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Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 23.08.2022
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области
Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:08
2022-08-23T11:08
2022-08-23T11:08
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
пожары
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков."Сейчас задействованы более 9 тысяч человек. Задействованы 17 единиц авиатехники. Абсолютно беспрецедентная группировка сил стянута, хватает для тушения. Мы считаем, что в ближайшие дни полностью удастся взять под контроль всю ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По данным Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысячи гектаров.Накануне из-за лесных пожаров в Рязанской области был введен режим ЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков, пожары, Россия
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области
Врио главы Рязанской области Малков: более девяти тысяч человек тушат пожары в регионе