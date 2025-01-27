https://ria.ru/20250127/moskva-1995632294.html
Московские врачи спасли пациента с редкой патологией аорты
Московские врачи спасли пациента с редкой патологией аорты - РИА Новости, 27.01.2025
Московские врачи спасли пациента с редкой патологией аорты
Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Сергея Боткина провели уникальную гибридную операцию пациенту с двумя крупными аневризмами... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:03:00+03:00
2025-01-27T09:03:00+03:00
2025-01-27T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Сергея Боткина провели уникальную гибридную операцию пациенту с двумя крупными аневризмами аорты, через неделю его уже выписали домой, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Спасение пациентов с такими патологиями зависит от целого ряда факторов: квалификации медицинского персонала, его четких и слаженных действий, наличия современного диагностического оборудования и возможности использования лучших методик лечения. Благодаря масштабной работе по каждому из данных направлений в столичных стационарах успешно оказывают помощь пациентам как со стандартными, так и со сложными и редкими заболеваниями. "Ярким примером стало спасение 66-летнего пациента врачами Боткинской больницы. Мужчина поступил сразу с двумя крупными аневризмами аорты - такая патология встречается достаточно редко. В любой момент это могло привести к тяжелейшему кризису. В гибридной операционной наши врачи успешно провели экстренное хирургическое лечение с применением двух различных видов вмешательств - открытого и эндоваскулярного. И уже через неделю мужчину выписали из больницы домой", - рассказала заммэра. Она отметила, что возникновение сразу двух крупных аневризм аорты встречается в медицинской практике крайне редко. В данном случае у пациента были поражены грудной и брюшной отделы аорты. Команда сосудистых хирургов клинического центра выбрала гибридный подход. "На первом этапе врачи выполнили установку протеза в грудном отделе аорты через открытый доступ, а на втором этапе установили эндопротез в брюшном отделе аорты высокотехнологичным эндоваскулярным методом. Успешное выполнение операции был подтверждено рентгенологическим исследованием", - пояснила вице-мэр.
https://ria.ru/20241212/peterburg-1988825295.html
https://ria.ru/20250120/moskva-1994591593.html
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общество, сергей боткин, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Сергей Боткин, Анастасия Ракова
Московские врачи спасли пациента с редкой патологией аорты
Московские врачи спасли пожилого пациента с редкой патологией аорты
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Сергея Боткина провели уникальную гибридную операцию пациенту с двумя крупными аневризмами аорты, через неделю его уже выписали домой, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Спасение пациентов с такими патологиями зависит от целого ряда факторов: квалификации медицинского персонала, его четких и слаженных действий, наличия современного диагностического оборудования и возможности использования лучших методик лечения. Благодаря масштабной работе по каждому из данных направлений в столичных стационарах успешно оказывают помощь пациентам как со стандартными, так и со сложными и редкими заболеваниями.
"Ярким примером стало спасение 66-летнего пациента врачами Боткинской больницы. Мужчина поступил сразу с двумя крупными аневризмами аорты - такая патология встречается достаточно редко. В любой момент это могло привести к тяжелейшему кризису. В гибридной операционной наши врачи успешно провели экстренное хирургическое лечение с применением двух различных видов вмешательств - открытого и эндоваскулярного. И уже через неделю мужчину выписали из больницы домой", - рассказала заммэра.
Она отметила, что возникновение сразу двух крупных аневризм аорты встречается в медицинской практике крайне редко. В данном случае у пациента были поражены грудной и брюшной отделы аорты. Команда сосудистых хирургов клинического центра выбрала гибридный подход.
"На первом этапе врачи выполнили установку протеза в грудном отделе аорты через открытый доступ, а на втором этапе установили эндопротез в брюшном отделе аорты высокотехнологичным эндоваскулярным методом. Успешное выполнение операции был подтверждено рентгенологическим исследованием", - пояснила вице-мэр.