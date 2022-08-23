https://ria.ru/20220823/pozhary-1811464301.html

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров - РИА Новости, 23.08.2022

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:15

2022-08-23T08:15

2022-08-23T09:05

происшествия

рязанская область

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в МЧС.По словам собеседника агентства, тушение осложняет жаркая погода и ветер с порывами до 10 метров в секунду.В ликвидации огня также участвуют 17 воздушных судов. Авиация сбросила на очаги пожаров 15 253 тонны воды, выполнив 2409 сливов.Накануне утром сильный запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области вновь появились в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в регионе продолжают действовать пять лесных пожаров.В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.

рязанская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область