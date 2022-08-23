Рейтинг@Mail.ru
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811495699.html
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 23.08.2022
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области
Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:08
2022-08-23T11:08
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
пожары
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418245_0:358:2936:2009_1920x0_80_0_0_e48abacbf89cfb803d4214a312d8237a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков."Сейчас задействованы более 9 тысяч человек. Задействованы 17 единиц авиатехники. Абсолютно беспрецедентная группировка сил стянута, хватает для тушения. Мы считаем, что в ближайшие дни полностью удастся взять под контроль всю ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По данным Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысячи гектаров.Накануне из-за лесных пожаров в Рязанской области был введен режим ЧС.
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418245_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_3b4359e509bb106f0d007da46285f034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, пожары, россия
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков, пожары, Россия
11:08 23.08.2022
 
Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области

Врио главы Рязанской области Малков: более девяти тысяч человек тушат пожары в регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков.
"Сейчас задействованы более 9 тысяч человек. Задействованы 17 единиц авиатехники. Абсолютно беспрецедентная группировка сил стянута, хватает для тушения. Мы считаем, что в ближайшие дни полностью удастся взять под контроль всю ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По данным Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысячи гектаров.
Накануне из-за лесных пожаров в Рязанской области был введен режим ЧС.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Инфографика
Посмотреть
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииПавел МалковпожарыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала