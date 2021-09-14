https://ria.ru/20210914/yakutiya-1749967952.html

В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.09.2021

В Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:13

2021-09-14T11:13

2021-09-14T11:37

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 14 сен - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев."Сегодня ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам... Своим указом я снял режим чрезвычайной ситуации на территории республики", - сказал он в ходе награждения волонтеров, участвовавших в борьбе с лесными пожарами.Николаев вручил волонтерам памятные знаки республики "Участник тушения лесных пожаров 2021 года".Как уточняет пресс-служба главы и правительства Якутии, документ принят в связи с локализацией крупных лесных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда и отменой режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера вилюйской, центральной, заречной групп районов. На сегодняшний день в Якутии угрожающих населенным пунктам и объектам экономики лесных пожаров нет.Режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 23 июня 2021 года. Он был введен в связи с установлением в республике IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий, сухих гроз и с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Намского улуса и вилюйской группы районов. Как сообщал на прошлой неделе Николаев, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 миллиона гектар.

https://ria.ru/20210904/pozhary-1748659745.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии