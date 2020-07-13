В Петербурге зарегистрировали 33 младенца с COVID-19

"Тридцать три новорожденных COVID-положительных ребенка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжелое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно", - сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".