В Петербурге зарегистрировали 33 младенца с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. В Петербурге зарегистрированы 33 младенца с COVID-19, состояние двоих тяжелое, сказала главный врач родильного дома №18 Галина Гриненко.
"Тридцать три новорожденных COVID-положительных ребенка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжелое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно", - сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам Гриненко, на сегодняшний день среди беременных женщин зарегистрированы 394 COVID-положительных, среди них 310 уже выздоровели, 66 находятся на стационарном лечении, 17 проходят лечение амбулаторно.
Большая часть беременных были отправлены в больницу им. Боткина, пациентки с легким течением болезни госпитализируются в 16-й родильный дом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.