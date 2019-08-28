Площадь лесных пожаров в зоне тушения в России увеличилась за сутки

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,1 тысячи гектаров, составив более 50,5 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 91 лесной пожар на площади 43 335 гектаров.

"На 00:00 мск 28.08.2019 на территории РФ действовало 136 лесных пожаров на площади 50 531 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были ликвидированы 54 лесных пожара на площади 3,2 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 106 пожаров на землях лесного фонда площадью 22,4 тысячи гектаров. Еще два пожара площадью 14,1 тысячи гектаров тушили в Камчатском крае.

Сейчас режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Красноярского края и в одном районе Республики Саха (Якутия).