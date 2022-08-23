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Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров - РИА Новости, 23.08.2022
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Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров
Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров - РИА Новости, 23.08.2022
Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров
Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:15
2022-08-23T09:05
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в МЧС.По словам собеседника агентства, тушение осложняет жаркая погода и ветер с порывами до 10 метров в секунду.В ликвидации огня также участвуют 17 воздушных судов. Авиация сбросила на очаги пожаров 15 253 тонны воды, выполнив 2409 сливов.Накануне утром сильный запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области вновь появились в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в регионе продолжают действовать пять лесных пожаров.В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
08:15 23.08.2022 (обновлено: 09:05 23.08.2022)
 
Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в МЧС.

"В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено. Ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров. Площадь активного горения составляет 183 гектара. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники", — уточнили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, тушение осложняет жаркая погода и ветер с порывами до 10 метров в секунду.
В ликвидации огня также участвуют 17 воздушных судов. Авиация сбросила на очаги пожаров 15 253 тонны воды, выполнив 2409 сливов.
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Накануне утром сильный запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области вновь появились в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в регионе продолжают действовать пять лесных пожаров.
В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
Как московские пожарные помогают соседям бороться с огнем
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
1 из 7

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
2 из 7

В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
3 из 7

Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
4 из 7

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ выходные московским спасателям удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта.
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
5 из 7
В выходные московским спасателям удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыАктивное тушение пожаров силами московского гарнизона ведется также во Владимирской области. Задействованы около 200 специалистов и 70 единиц техники.
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
6 из 7
Активное тушение пожаров силами московского гарнизона ведется также во Владимирской области. Задействованы около 200 специалистов и 70 единиц техники.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области
7 из 7
В столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 7

Пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области, по последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров. Дым от пожаров несколько дней назад пришел и в столичный регион, поэтому правительством Москвы было принято решение оказать помощь в скорейшей ликвидации возгораний.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7

В Рязанской области сейчас работают шесть московских вертолетов, около девяти тысяч спасателей, а также 320 единиц техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его указанию количество отправленных тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. "Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но, конечно, на это потребуется время", — заявил мэр столицы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7

Собянин отметил, что очень важно спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, и предотвратить задымление огромных площадей. "Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается", — сказал мэр Москвы.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 7

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что более 2,7 тысячи тонн воды уже сброшено вертолетами Московского авиацентра на очаги возгораний в Рязанской области. "Задействованы пожарные вертолеты Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2", — рассказал он. Также развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники. Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7
В выходные московским спасателям удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 7
Активное тушение пожаров силами московского гарнизона ведется также во Владимирской области. Задействованы около 200 специалистов и 70 единиц техники.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7
В столице из-за жаркой погоды приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха, с горожанами проводятся профилактические беседы.
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
 
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