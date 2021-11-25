https://ria.ru/20211125/yakutsk-1760648039.html

В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения

В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения - РИА Новости, 25.11.2021

В Якутске рассказали о планах по созданию муниципальной службы спасения

В городе Якутске могут создать муниципальную службу спасения после крупных лесных пожаров летом, сообщил в интервью РИА Новости глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:46

2021-11-25T08:46

2021-11-25T15:50

якутск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

евгений григорьев

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. В городе Якутске могут создать муниципальную службу спасения после крупных лесных пожаров летом, сообщил в интервью РИА Новости глава города Евгений Григорьев.Как отметил собеседник агентства, в настоящее время власти города работают над корректировкой планов, связанных с пожароопасным сезоном в 2022 году."…Определен перечень предприятий и организаций, выделяющих технику для тушения лесных пожаров, запланированы работы по очистке территорий от мусора, а также будет пополнен резерв материально-технического ресурса для оснащения добровольных пожарных дружин, в том числе патрульных и патрульно-маневренных групп, привлекаемых на тушение природных пожаров. Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос создания в городе Якутске муниципальной службы спасения", - рассказал глава города.Ранее сообщалось, что площадь, пройденная огнем в лесах России, составила более 10 миллионов гектаров в этом году. Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий. Причём большая часть - 81,6% - на Республику Саха (Якутия).В августе мэрия Якутска развернула на границе городского округа лагерь добровольцев из-за лесного пожара в селе Ергёлёх Намского района, направившегося в сторону Якутска.Читайте полный текст интервью Евгения Григорьева >>

https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

якутск

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), евгений григорьев, республика саха (якутия), россия