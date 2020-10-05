https://ria.ru/20201005/vaktsinatsiya-1578289055.html
В Петербурге медиков привили от COVID-19
Первая вакцинация от коронавирусной инфекции проведена в Петербурге, вакцину "Cпутник V" получил 21 сотрудник городской больницы №40, сообщает комитет по... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:18
2020-10-05T18:18
2020-10-05T18:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Первая вакцинация от коронавирусной инфекции проведена в <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Петербурге</a>, вакцину "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Cпутник V</a>" получил 21 сотрудник городской больницы №40, сообщает комитет по здравоохранению.Как уточняется, в число первых вакцинированных вошли врачи и медсестры, работающие в приемном покое и "красной зоне" стационара.Комздрав информирует, что в среду от коронавируса будут привиты медицинские работники клинической инфекционной больницы имени Боткина, которые сейчас сдают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19. "Тем медикам, у кого будут обнаружены антитела к коронавирусу, прививки делать не будут", - уточняет ведомство.По данным комздрава, следующие 400 доз вакцины поступят в Петербург "в ближайшие недели".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577637427.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.
Первая вакцинация от коронавирусной инфекции проведена в Петербурге
, вакцину "Cпутник V
" получил 21 сотрудник городской больницы №40, сообщает комитет по здравоохранению.
"В Петербурге впервые привили медиков от коронавируса. Сегодня прививку вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, сделали 21 медику городской больницы №40", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в "ВКонтакте".
Как уточняется, в число первых вакцинированных вошли врачи и медсестры, работающие в приемном покое и "красной зоне" стационара.
Комздрав информирует, что в среду от коронавируса будут привиты медицинские работники клинической инфекционной больницы имени Боткина, которые сейчас сдают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19. "Тем медикам, у кого будут обнаружены антитела к коронавирусу, прививки делать не будут", - уточняет ведомство.
По данным комздрава, следующие 400 доз вакцины поступят в Петербург "в ближайшие недели".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.