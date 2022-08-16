https://ria.ru/20220816/yakutiya-1809942645.html

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено - РИА Новости, 16.08.2022

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено

Новые возгорания в лесах Якутии за прошедшие сутки не обнаружены, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:09

2022-08-16T12:09

2022-08-16T12:09

республика саха (якутия)

олекминский район

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Новые возгорания в лесах Якутии за прошедшие сутки не обнаружены, сообщает оперативный штаб республики."За последние сутки ликвидирован один ландшафтный пожар на землях иных категорий на площади 7 га в Оймяконском районе. Новые возгорания в Якутии не обнаружены", - доложили в оперштабе.Отмечается, что в настоящее время на территории региона действуют 11 пожаров на площади 73 573 га. На аналогичную дату 2021 года было 159 лесных пожаров на общей площади 4,5 миллионов га.Борьба с лесными пожарами на сегодняшний день ведется в Усть-Майском и Олекминском районах Якутии, где тушат три лесных пожара на общей площади 56 133 га. Всего задействованы 603 человека. Привлечено 8 единиц техники.По данным республиканских властей, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 518 лесных пожаров на общей площади 524 187,01 га. В прошлом году в это время было 1 467 лесных пожаров на площади 6 184 337,17 га.Режим ЧС муниципального характера сохраняется в Усть-Майском районе.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил о том, что ситуация с пожарами и паводками в Якутии решалась в 2022 году более эффективно, чем прежде, в частности, за счет дополнительного финансирования.Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил проработать вопрос создания на малых аэродромах в регионах резервов авиатоплива для тушения лесных пожаров.

https://ria.ru/20220810/pozhary-1808502748.html

https://ria.ru/20220707/yakutiya-1801008028.html

олекминский район

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олекминский район, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)