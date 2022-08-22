В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков.Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона."Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в Telegram-канале.Накануне в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
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Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
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В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
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Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.
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В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.
В столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.
В столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
"Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в Telegram-канале.
Накануне в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.
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