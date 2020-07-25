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СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
Актриса и певица Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:34
елена кондулайнен
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москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
елена кондулайнен, шоу-бизнес, москва

СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен

09:31 25.07.2020 (обновлено: 09:34 25.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актриса и певица Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт, сообщает "Московский комсомолец".
По данным газеты, артистке стало плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького. У нее заболела голова, появились нарушения речи. "Скорую помощь" актрисе вызвал официант.
Вначале Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина, отмечает издание.
Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Окончила ЛГИТМиК, снялась в более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.
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КультураЕлена КондулайненШоу-бизнесМосква
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