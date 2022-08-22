https://ria.ru/20220822/pozhary-1811418555.html

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.08.2022

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:41

2022-08-22T19:41

2022-08-22T20:06

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков.Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона."Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в Telegram-канале.Накануне в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.

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рязанская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область