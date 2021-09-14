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В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.09.2021
В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:13
2021-09-14T11:37
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 14 сен - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев."Сегодня ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам... Своим указом я снял режим чрезвычайной ситуации на территории республики", - сказал он в ходе награждения волонтеров, участвовавших в борьбе с лесными пожарами.Николаев вручил волонтерам памятные знаки республики "Участник тушения лесных пожаров 2021 года".Как уточняет пресс-служба главы и правительства Якутии, документ принят в связи с локализацией крупных лесных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда и отменой режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера вилюйской, центральной, заречной групп районов. На сегодняшний день в Якутии угрожающих населенным пунктам и объектам экономики лесных пожаров нет.Режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 23 июня 2021 года. Он был введен в связи с установлением в республике IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий, сухих гроз и с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Намского улуса и вилюйской группы районов. Как сообщал на прошлой неделе Николаев, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 миллиона гектар.
https://ria.ru/20210904/pozhary-1748659745.html
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
11:13 14.09.2021 (обновлено: 11:37 14.09.2021)
 
В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Глава региона Николаев: в Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 14 сен - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Сегодня ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам... Своим указом я снял режим чрезвычайной ситуации на территории республики", - сказал он в ходе награждения волонтеров, участвовавших в борьбе с лесными пожарами.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 06:33
Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии
Николаев вручил волонтерам памятные знаки республики "Участник тушения лесных пожаров 2021 года".
Как уточняет пресс-служба главы и правительства Якутии, документ принят в связи с локализацией крупных лесных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда и отменой режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера вилюйской, центральной, заречной групп районов. На сегодняшний день в Якутии угрожающих населенным пунктам и объектам экономики лесных пожаров нет.
Режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 23 июня 2021 года. Он был введен в связи с установлением в республике IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий, сухих гроз и с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Намского улуса и вилюйской группы районов. Как сообщал на прошлой неделе Николаев, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 миллиона гектар.
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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