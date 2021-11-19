https://ria.ru/20211119/pozhary-1759893958.html
Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах
Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах - РИА Новости, 19.11.2021
Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах
Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров вводился в регионах России в 2021 году более 80 раз на территории 23 субъектов РФ, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:57
2021-11-19T19:57
2021-11-19T19:57
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров вводился в регионах России в 2021 году более 80 раз на территории 23 субъектов РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Режим чрезвычайной ситуации в этом году из-за природных пожаров вводился 81 раз в 23 регионах страны, 68 из них - муниципального уровня, восемь - регионального и пять - межрегионального", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что природные пожары в этом году отличались масштабностью. Всего на территории РФ было зарегистрировано более 15 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 10 миллионов гектаров.
https://ria.ru/20211115/pozhar-1759124789.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах
В 2021 году из-за природных пожаров режим ЧС вводили более 80 раз в 23 регионах России