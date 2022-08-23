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Крупные лесные пожары в России в 2017-2022 годах

Крупные лесные пожары в России в 2017-2022 годах - РИА Новости, 23.08.2022

Крупные лесные пожары в России в 2017-2022 годах

По данным МЧС РФ, к крупным лесным пожарам относят пожары площадью более 200 гектаров (в Европейской части России — более 25 гектаров). Крупные пожары чаще... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:21

2022-08-23T14:21

2022-08-23T14:21

справки

природные пожары в россии

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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По данным МЧС РФ, к крупным лесным пожарам относят пожары площадью более 200 гектаров (в Европейской части России — более 25 гектаров). Крупные пожары чаще всего бывают смешанными — низовыми и верховыми одновременно.К полуночи 22 августа 2022 года в России действовали 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии – там действует семь пожаров на площади 82 446 гектаров.По данным властей Якутии, с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано более 500 лесных пожаров на общей площади свыше 520 тысяч гектар. В Рязанской области 22 августа власти ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.По информации врио губернатора Павла Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров.Пожары тушат в Рязанской области тушат более девяти тысяч человек. В ликвидации огня также участвуют 17 воздушных судов. Авиация сбросила на очаги пожаров 15 253 тонны воды, выполнив 2409 сливов.Сложная пожароопасная обстановка наблюдается также в Коми, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Иркутской области.В 2021 году, по данным МЧС РФ, природные пожары отличались масштабностью. Всего на территории РФ было зарегистрировано более 15 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 10 миллионов гектаров. По данным Минприроды РФ, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий. Причем большая часть – 81,6% – на Республику Саха (Якутия). На Чукотский автономный округ пришлось 2,5% площади, пройденной огнем, на Магаданскую область – 2,1%, Хабаровский край – 2,0% и Камчатский край – 1,7%.В Якутии, по данным местных властей, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 миллиона гектар. Огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. Режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 23 июня по 14 сентября 2021 года. Дым от пожаров в Якутии достигал полевой научной базы у моря Лаптевых.По итогам 2020 года, по данным Минприроды РФ, общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 миллиона гектаров. Площадь, пройденная огнем, составила 1,76 миллиона гектар. По данным министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов, в 2020 году 70% от общей территории, пройденной в России природными пожарами, пришлось на Якутию. Общая же площадь лесных возгораний в регионе составила 5 миллионов гектаров. На землях лесного фонда Иркутской области было зарегистрировано 911 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 225,9 тысяч гектаров, из них покрытая лесом площадь – 197,1 тысяч гектаров. На Чукотке с начала пожароопасного сезона было обнаружено и ликвидировано 68 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 214,819 тысяч гектаров. В ХМАО горело в 35 раз больше леса, чем в 2019 году. За почти шесть месяцев в лесах региона специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов обнаружили и потушили 470 пожаров. Общая лесная площадь пожаров составила 140,9 тысяч гектаров. В 2019 году в лесах автономного округа было потушено 214 пожаров общей площадью более 4 тысяч гектаров. В 2019 году в России произошло 13 800 тысяч лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 10 миллионов гектаров. Основная часть из них была сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке. Особенностью лесопожарного сезона 2019 года в Сибири в этом году стало аномально засушливое лето, что способствовало распространению лесных пожаров на значительной территории Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Республики Саха (Якутия). В Якутии за весь период пожароопасного сезона было зарегистрировано 1865 лесных пожаров на общей площади около четырех миллионов гектар.В Красноярском крае к концу августа была зафиксирована наибольшая площадь пожаров – 106 на землях лесного фонда площадью 22,4 тысячи гектаров. В сентябре наибольшая площадь пожаров, по которым велось активное тушение, была зафиксирована в Забайкальском крае – 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 15,6 тысячи гектаров. В Камчатском крае тушили два пожара на площади 12,1 тысячи гектаров. Еще 13 пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае. В 2018 году, по данным Рослесхоза, в России было зарегистрировано почти 10 тысяч лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, – 3,2 миллиона гектаров. В марте в южной части Дальневосточного и Сибирского округов лесопожарная обстановка стала стремительно приобретать опасный характер. Массовому возникновению и быстрому распространению огня в лесах Амурской области, Приморского края, Забайкальского края, Республики Бурятия, Красноярского края способствовали человеческий и природные факторы, в том числе самовольные палы сухой травы на землях сельхозназначения, быстрый сход снега.Наиболее сложная лесопожарная обстановка сложилась в Амурской области. На ее долю пришлось 54,5% от общей площади лесных пожаров (1,77 миллиона гектар). Кроме того, в пятерку наиболее пожароопасных регионов вошли Еврейская автономная область Забайкальский, Хабаровский и Приморский края. В Якутии было зарегистрировано 134 лесных пожара, пройденная огнем площадь составляет 92 тысячи гектаров. В 2017 году площадь лесных пожаров в России составила 1,4 миллиона гектаров, всего было зафиксировано 9,2 тысячи пожаров. Ущерб от лесных пожаров составил 15 миллиардов рублей. Иркутская область стала лидером в Сибирском федеральном округе по площади лесных пожаров в 2017 году. Площадь пожаров превысила 900 тысяч гектаров. По данным Рослесхоза, за весь пожароопасный период, в Иркутской области было зарегистрировано 1,5 тысячи пожаров, общая площадь которых составила 1,2 миллиона гектаров. На Дальнем Востоке были отмечены более 2,2 тысячи лесных пожаров на площади более 2,2 миллиона гектаров. Основная часть площади приходилась на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 миллиона гектаров. Природные пожары в Уральском федеральном округе (УрФО) повредили более 280 тысяч гектаров леса. Всего на землях лесного фонда было зарегистрировано более 1,5 тысячи пожаров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, природные пожары в россии, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия