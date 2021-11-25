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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211125/yakutsk-1760648039.html
В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения
В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения - РИА Новости, 25.11.2021
В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения
В городе Якутске могут создать муниципальную службу спасения после крупных лесных пожаров летом, сообщил в интервью РИА Новости глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:46
2021-11-25T15:50
якутск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
евгений григорьев
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. В городе Якутске могут создать муниципальную службу спасения после крупных лесных пожаров летом, сообщил в интервью РИА Новости глава города Евгений Григорьев.Как отметил собеседник агентства, в настоящее время власти города работают над корректировкой планов, связанных с пожароопасным сезоном в 2022 году."…Определен перечень предприятий и организаций, выделяющих технику для тушения лесных пожаров, запланированы работы по очистке территорий от мусора, а также будет пополнен резерв материально-технического ресурса для оснащения добровольных пожарных дружин, в том числе патрульных и патрульно-маневренных групп, привлекаемых на тушение природных пожаров. Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос создания в городе Якутске муниципальной службы спасения", - рассказал глава города.Ранее сообщалось, что площадь, пройденная огнем в лесах России, составила более 10 миллионов гектаров в этом году. Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий. Причём большая часть - 81,6% - на Республику Саха (Якутия).В августе мэрия Якутска развернула на границе городского округа лагерь добровольцев из-за лесного пожара в селе Ергёлёх Намского района, направившегося в сторону Якутска.Читайте полный текст интервью Евгения Григорьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html
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якутск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), евгений григорьев, республика саха (якутия), россия
08:46 25.11.2021 (обновлено: 15:50 25.11.2021)
 
В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения

Муниципальную службу спасения могут создать в Якутске из-за прошлогодних лесных пожаров

© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутске
Тушение лесных пожаров в Якутске - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. В городе Якутске могут создать муниципальную службу спасения после крупных лесных пожаров летом, сообщил в интервью РИА Новости глава города Евгений Григорьев.
Как отметил собеседник агентства, в настоящее время власти города работают над корректировкой планов, связанных с пожароопасным сезоном в 2022 году.
"…Определен перечень предприятий и организаций, выделяющих технику для тушения лесных пожаров, запланированы работы по очистке территорий от мусора, а также будет пополнен резерв материально-технического ресурса для оснащения добровольных пожарных дружин, в том числе патрульных и патрульно-маневренных групп, привлекаемых на тушение природных пожаров. Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос создания в городе Якутске муниципальной службы спасения", - рассказал глава города.
Ранее сообщалось, что площадь, пройденная огнем в лесах России, составила более 10 миллионов гектаров в этом году. Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий. Причём большая часть - 81,6% - на Республику Саха (Якутия).
В августе мэрия Якутска развернула на границе городского округа лагерь добровольцев из-за лесного пожара в селе Ергёлёх Намского района, направившегося в сторону Якутска.
Читайте полный текст интервью Евгения Григорьева >>
Сильные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 09:58
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Евгений ГригорьевРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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