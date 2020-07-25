https://ria.ru/20200725/1574900175.html
СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
Актриса и певица Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:31
2020-07-25T09:34
елена кондулайнен
культура
шоу-бизнес
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена кондулайнен, шоу-бизнес, москва