https://ria.ru/20211119/pozhary-1759893958.html

Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах

Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах - РИА Новости, 19.11.2021

Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров вводился в регионах России в 2021 году более 80 раз на территории 23 субъектов РФ, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:57

2021-11-19T19:57

2021-11-19T19:57

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров вводился в регионах России в 2021 году более 80 раз на территории 23 субъектов РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Режим чрезвычайной ситуации в этом году из-за природных пожаров вводился 81 раз в 23 регионах страны, 68 из них - муниципального уровня, восемь - регионального и пять - межрегионального", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что природные пожары в этом году отличались масштабностью. Всего на территории РФ было зарегистрировано более 15 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 10 миллионов гектаров.

https://ria.ru/20211115/pozhar-1759124789.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия