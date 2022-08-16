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Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено - РИА Новости, 16.08.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220816/yakutiya-1809942645.html
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено - РИА Новости, 16.08.2022
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено
Новые возгорания в лесах Якутии за прошедшие сутки не обнаружены, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:09
2022-08-16T12:09
республика саха (якутия)
олекминский район
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Новые возгорания в лесах Якутии за прошедшие сутки не обнаружены, сообщает оперативный штаб республики."За последние сутки ликвидирован один ландшафтный пожар на землях иных категорий на площади 7 га в Оймяконском районе. Новые возгорания в Якутии не обнаружены", - доложили в оперштабе.Отмечается, что в настоящее время на территории региона действуют 11 пожаров на площади 73 573 га. На аналогичную дату 2021 года было 159 лесных пожаров на общей площади 4,5 миллионов га.Борьба с лесными пожарами на сегодняшний день ведется в Усть-Майском и Олекминском районах Якутии, где тушат три лесных пожара на общей площади 56 133 га. Всего задействованы 603 человека. Привлечено 8 единиц техники.По данным республиканских властей, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 518 лесных пожаров на общей площади 524 187,01 га. В прошлом году в это время было 1 467 лесных пожаров на площади 6 184 337,17 га.Режим ЧС муниципального характера сохраняется в Усть-Майском районе.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил о том, что ситуация с пожарами и паводками в Якутии решалась в 2022 году более эффективно, чем прежде, в частности, за счет дополнительного финансирования.Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил проработать вопрос создания на малых аэродромах в регионах резервов авиатоплива для тушения лесных пожаров.
https://ria.ru/20220810/pozhary-1808502748.html
https://ria.ru/20220707/yakutiya-1801008028.html
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олекминский район, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Республика Саха (Якутия), Олекминский район, Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
12:09 16.08.2022
 

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) / Ликвидация лесного пожара на территории Якутии
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) /
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ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Новые возгорания в лесах Якутии за прошедшие сутки не обнаружены, сообщает оперативный штаб республики.
"За последние сутки ликвидирован один ландшафтный пожар на землях иных категорий на площади 7 га в Оймяконском районе. Новые возгорания в Якутии не обнаружены", - доложили в оперштабе.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Система якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары
Отмечается, что в настоящее время на территории региона действуют 11 пожаров на площади 73 573 га. На аналогичную дату 2021 года было 159 лесных пожаров на общей площади 4,5 миллионов га.
Борьба с лесными пожарами на сегодняшний день ведется в Усть-Майском и Олекминском районах Якутии, где тушат три лесных пожара на общей площади 56 133 га. Всего задействованы 603 человека. Привлечено 8 единиц техники.
По данным республиканских властей, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 518 лесных пожаров на общей площади 524 187,01 га. В прошлом году в это время было 1 467 лесных пожаров на площади 6 184 337,17 га.
Режим ЧС муниципального характера сохраняется в Усть-Майском районе.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:11Республика Саха (Якутия)
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил о том, что ситуация с пожарами и паводками в Якутии решалась в 2022 году более эффективно, чем прежде, в частности, за счет дополнительного финансирования.
Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил проработать вопрос создания на малых аэродромах в регионах резервов авиатоплива для тушения лесных пожаров.
 
Республика Саха (Якутия)Олекминский районАйсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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