https://ria.ru/20220823/moskva-1811490196.html
Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО
Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО - РИА Новости, 23.08.2022
Москва готова подключиться к тушению пожаров в других субъектах ЦФО
Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:55
2022-08-23T10:55
2022-08-23T10:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
природные пожары в россии
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810660302_0:63:3530:2048_1920x0_80_0_0_3f1b3c00690f09869d7373fb0e31f2ac.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва готова подключиться к тушению возможных пожаров в других субъектах ЦФО, сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков."Если вдруг где-то в других точках, в первую очередь Центрального Федерального округа, что-то появится, то Москва, безусловно, придёт на помощь. Мы локализовали достаточно быстро возникшие пожары на территории Владимирской области", - сказал Бирюков в эфире "Соловьёв LIVE".По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
https://ria.ru/20220822/pozharnye-1811410819.html
москва
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810660302_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_3e1490b06af68e55a67fda2b5e11e496.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, природные пожары в россии, рязанская область
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Природные пожары в России, Рязанская область