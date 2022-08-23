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Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области

Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 23.08.2022

Более девяти тысяч человек тушат пожары в Рязанской области

Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:08

2022-08-23T11:08

2022-08-23T11:08

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

павел малков

пожары

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы участвуют в тушении пожаров в Рязанской области, в ближайшие дни ситуацию удастся взять под контроль, заявил врио губернатора Павел Малков."Сейчас задействованы более 9 тысяч человек. Задействованы 17 единиц авиатехники. Абсолютно беспрецедентная группировка сил стянута, хватает для тушения. Мы считаем, что в ближайшие дни полностью удастся взять под контроль всю ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По данным Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысячи гектаров.Накануне из-за лесных пожаров в Рязанской области был введен режим ЧС.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, пожары, россия