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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в зоне тушения в России увеличилась за сутки

03:43 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки на 7,1 тысячи гектаров, составив более 50,5 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 91 лесной пожар на площади 43 335 гектаров.
"На 00:00 мск 28.08.2019 на территории РФ действовало 136 лесных пожаров на площади 50 531 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были ликвидированы 54 лесных пожара на площади 3,2 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 106 пожаров на землях лесного фонда площадью 22,4 тысячи гектаров. Еще два пожара площадью 14,1 тысячи гектаров тушили в Камчатском крае.
Сейчас режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Красноярского края и в одном районе Республики Саха (Якутия).
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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