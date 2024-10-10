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Фильм "Верные" о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября - РИА Новости, 10.10.2024
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Религия
 
12:40 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/film-1977369617.html
Фильм "Верные" о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября
Фильм "Верные" о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября - РИА Новости, 10.10.2024
Фильм "Верные" о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября
Документальный фильм "Верные" режиссера Наталии Гугуевой о подданных Николая II, оставшихся с царской семьей после отречения императора, выйдет в широкий прокат РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:40
2024-10-10T12:40
религия
москва
россия
екатеринбург
николай i
александра федоровна
сергей боткин
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Документальный фильм "Верные" режиссера Наталии Гугуевой о подданных Николая II, оставшихся с царской семьей после отречения императора, выйдет в широкий прокат 31 октября, премьера состоится 29 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь", некоторые кадры – в том числе съемки Ипатьевского дома столетней давности, зритель увидит впервые, следует из сообщения, распространенного студией "Встреча", снявшей фильм. "Картина "Верные" выходит в широкий прокат 31 октября и будет показана на 200 экранах более 40 городов России — от Калининграда до Новокузнецка. Главные герои - подданные царской семьи, которые отправились с ней в добровольное изгнание. Верные царю, верные присяге, верные себе. &lt;…&gt; Когда в марте 1917 года царь Николай II отрёкся от престола, за ним в изгнание добровольно последовали 43 человека. Среди них не было ни одного родственника царя и царицы, ни одного близкого друга государя. Всех 43 верных подданных отговаривали, и не раз, от их упорного желания разделить трагическую участь царской семьи. И многие из них заплатили за свой выбор жизнью. О судьбе слуг Николая II рассказывают их потомки, а также потомки охранников Ипатьевского дома, где произошло зверское убийство царской семьи и верных им людей", - сказано в сообщении (имеется в распоряжении РИА Новости). По словам представителей студии, в фильме собрана уникальная хроника жизни семьи Николая Романова. Это материалы из Российского государственного архива и личных фотоархивов семей потомков, а некоторые кинокадры, в том числе съёмки Ипатьевского дома столетней давности, зритель увидит впервые, утверждают авторы. Однако в картине речь идет не только о тех, кто принял смерть вместе с бывшим императором, но и других подданных, оставшихся верными Николаю Романову. Уточняется, что премьера картины состоится 29 октября в Москве. "Выход киноленты приурочен к годовщине Октябрьской революции и празднованию Дня народного единства. Именно о единстве и рассказывает фильм — о том, что можно быть аристократом не по крови, а по духу. О благородстве простых подданных, которые возвысились в своей верности и преданности России, в которую верили, и стали последней опорой и самым близким кругом царской семьи. &lt;…&gt; Выход фильма совпадает с днями школьных каникул. И пусть занятий в это время нет, но уроки благородства и чести не менее важны для подрастающего поколения. Фильм будет доступен по "Пушкинской карте" и рекомендуется к просмотру всей семьей", - рассказали в компании. Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия - были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев. В 2016 году в РПЦ канонизировали доктора Евгения Боткина. Евгений Боткин — сын знаменитого доктора Сергея Боткина — был лейб-медиком семьи Николая II. Он отправился вместе с ней в ссылку. 17 июля 1918 года доктор был расстрелян вместе с царской семьей в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20241009/otvet-1977233675.html
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москва, россия, екатеринбург, николай i, александра федоровна, сергей боткин, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Россия, Екатеринбург, Николай I, Александра Федоровна, Сергей Боткин, Русская православная церковь, Религия
Фильм "Верные" о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября

Документальный фильм "Верные" о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Документальный фильм "Верные" режиссера Наталии Гугуевой о подданных Николая II, оставшихся с царской семьей после отречения императора, выйдет в широкий прокат 31 октября, премьера состоится 29 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь", некоторые кадры – в том числе съемки Ипатьевского дома столетней давности, зритель увидит впервые, следует из сообщения, распространенного студией "Встреча", снявшей фильм.
"Картина "Верные" выходит в широкий прокат 31 октября и будет показана на 200 экранах более 40 городов России — от Калининграда до Новокузнецка. Главные герои - подданные царской семьи, которые отправились с ней в добровольное изгнание. Верные царю, верные присяге, верные себе. <…> Когда в марте 1917 года царь Николай II отрёкся от престола, за ним в изгнание добровольно последовали 43 человека. Среди них не было ни одного родственника царя и царицы, ни одного близкого друга государя. Всех 43 верных подданных отговаривали, и не раз, от их упорного желания разделить трагическую участь царской семьи. И многие из них заплатили за свой выбор жизнью. О судьбе слуг Николая II рассказывают их потомки, а также потомки охранников Ипатьевского дома, где произошло зверское убийство царской семьи и верных им людей", - сказано в сообщении (имеется в распоряжении РИА Новости).
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По словам представителей студии, в фильме собрана уникальная хроника жизни семьи Николая Романова. Это материалы из Российского государственного архива и личных фотоархивов семей потомков, а некоторые кинокадры, в том числе съёмки Ипатьевского дома столетней давности, зритель увидит впервые, утверждают авторы. Однако в картине речь идет не только о тех, кто принял смерть вместе с бывшим императором, но и других подданных, оставшихся верными Николаю Романову.
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Уточняется, что премьера картины состоится 29 октября в Москве. "Выход киноленты приурочен к годовщине Октябрьской революции и празднованию Дня народного единства. Именно о единстве и рассказывает фильм — о том, что можно быть аристократом не по крови, а по духу. О благородстве простых подданных, которые возвысились в своей верности и преданности России, в которую верили, и стали последней опорой и самым близким кругом царской семьи. <…> Выход фильма совпадает с днями школьных каникул. И пусть занятий в это время нет, но уроки благородства и чести не менее важны для подрастающего поколения. Фильм будет доступен по "Пушкинской карте" и рекомендуется к просмотру всей семьей", - рассказали в компании.
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Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия - были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев. В 2016 году в РПЦ канонизировали доктора Евгения Боткина. Евгений Боткин — сын знаменитого доктора Сергея Боткина — был лейб-медиком семьи Николая II. Он отправился вместе с ней в ссылку. 17 июля 1918 года доктор был расстрелян вместе с царской семьей в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
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