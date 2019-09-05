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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

03:49 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 3,3 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 94 лесных пожара на площади 33 330 гектаров.
"На 00.00 мск 5 сентября на территории Российской Федерации действовало 66 лесных пожаров на площади 29 986 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 4,5 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 15,6 тысячи гектаров. Кроме того, в Камчатском крае тушили два пожара на площади 12,1 тысячи гектаров. Еще 13 пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
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