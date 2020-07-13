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В Петербурге зарегистрировали 33 младенца с COVID-19
В Петербурге зарегистрированы 33 младенца с COVID-19, состояние двоих тяжелое, сказала главный врач родильного дома №18 Галина Гриненко. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:16
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РИА Новости
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353
60
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В Петербурге зарегистрировали 33 младенца с COVID-19

19:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. В Петербурге зарегистрированы 33 младенца с COVID-19, состояние двоих тяжелое, сказала главный врач родильного дома №18 Галина Гриненко.
"Тридцать три новорожденных COVID-положительных ребенка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжелое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно", - сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам Гриненко, на сегодняшний день среди беременных женщин зарегистрированы 394 COVID-положительных, среди них 310 уже выздоровели, 66 находятся на стационарном лечении, 17 проходят лечение амбулаторно.
Большая часть беременных были отправлены в больницу им. Боткина, пациентки с легким течением болезни госпитализируются в 16-й родильный дом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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