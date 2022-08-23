https://ria.ru/20220823/moskva-1811490196.html

Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО

Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО - РИА Новости, 23.08.2022

Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО

Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:55

2022-08-23T10:55

2022-08-23T10:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков."Если вдруг где-то в других точках, в первую очередь Центрального Федерального округа, что-то появится, то Москва, безусловно, придёт на помощь. Мы локализовали достаточно быстро возникшие пожары на территории Владимирской области", - сказал Бирюков в эфире "Соловьёв LIVE".По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.

https://ria.ru/20220822/pozharnye-1811410819.html

москва

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, природные пожары в россии, рязанская область