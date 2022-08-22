Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811418555.html
В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.08.2022
В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:41
2022-08-22T20:06
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:289:2850:1892_1920x0_80_0_0_62ad84182e40f0af31186520b4f861c1.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков.Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона."Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в Telegram-канале.Накануне в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.
https://ria.ru/20220822/smog_moskva-1811355368.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418060_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_577aa8daf69b8fa4ba773fee01ffe27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область
19:41 22.08.2022 (обновлено: 20:06 22.08.2022)
 
В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Врио губернатора Малков: в Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков.
Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона.
Как московские пожарные помогают соседям бороться с огнем
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
1 из 7

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
2 из 7

В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
3 из 7

Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
4 из 7

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ выходные московским спасателям удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта.
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
5 из 7
В выходные московским спасателям удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыАктивное тушение пожаров силами московского гарнизона ведется также во Владимирской области. Задействованы около 200 специалистов и 70 единиц техники.
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
6 из 7
Активное тушение пожаров силами московского гарнизона ведется также во Владимирской области. Задействованы около 200 специалистов и 70 единиц техники.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
7 из 7
В столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 7

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7

В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7

Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 7

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7
В выходные московским спасателям удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 7
Активное тушение пожаров силами московского гарнизона ведется также во Владимирской области. Задействованы около 200 специалистов и 70 единиц техники.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7
В столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
"Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в Telegram-канале.
Накануне в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино. Вечером врио губернатора Павел Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
Вчера, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала