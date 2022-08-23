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Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО - РИА Новости, 23.08.2022
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Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО
Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО - РИА Новости, 23.08.2022
Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО
Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:55
2022-08-23T10:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
природные пожары в россии
рязанская область
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков."Если вдруг где-то в других точках, в первую очередь Центрального Федерального округа, что-то появится, то Москва, безусловно, придёт на помощь. Мы локализовали достаточно быстро возникшие пожары на территории Владимирской области", - сказал Бирюков в эфире "Соловьёв LIVE".По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
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москва, сергей собянин, природные пожары в россии, рязанская область
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Природные пожары в России, Рязанская область
10:55 23.08.2022
 

Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков.
"Если вдруг где-то в других точках, в первую очередь Центрального Федерального округа, что-то появится, то Москва, безусловно, придёт на помощь. Мы локализовали достаточно быстро возникшие пожары на территории Владимирской области", - сказал Бирюков в эфире "Соловьёв LIVE".
Ликвидация лесных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:33Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Как московские пожарные помогают соседям бороться с огнем
По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинПриродные пожары в РоссииРязанская область
 
 
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