя Боткина было присвоено бывшей Солдатенковской больнице (ныне Городская клиническая больница имени С.П. Боткина).В 1920-х годах в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на территории Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина был установлен бюст ученому. В 1952 году в Москве к 120-летию со дня рождения ученого появились 1-й и 2-й Боткинские проезды.В 1958 году в Ленинграде на доме, где жил Боткин (Галерная улица, 77) была установлена мемориальная доска. В Москве, на доме, где родился Боткин (улица Земляной вал, 35), была установлена мемориальная доска. Именем Боткина названы улицы в Санкт-Петербурге, Ялте (Крым), Красноярске и других городах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей боткин, москва, александр ii, россия