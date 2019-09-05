Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 3,3 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 94 лесных пожара на площади 33 330 гектаров.

"На 00.00 мск 5 сентября на территории Российской Федерации действовало 66 лесных пожаров на площади 29 986 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 4,5 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 15,6 тысячи гектаров. Кроме того, в Камчатском крае тушили два пожара на площади 12,1 тысячи гектаров. Еще 13 пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае.