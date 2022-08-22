Как московские пожарные помогают соседям бороться с огнем
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.